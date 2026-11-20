Bir süredir milyonlarca vatandaşı ilgilendiren sorun nihayet ekonomi yönetiminin gündemine de girmiş! Önceki gün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplanan Finansal İstikrar Komitesi'nde bireysel krediler ve kredi kartlarına yönelik politika adımları değerlendirilmiş.



Muhalefet partileri geçtiğimiz haftalarda konuyla ilgili TBMM'ye kanun teklifleri vermişti. Borçların daha uzun vadeye yayılarak ödenmesini öngören, icra takibindeki tüketici kredisi ve kredi kartı borçlarının yeniden yapılandırılmasını amaçlayan teklifler, birikmiş faiz ve ek yükümlülüklerden arındırılarak anapara üzerinden yapılandırılma hedefliyor. Tahakkuk ettirilmiş faiz, gecikme ücreti, dosya masrafı ve icra takip masrafları gibi kalemlerin silinmesini öngörüyor.

Bu şekilde bir düzenleme olur mu?

Birikmiş faizden tamamen vazgeçilmesi ihtimalinin değerlendirileceğini sanmıyorum. Bu affa girer. O konuda Hazine'nin tavrı net...



Peki ne yapılacak?

Öğrendiğime göre, BDDK konuyla ilgili çalışıyor. Ödenmemiş kredi ve kredi kartı borçları yapılacak düzenlemeyle yeniden vadelendirilecek. Kurumun 48 ila 60 ay taksitlendirme seçeneği üzerinde çalıştığı belirtiliyor.

Gelelim yapılandırma faizine... 48 İLA 60 AY VADELİ YENİ YAPILANDIRMA PLANI