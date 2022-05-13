Kripto para masalı bitiyor mu? Bitcoin'de çöküş başladı! Canlı yayında uyardı: Bilinmeze para yatırılmaz

Son dakika ekonomi haberi... Kripto para Türkiye’de birçok vatandaşı yakından ilgilendiriyor. Son günlerde kripto para piyasasında çöküş yaşanıyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunup vatandaşları uyardı.

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