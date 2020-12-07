Bankaların güncel kredi faiz oranları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Ev ya da otomobil almak isteyenler en uygun kredi faiz oranlarını yakından takip ediyor. Kredi ihtiyacı olan vatandaşlar için bankaların güncel oranlarını haberimizde toparladık. Peki, ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları ne kadar? İşte 7 Aralık Ziraat Bankası, Halkbank, Garanti BBVA, TEB, Akbank kredi faiz oranları...