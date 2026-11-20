Kredi kartı ve bireysel kredi borçlarına yeni yapılandırma geliyor: 48 ila 60 ay vade seçeneği masada
Bireysel kredi ve kredi kartı borçlarının toplam 7 trilyon 131 milyar lirayı aşmasıyla birlikte milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren borç yapılandırması ekonomi yönetiminin gündemine girdi. Ödenmemiş borçların yeniden vadelendirilmesi için BDDK'nın 48 ila 60 ay taksitlendirme seçeneği üzerinde çalıştığı öğrenilirken, yıl başındaki uygulamaya kıyasla daha düşük faiz oranının masada olduğu belirtildi.
48–60 AY VADE SEÇENEĞİ ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR
Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör, bugünkü köşesinde kredi ve kredi kartı borçlarındaki artışı ve borçlarını ödemekte zorlanan vatandaşlar için gündeme gelen yeni yapılandırma hazırlığını ele aldı. Güngör, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) ödenmemiş kredi ve kredi kartı borçları için 48–60 ay taksitlendirme seçeneği üzerinde çalıştığını aktardı.
"Geçen hafta bankaların takipteki alacaklarına dikkat çektim. Bankacılık sisteminde geri ödemesi geciktiği için takibe alınan kredi ve diğer alacakların büyüklüğü 1 trilyon lirayı geçmiş durumda.
Dün Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteni geldi. Vatandaşların bankalara olan kredi kartı borçlarında haftalık 70 milyar 678 milyon liralık yükseliş var.
Bireysel kartların toplam borç bakiyesi 3 trilyon 537 milyar 672 milyon TL. Kredi kartları ile tüketici kredileri birlikte değerlendirildiğinde toplam borç bakiyesi 7 trilyon 131 milyar 149 milyon TL. Bu iki kalemdeki haftalık artış 105 milyar 613 milyon TL. Bireysel kredi borçları 3.6 trilyon liraya dayanmış.
Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi verilerine göre, bireysel kredi veya kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre artmış. 2026 yılı eylül ayında bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 190.399, bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ise 153.292 olmuş.
Belli ki, vatandaş hayat pahalılığı ve yüksek faizler nedeniyle kredi kartı borçlarını ve bireysel kredi borçlarını ödemekte zorlanıyor.