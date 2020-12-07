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Haberler Galeri Bankaların faiz oranları değişti: 7 Aralık Ziraat, Halkbank, Garanti, TEB ihtiyaç taşıt konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Bankaların faiz oranları değişti: 7 Aralık Ziraat, Halkbank, Garanti, TEB ihtiyaç taşıt konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Kredi faiz oranları ne kadar? İhtiyaç, taşıt ve konut kredisinde faiz oranları değişti. Bankalardan kredi çekmek isteyen vatandaşlar güncel faiz oranlarını yakından takip ediyor. Aralık ayının ikinci haftasında kredi oranlarının ne kadar olduğu konusunda araştırmalar sürüyor. Bankalar güncel faiz oranlarını peş peşe açıkladı. Peki, ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları ne kadar? İşte 7 Aralık Ziraat Bankası, Halkbank, Garanti BBVA, TEB, Akbank kredi faiz oranları...

Giriş Tarihi: 07.12.2020 12:03 Güncelleme Tarihi: 07.12.2020 12:14
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Bankaların faiz oranları değişti: 7 Aralık Ziraat, Halkbank, Garanti, TEB ihtiyaç taşıt konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Bankaların güncel kredi faiz oranları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Ev ya da otomobil almak isteyenler en uygun kredi faiz oranlarını yakından takip ediyor. Kredi ihtiyacı olan vatandaşlar için bankaların güncel oranlarını haberimizde toparladık. Peki, ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları ne kadar? İşte 7 Aralık Ziraat Bankası, Halkbank, Garanti BBVA, TEB, Akbank kredi faiz oranları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bankaların faiz oranları değişti: 7 Aralık Ziraat, Halkbank, Garanti, TEB ihtiyaç taşıt konut kredisi faiz oranları ne kadar?

KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR?

7 Aralık tarihli ihtiyaç, taşıt ve konut kredisi faiz oranları şu şekilde:

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Bankaların faiz oranları değişti: 7 Aralık Ziraat, Halkbank, Garanti, TEB ihtiyaç taşıt konut kredisi faiz oranları ne kadar?

ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: 1.65

Tüketici kredisi: 1.75

Taşıt kredisi: 1.75

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Bankaların faiz oranları değişti: 7 Aralık Ziraat, Halkbank, Garanti, TEB ihtiyaç taşıt konut kredisi faiz oranları ne kadar?

HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.77

Taşıt kredisi: 1.77

Konut kredisi: 1.52

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Bankaların faiz oranları değişti: 7 Aralık Ziraat, Halkbank, Garanti, TEB ihtiyaç taşıt konut kredisi faiz oranları ne kadar?

VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.62

Taşıt kredisi 1.48

SarıPanjur Konut Kredisi: 1.49