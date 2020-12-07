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SON DAKİKA | VGM üniversite burs sonuçları açıklandı mı? 2020 VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak?
Son dakika... VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, KYK burs sonuçlarının açıklanmasının ardından yükseköğrenim burs sonuçlarının erişime açılacağı duyurulmuştu. KYK tarafından sonuçlar bugün açıklandı. Bu gelişmelerin ardından gözler VGM burs sonuçlarına çevrildi. Peki, VGM üniversite burs sonuçları açıklandı mı? 2020 VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 07.12.2020 10:47 Güncelleme Tarihi: 07.12.2020 10:55
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