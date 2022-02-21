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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Maaşlara artı olarak yansıyacak! Maaş hesaplamasında mesai detayına dikkat!

İşçilerin çalıştıkları süre boyunca işveren tarafından kendilerine belirli ücret verilmektedir. Haftalık 45 saat çalışma süresi olan işçilerin, günde 11 saatten çok çalıştırılmaması gerekiyor. Kanunla belirlenen çalışma süresi dikkate alındığında, bu sürenin üzerindeki çalışmalarda fazla mesai devreye giriyor. İşçilerin fazla mesai hesaplamaları ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. İş Kanunu'nda belirtilen işçinin mesai ücreti ile ilgili ayrıntılı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.02.2022 10:25 Güncelleme Tarihi: 21.02.2022 10:25
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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Maaşlara artı olarak yansıyacak! Maaş hesaplamasında mesai detayına dikkat!

Tüm çalışanları yakından ilgilendiren fazla mesai ücretleri ile ilgili detayları yazımızda ele aldık. İzin günü dahil edilmeden haftalık çalışma saati 45 saat olarak belirlendi. Kanunen belirlenen bu saatinn üzerinde çalışma olduğunda, işverenin her saat için fazla mesai ödemesi gerekiyor. İşte A'dan Z'ye fazla mesai ücreti ile ilgili merak edilenler...

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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Maaşlara artı olarak yansıyacak! Maaş hesaplamasında mesai detayına dikkat!

İş Kanunu'na göre fazla mesainin hesaplanmasında en temel yöntem, işçinin günlük çalışma sürelerinin toplanması ve haftalık çalışma süresinin bulunması. Haftalık çalışma süresi 45'in üzerindeyse 45'in üzerindeki süreler için işçiye fazla mesai ücreti ödenmesi gerekir. 45 saatin üzerindeki her bir saat çalışma için işçinin saatlik ücretinin yüzde 50 artırılması ile fazla mesai ücreti hesaplanır ve işçiye ödenir.

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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Maaşlara artı olarak yansıyacak! Maaş hesaplamasında mesai detayına dikkat!

Milliyet'in haberine göre, İş Kanunu haftalık çalışma süresi üzerinden fazla mesai değerlendirmesi yapmakla birlikte işçi ve işverenin anlaşması halinde haftalık çalışma süresinin haftanın çalışılan günlerine günde 11 saati aşmamak şartı ile farklı şekilde dağıtılabileceği ilkesini benimsemiştir. Dolayısıyla işçi ve işverenin anlaşması ile haftalık 45 saatlik çalışma süresi 6 güne bölünebileceği gibi 3 güne de bölünebilir.

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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Maaşlara artı olarak yansıyacak! Maaş hesaplamasında mesai detayına dikkat!

İşçinin haftalık çalışma süresi 45 saati aşmasa dahi, günlük 11 saati aşması halinde, bu çalışmalar için fazla çalışma ücreti ödenmesi gerekir.

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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Maaşlara artı olarak yansıyacak! Maaş hesaplamasında mesai detayına dikkat!

NÖBETLEŞE ÇALIŞMA MI?

Haftalık 45 saatlik çalışma işçi ve işverenin anlaşması ile haftanın çalışılan 6 gününe günlük 7.5 saat olarak bölünebileceği gibi, 5 güne 9 saat olarak da bölünebilir. Vardiyalı çalışmalarda ve işyerinin yerleşim yerlerinden uzakta olması ya da nöbetleşe çalışmalarda ise haftanın 3 ya da 4 günü çalışma yapılması söz konusu olabilir.