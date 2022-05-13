Kripto para masalı bitiyor mu? Bitcoin’de çöküş başladı! Canlı yayında uyardı: Bilinmeze para yatırılmaz

"TÜRKİYE İLK 3'E GİRER"

Kripto para biz konuşuyoruz burada zaman zaman çünkü neden? Sokağa çıktığımız zaman bir sürü insan bunu soruyor. Oraya parasını yatıran Türkiye burada ilk 3'e girer sayıya baktığınız zaman. Milyar dolarları geçmiş 4 milyar doları bulan bir yatırım da söz konusu Türkiye'den.