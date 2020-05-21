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Bankalardan bayram müjdesi! Peş peşe açıklandı! En uygun bayram kredisi veren bankalar hangileri?
Son dakika... Bankalardan peş peşe müjdeler gelmeye başladı. Ramazan Bayramı'na girmemize kısa bir süre kala bayram kredisi çekmek isteyen vatandaşlar için kampanyalar açıklandı. Geleneksel bayram kredisi ile desteklerine bir yenisini ekleyen VakıfBank, 3 ay ertelemeli 60 aya varan vade seçeneği sunuyor. Bayram kredisi ile ilgili son gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, bayram kredisi veren bankalar hangileri? İşte güncel bayram kredisi veren bankalar listesi...
Giriş Tarihi: 21.05.2020 09:55 Güncelleme Tarihi: 21.05.2020 10:04
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