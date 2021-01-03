Emekli Ocak ayı zammı 2021: Ocak zammı sonrasında SGK-SSK-Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak? Seyyanen....

Ocak zammı sonrasında SGK-SSK-Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emeklinin maaşı 4 Ocak tarihinde açıklanacak zam oranı sonrasında belli olacak. Heyecanlı geri sayım sürerken, enflasyon rakamlarıda en önemli etken oluyor. Açıklanan 5 aylık enflasyon oranı ve beklenti anketine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.96 olacak. Zam oranının belli olmasının ardından birçok yardım kalemide zamlanmış olacak. İşte, Ocak zammı sonrasında SGK-SSK-Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak? Seyyanen...