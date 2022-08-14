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Maaşlara ek ödeme müjdesi! Yarın hesaplarda olacak! Kim, ne kadar maaş alacak? 10 bin TL'ye kadar...

Sağlık çalışanlarını yakından ilgilendiren yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Konu hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından geldi. Özlük haklarına yönelik önemli değişiklikleri içeren Ek Ödeme Yönetmeliği'ne göre, sağlık çalışanları 400 ila 10 bin lira arasında ek ödeme alabilecek. Uzman hekim, öğretim görevlisi ve doçentler 10 bin lira ek ücret alacak. Asistanlara 7 bin 500, pratisyen hekimlere de 5 bin liraya yakın ek ücret ödenecek. İşte sağlık çalışanları için yapılan düzenlemenin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.08.2022 22:57 Güncelleme Tarihi: 14.08.2022 22:57
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Maaşlara ek ödeme müjdesi! Yarın hesaplarda olacak! Kim, ne kadar maaş alacak? 10 bin TL’ye kadar...

Maaşlara ek ödeme müjdesi. Yarın hesaplarda olacak. Kim, ne kadar maaş alacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sağlık çalışanlarına 400 ila 10 bin lira arasında ek ödeme olacak. ağlık Bakanı Fahrettin Koca, ek ödemelerin her ayın 15'inde yapılacağını açıkladı. Konu hakkında detayları haberimizde derledik. İşte, mesleklere göre ek ödeme tutarları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Maaşlara ek ödeme müjdesi! Yarın hesaplarda olacak! Kim, ne kadar maaş alacak? 10 bin TL’ye kadar...

Sağlık çalışanlarına verilen sözlerden biri daha hayata geçti. Sağlık personelinin beklediği ek ödeme yürürlüğe girdi. Özlük haklarına yönelik önemli değişiklikleri içeren Ek Ödeme Yönetmeliği'ne göre sağlık çalışanları 400 ila 10 bin lira arasında ek ödeme alabilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ek ödemelerin her ayın 15'inde yapılacağını açıkladı.

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Maaşlara ek ödeme müjdesi! Yarın hesaplarda olacak! Kim, ne kadar maaş alacak? 10 bin TL’ye kadar...

KAPSAMLI DÜZENLEME

Ek Ödeme Yönetmeliği ile birlikte branş, kademe, derecelere göre personelin alacağı taban ve tavan oranları belirlendi.

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Maaşlara ek ödeme müjdesi! Yarın hesaplarda olacak! Kim, ne kadar maaş alacak? 10 bin TL’ye kadar...

Yeni yönetmeliğin sağlık çalışanlarının beklentilerini büyük oranda karşılayacağını vurgulayan Bakan Koca, "Bir gün bir yönetmelik okuduk. Türkiye'de doktor olmanın anlamı değişti. İleride böyle denecek" ifadesini kullandı. Uzman hekim, öğretim görevlisi ve doçentler 10 bin lira ek ücret alacak.

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Maaşlara ek ödeme müjdesi! Yarın hesaplarda olacak! Kim, ne kadar maaş alacak? 10 bin TL’ye kadar...

Asistanlar 7 bin 500, pratisyen hekimler de 5 bin liraya yakın ek ücret alacak. Diş hekimleri de aynı düzenlemeden faydalanacak.