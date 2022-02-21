21 Şubat 2022, Pazartesi
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Maaşlara artı olarak yansıyacak! Maaş hesaplamasında mesai detayına dikkat!
İşçilerin çalıştıkları süre boyunca işveren tarafından kendilerine belirli ücret verilmektedir. Haftalık 45 saat çalışma süresi olan işçilerin, günde 11 saatten çok çalıştırılmaması gerekiyor. Kanunla belirlenen çalışma süresi dikkate alındığında, bu sürenin üzerindeki çalışmalarda fazla mesai devreye giriyor. İşçilerin fazla mesai hesaplamaları ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. İş Kanunu'nda belirtilen işçinin mesai ücreti ile ilgili ayrıntılı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.
Giriş Tarihi: 21.02.2022 10:25 Güncelleme Tarihi: 21.02.2022 10:25
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