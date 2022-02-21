Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Maaşlara artı olarak yansıyacak! Maaş hesaplamasında mesai detayına dikkat!

NÖBETLEŞE ÇALIŞMA MI?

Haftalık 45 saatlik çalışma işçi ve işverenin anlaşması ile haftanın çalışılan 6 gününe günlük 7.5 saat olarak bölünebileceği gibi, 5 güne 9 saat olarak da bölünebilir. Vardiyalı çalışmalarda ve işyerinin yerleşim yerlerinden uzakta olması ya da nöbetleşe çalışmalarda ise haftanın 3 ya da 4 günü çalışma yapılması söz konusu olabilir.