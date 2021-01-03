Maaşlar zamlandı... 2021 öğretmen maaşları ne kadar oldu? Ocak zammı sonrasında Öğretmen maaşları kaç TL oldu?

2021 öğretmen maaşları ne kadar oldu? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Ocak zammı sonrasında binlerce öğretmenin maaşları zamlanacak. Öğretmenler yeni yılda alacakları maaş zammı için sorgulamalarını sürdürüyor. Öğretmenlerin merakla beklediği 2020 yılı zamlı maaş listesi için detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İlkokul, ortaokul, lise ve branş öğretmenlerinin maaşları ne kadar oldu? İşte, 2021 öğretmen maaşları ne kadar oldu? Ocak zammı sonrasında Öğretmen maaşları kaç TL oldu?