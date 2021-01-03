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04 Ocak 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Maaşlar zamlandı... 2021 öğretmen maaşları ne kadar oldu? Ocak zammı sonrasında Öğretmen maaşları kaç TL oldu? Maaşlar zamlandı... 2021 öğretmen maaşları ne kadar oldu? Ocak zammı sonrasında Öğretmen maaşları kaç TL oldu?
2021 öğretmen maaşları ne kadar oldu? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Ocak zammı sonrasında binlerce öğretmenin maaşları zamlanacak. Öğretmenler yeni yılda alacakları maaş zammı için sorgulamalarını sürdürüyor. Öğretmenlerin merakla beklediği 2020 yılı zamlı maaş listesi için detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İlkokul, ortaokul, lise ve branş öğretmenlerinin maaşları ne kadar oldu? İşte, 2021 öğretmen maaşları ne kadar oldu? Ocak zammı sonrasında Öğretmen maaşları kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 03.01.2021 23:21 Güncelleme Tarihi: 04.01.2021 12:45
2021 öğretmen maaşları ne kadar oldu? Ocak zammı sonrasında Öğretmen maaşları kaç TL oldu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Binlerce öğretmenin zamlı maaşları 4 Ocak'ta belli olacak. İlkokul, lise ve branş öğretmenlerinin maaşları 2021 yılı enflasyon rakamlarına göre belirlenecek. Milli Eğitim Bakanlığında görev yapan devlet memuru öğretmenlerin maaşları enflasyon farkıyla 1 Ocak 2021 tarihinden geçerli maaş zammı oranı hakkında detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, 2021 öğretmen maaşları ne kadar oldu? Ocak zammı sonrasında Öğretmen maaşları kaç TL oldu?
GALERİ DEVAM EDİYOR 2021 ÖĞRETMEN MAAŞLARI NE KADAR OLDU?
4 Ocak tarihinde açıklanacak enflasyon rakamları sonrasında birçok meslek kolunun zamlı maaşları belli olacak. Öğretmenler maaşlarına yapılan zam oranını merak ediyor.
Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından zamlı maaş listesine ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz.
Ocak ayı milyonlarca vatandaş için zam ayı olacak. Yeni maaşların ipuçları enflasyon tahminleriyle geldi. SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 7.96, memura, memur emeklisine, yaşlıya, engelliye ve evde yakınına bakana yüzde 6.96 zam göründü.
Memurlar, emekliler başta olmak üzere milyonlarca kişi için Ocak zam ayı olacak. SSK ve Bağ- Kur emeklilerine bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam yapılırken, memurlara ve memur emeklilerine de yüzde 3 zam ve Temmuz-Aralık'ta TÜFE yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak.
Memur maaş katsayısındaki artış ayrıca yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların gelirlerine, emekli doktorların ilave ödemelerine etki edecek.