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Kripto para masalı bitiyor mu? Bitcoin'de çöküş başladı! Canlı yayında uyardı: Bilinmeze para yatırılmaz

A Haber
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Giriş: 13.05.2022 09:56
Son dakika ekonomi haberi... Kripto para Türkiye’de birçok vatandaşı yakından ilgilendiriyor. Son günlerde kripto para piyasasında çöküş yaşanıyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunup vatandaşları uyardı.
Kripto para masalı bitiyor mu? KRİPTO PARA MASALI BİTİYOR MU?

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