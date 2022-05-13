Dikkat! Bu şartlar erken emeklilik için kapı açıyor

Yine 18 yaş altı çalışmada sigorta başlangıcı olarak kabul edilmesinin bir başka istisnası da 1 Nisan 1981 yılı öncesinde işe girilmesi. Bu dönemde çalışmaya başlayanlar yaşları 18'in altında da olsa ilk defa sigortalı olunan tarih kabul edilir bu da emekliliği öne çeker. Bu gruptakiler 14 yaşında ilk defa sigortalı olsa da sigortalılık başlangıcı kabul edilerek emeklilik şartları buna göre hesaplanır. 18 yaşından önceki süreler için ödenen malullük, yaşlılık, ölüm sigortaları primleri prim ödeme gün sayılarının hesabına dâhil edilir.