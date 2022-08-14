Maaşlara ek ödeme müjdesi! Yarın hesaplarda olacak! Kim, ne kadar maaş alacak? 10 bin TL'ye kadar...

Sağlık çalışanlarını yakından ilgilendiren yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Konu hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından geldi. Özlük haklarına yönelik önemli değişiklikleri içeren Ek Ödeme Yönetmeliği'ne göre, sağlık çalışanları 400 ila 10 bin lira arasında ek ödeme alabilecek. Uzman hekim, öğretim görevlisi ve doçentler 10 bin lira ek ücret alacak. Asistanlara 7 bin 500, pratisyen hekimlere de 5 bin liraya yakın ek ücret ödenecek. İşte sağlık çalışanları için yapılan düzenlemenin detayları...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 14.08.2022 22:57 Güncelleme Tarihi: 14.08.2022 22:57 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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