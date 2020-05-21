Bankalardan bayram müjdesi! Peş peşe açıklandı! En uygun bayram kredisi veren bankalar hangileri?

Bayram kredisi veren bankalar hangileri? Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala bankalardan peş peşe açıklamalar geldi. Her bayramda olduğu gibi bu Ramazan Bayramı'nda da en uygun bayram kredisi kampanyaları araştırılmaya başlandı. Bankaların bayram kredisi kampanyalarından faydalanmak isteyen vatandaşlar için güncel kampanyaları sayfamızda derledik. Peki, bayram kredisi veren bankalar hangileri? İşte merak edilenler...