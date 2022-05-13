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Haberler Galeri Kripto para masalı bitiyor mu? Bitcoin'de çöküş başladı! Canlı yayında uyardı: Bilinmeze para yatırılmaz

Kripto para masalı bitiyor mu? Bitcoin'de çöküş başladı! Canlı yayında uyardı: Bilinmeze para yatırılmaz

Son dakika ekonomi haberi... Kripto para Türkiye'de birçok vatandaşı yakından ilgilendiriyor. Son günlerde kripto para piyasasında çöküş yaşanıyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunup vatandaşları uyardı.

A Haber
Giriş Tarihi: 13.05.2022 09:55 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022 09:56
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Kripto para masalı bitiyor mu? Bitcoin’de çöküş başladı! Canlı yayında uyardı: Bilinmeze para yatırılmaz

Kripto para Türkiye'de birçok vatandaşı yakından ilgilendiriyor. Bununla ilgili daha önce mağduriyetler de yaşandı.

Son günlerde ise kripto paralarda çöküş söz konusu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kripto para masalı bitiyor mu? Bitcoin’de çöküş başladı! Canlı yayında uyardı: Bilinmeze para yatırılmaz

Peki kripto para piyasasında neler yaşanıyor? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Vatandaşları uyardı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

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Kripto para masalı bitiyor mu? Bitcoin’de çöküş başladı! Canlı yayında uyardı: Bilinmeze para yatırılmaz

"TÜRKİYE İLK 3'E GİRER"

Kripto para biz konuşuyoruz burada zaman zaman çünkü neden? Sokağa çıktığımız zaman bir sürü insan bunu soruyor. Oraya parasını yatıran Türkiye burada ilk 3'e girer sayıya baktığınız zaman. Milyar dolarları geçmiş 4 milyar doları bulan bir yatırım da söz konusu Türkiye'den.

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Kripto para masalı bitiyor mu? Bitcoin’de çöküş başladı! Canlı yayında uyardı: Bilinmeze para yatırılmaz

"BİR BİLİNMEZE PARA YATIRILMAZ"

Ama biz hep şu uyarıyı yaptık bir bilinmeze para yatırılmaz. Arkasında bir otorite yok, bir muhatap yok bir kamu otoritesi yok, bir yasal düzenleme yok.

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Kripto para masalı bitiyor mu? Bitcoin’de çöküş başladı! Canlı yayında uyardı: Bilinmeze para yatırılmaz

"YASAL ZEMİNDE OLACAK"

Yoksa blockchain dediğimiz o zincir ileride teknoloji bizi buna götürecek zaten ama bu yasal bir zeminde olacak dedik bir bilinmeze para yatırmayın dedik.