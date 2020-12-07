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Bankaların faiz oranları değişti: 7 Aralık Ziraat, Halkbank, Garanti, TEB ihtiyaç taşıt konut kredisi faiz oranları ne kadar?
Kredi faiz oranları ne kadar? İhtiyaç, taşıt ve konut kredisinde faiz oranları değişti. Bankalardan kredi çekmek isteyen vatandaşlar güncel faiz oranlarını yakından takip ediyor. Aralık ayının ikinci haftasında kredi oranlarının ne kadar olduğu konusunda araştırmalar sürüyor. Bankalar güncel faiz oranlarını peş peşe açıkladı. Peki, ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları ne kadar? İşte 7 Aralık Ziraat Bankası, Halkbank, Garanti BBVA, TEB, Akbank kredi faiz oranları...
Giriş Tarihi: 07.12.2020 12:03 Güncelleme Tarihi: 07.12.2020 12:14
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