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Haberler Galeri SON DAKİKA | VGM üniversite burs sonuçları açıklandı mı? 2020 VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

SON DAKİKA | VGM üniversite burs sonuçları açıklandı mı? 2020 VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

Son dakika... VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, KYK burs sonuçlarının açıklanmasının ardından yükseköğrenim burs sonuçlarının erişime açılacağı duyurulmuştu. KYK tarafından sonuçlar bugün açıklandı. Bu gelişmelerin ardından gözler VGM burs sonuçlarına çevrildi. Peki, VGM üniversite burs sonuçları açıklandı mı? 2020 VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 07.12.2020 10:47 Güncelleme Tarihi: 07.12.2020 10:55
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SON DAKİKA | VGM üniversite burs sonuçları açıklandı mı? 2020 VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

Son dakika... VGM burs sonuçları açıklandı mı? Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2020-2021 yükseköğrenim burs başvuruları tamamlandı. Ortaöğrenim sonuçlarının açıklanmasının ardından yükseköğrenim sonuçları heyecanla bekleniyordu. VGM tarafından yapılan açıklamada, KYK sonuçlarının açıklanmasının ardından VGM yükseköğrenim burs sonuçlarının açıklanacağı bildirilmişti. Bugün KYK'nın sonuçları açıklamasının ardından VGM sonuçları için araştırmalar başladı. Peki, 2020 VGM üniversite burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SON DAKİKA | VGM üniversite burs sonuçları açıklandı mı? 2020 VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

VGM ÜNİVERSİTE BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, VGM üniversite burs sonuçlarının açıklanacağı tarih net olarak bilinmiyor. VGM tarafından yapılan açıklamada, 'Yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçları açıklandıktan sonra başlanacaktır." denilmişti.

2019 yılında VGM yükseköğrenim başvuruları 30 Ekim'de sona ermiş sonuçlar ise 2 Ocak'ta duyurulmuştu. Buna göre, 2020 VGM yükseköğrenim burs sonuçlarının 2021 Ocak ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.

Tarihler tahmini olup, resmi açıklamayı beklemekte fayda var.

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SON DAKİKA | VGM üniversite burs sonuçları açıklandı mı? 2020 VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

2020 VGM BURS MİKTARI NE KADAR?

2020-2021 eğitim yılında; ortaöğrenim öğrencilerine aylık 75,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 300,00 TL, Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu öğrencilere ise 600,00 TL burs verilmesi planlanmaktadır.

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SON DAKİKA | VGM üniversite burs sonuçları açıklandı mı? 2020 VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

VGM BURSU NE ZAMAN YATACAK?

Vakıflar Genel Müdürlüğü eğitim yardımları Türkiye'de eğitim gören ihtiyaç sahibi yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine verilen karşılıksız burslardır. Yükseköğrenim bursu ön lisans ya da lisans programı öğrencilerine bir eğitim yılında 8 ay (Ekim-Mayıs), ortaöğrenim bursu ise ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine bir eğitim yılında 9 ay (Ekim-Haziran) süre ile verilir.

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SON DAKİKA | VGM üniversite burs sonuçları açıklandı mı? 2020 VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?

KİMLER ORTAÖĞRENİM BURSUNDAN YARARLANAMAZ?

Kardeşi Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğretim Bursundan yararlanmakta olan öğrenciler, Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler ve Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrenciler ortaöğrenim bursundan yararlanamazlar. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi okullarda anasınıfında okuyan öğrencilere ortaöğrenim bursu verilmemekte olup Türk Vatandaşı olmayan öğrenciler de ortaöğrenim bursundan yararlanamaz. Resmi okullarda örgün eğitim görürken burs almaya hak kazanan öğrencilerin özel okula ya da açık öğretim ortaokuluna, açık öğretim lisesine ya da mesleki açık öğretim lisesine geçmeleri halinde bursları kesilir.