13 Mayıs 2022, Cuma
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Kripto para masalı bitiyor mu? Bitcoin'de çöküş başladı! Canlı yayında uyardı: Bilinmeze para yatırılmaz
Son dakika ekonomi haberi... Kripto para Türkiye’de birçok vatandaşı yakından ilgilendiriyor. Son günlerde kripto para piyasasında çöküş yaşanıyor. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunup vatandaşları uyardı.