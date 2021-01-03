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04 Ocak 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Emekli Ocak ayı zammı 2021: Ocak zammı sonrasında SGK-SSK-Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak? Seyyanen.... Emekli Ocak ayı zammı 2021: Ocak zammı sonrasında SGK-SSK-Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak? Seyyanen....
Ocak zammı sonrasında SGK-SSK-Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği 2021 Ocak zammı yarın belli olacak. Aralık ayı enflasyon rakamının belli olmasının ardından 6 aylık zam oranı ortaya çıkmış olacak. TEFE ve TÜFE oranları ise merak edilen başka husus oluyor. Emekliler maaşlarına yapılacak zam oranını anbean ahaber.com.tr üzerinden takip edebilecek. İşte, Ocak zammı sonrasında SGK-SSK-Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 03.01.2021 22:47 Güncelleme Tarihi: 03.01.2021 22:47
Ocak zammı sonrasında SGK-SSK-Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emeklinin maaşı 4 Ocak tarihinde açıklanacak zam oranı sonrasında belli olacak. Heyecanlı geri sayım sürerken, enflasyon rakamlarıda en önemli etken oluyor. Açıklanan 5 aylık enflasyon oranı ve beklenti anketine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.96 olacak. Zam oranının belli olmasının ardından birçok yardım kalemide zamlanmış olacak. İşte, Ocak zammı sonrasında SGK-SSK-Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak? Seyyanen...
GALERİ DEVAM EDİYOR SGK-SSK-BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK? SEYYANEN...
Beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre en düşük emekli maaşı esnafta 2 bin 36, memurlarda 3 bin 10 lirayı bulacak.
2020'nin ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 3'lük artışa eklenecek enflasyon farkını gösterecek.
6 aylık enflasyonun yüzde 4'ü aşan kısmı, yüzde 3'lük zam oranına eklenecek. Memur maaş artışı, ayrıca yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların gelirlerine, emekli doktorların ilave ödemelerine etki edecek.
EMEKLİYE EN AZ 2.036 TL
En düşük emekli aylığı; esnafta 2 bin 36, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 410, memurda 3 bin 10 liraya yükselecek.