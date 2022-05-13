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Haberler Galeri EYT ve 3600 ek gösterge bekleyenlere müjde! Çalışma Bakanı son dakika duyurdu! Mayıs ayı sonunda..

EYT ve 3600 ek gösterge bekleyenlere müjde! Çalışma Bakanı son dakika duyurdu! Mayıs ayı sonunda..

3600 ek gösterge, EYT ve Temmuz zammında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Milyonlarca vatandaşın heyecanla beklediği söz konusu düzenlemeler ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin, EYT bekleyenleri yakından ilgilendiren açıklamasında, sözleşmeli memur, 3600 ek gösterge ile işçi, memur, ve emeklilere de değindi. Peki, EYT, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Temmuz zammı ne olacak? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.05.2022 11:25 Güncelleme Tarihi: 13.05.2022 11:39
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EYT ve 3600 ek gösterge bekleyenlere müjde! Çalışma Bakanı son dakika duyurdu! Mayıs ayı sonunda..

Son dakika... Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren müjdeli haber Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Bu ay tamamlanması beklenen 3600 ek göstergenin yanı sıra sözleşmeli memurun kadroya geçmesi, EYT meselesi ve işçi, memur ve emeklilerin temmuz zammına ilişkin detaylar da açıklandı. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? EYT çıkacak mı? Sözleşmeli memur ne zaman kadroya geçecek? Temmuz zammı son durum nedir? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT ve 3600 ek gösterge bekleyenlere müjde! Çalışma Bakanı son dakika duyurdu! Mayıs ayı sonunda..

BAKAN BİLGİN AÇIKLADI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, milyonları ilgilendiren açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"3600 ek gösterge meselesinin çözümünü bu ayın sonu itibarıyla tamamlamış olacağız. Son düzenlemeleri yapacağız. Sözleşmeli meselesi, EYT meselesi de var. Bunlar dosya dosya hepsi önümüzde. Çalışanlarımızı koruyacağız, emekçilerimizi koruyacağız. Temmuz ayında emekçilerin karşılaştıkları enflasyon farkına karşı düzenlemelerin hazırlığını yaptığımızı belirtmek isterim. Sadece memurların, işçilerin değil emeklilerle ilgili de çalışmalarımız var."

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EYT ve 3600 ek gösterge bekleyenlere müjde! Çalışma Bakanı son dakika duyurdu! Mayıs ayı sonunda..

3600 EK GÖSTERGE 3. TOPLANTI NE ZAMAN?

3600 ek göstergede 3. toplantının tarihi henüz netleşmedi. Üçüncü yani son toplantının mayıs sonunda yapılması bekleniyor.

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EYT ve 3600 ek gösterge bekleyenlere müjde! Çalışma Bakanı son dakika duyurdu! Mayıs ayı sonunda..

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN MECLİS'E GELECEK?

3600 ek gösterge çalışması yapılan son toplantının ardından Mayıs ayında TBMM'ye gelecek. Son toplantının tarihi ertelendi. Bu toplantı sonucunda ortaya çıkacak taslak metin TBMM gündemine gelerek yasalaşacak. Ek gösterge artışları ile memurların hem emekli maaşları hem de emekli ikramiyeleri artacak. Maaşlarda 1300 TL'yi geçen artışlar söz konusu olurken emekli ikramiyelerinde artış 40 bin liranın üzerine çıkacak.

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EYT ve 3600 ek gösterge bekleyenlere müjde! Çalışma Bakanı son dakika duyurdu! Mayıs ayı sonunda..

3600 EK GÖSTERGE KİMLERE VERİLECEK?

3600 ek gösterge öğretmen, polis, din görevlisi ve hemşireleri kapsıyor. Söz konusu düzenlemenin tüm memurları kapsaması talep edildi. Bugün yapılacak ilk görüşmede, 3600 ek göstergenin kimleri kapsayacağının da konuşulması bekleniyor.