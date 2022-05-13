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EYT ve 3600 ek gösterge bekleyenlere müjde! Çalışma Bakanı son dakika duyurdu! Mayıs ayı sonunda..
3600 ek gösterge, EYT ve Temmuz zammında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Milyonlarca vatandaşın heyecanla beklediği söz konusu düzenlemeler ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, EYT bekleyenleri yakından ilgilendiren açıklamasında, sözleşmeli memur, 3600 ek gösterge ile işçi, memur, ve emeklilere de değindi. Peki, EYT, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Temmuz zammı ne olacak? İşte son gelişmeler...