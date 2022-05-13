13 Mayıs 2022, Cuma
Dikkat! Bu şartlar erken emeklilik için kapı açıyor
Son dakika haberine göre: Erken emeklilik milyonlarca çalışanın hayali olup bunun için hangi yolların izlenebileceği merak konusu. Sigorta primlerinin 18 yaşından önce yatırılmasının emekliliğe etkisi de bunların başında geliyor. Bu yaştan önceki sürelere ait sigorta günleri kaybolmuyor, emeklilikte aranan prim gün sayısında hesaba katılıyor. Bu yaştan önceki çalışmaların emekliliğe etkisinde Nisan 1981 tarihi önem taşıyor.
Giriş Tarihi: 13.05.2022 08:04 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022 08:04
- 1
- 13
- 2
- 13
- 3
- 13
- 4
- 13
- 5
- 13