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Bankalardan bayram müjdesi! Peş peşe açıklandı! En uygun bayram kredisi veren bankalar hangileri?

Son dakika... Bankalardan peş peşe müjdeler gelmeye başladı. Ramazan Bayramı'na girmemize kısa bir süre kala bayram kredisi çekmek isteyen vatandaşlar için kampanyalar açıklandı. Geleneksel bayram kredisi ile desteklerine bir yenisini ekleyen VakıfBank, 3 ay ertelemeli 60 aya varan vade seçeneği sunuyor. Bayram kredisi ile ilgili son gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, bayram kredisi veren bankalar hangileri? İşte güncel bayram kredisi veren bankalar listesi...

Giriş Tarihi: 21.05.2020 09:55 Güncelleme Tarihi: 21.05.2020 10:04
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Bankalardan bayram müjdesi! Peş peşe açıklandı! En uygun bayram kredisi veren bankalar hangileri?

Bayram kredisi veren bankalar hangileri? Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala bankalardan peş peşe açıklamalar geldi. Her bayramda olduğu gibi bu Ramazan Bayramı'nda da en uygun bayram kredisi kampanyaları araştırılmaya başlandı. Bankaların bayram kredisi kampanyalarından faydalanmak isteyen vatandaşlar için güncel kampanyaları sayfamızda derledik. Peki, bayram kredisi veren bankalar hangileri? İşte merak edilenler...

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Bankalardan bayram müjdesi! Peş peşe açıklandı! En uygun bayram kredisi veren bankalar hangileri?

İŞ BANKASI BAYRAM KREDİSİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

İş Bankası tarafından size özel belirlenen faiz oranıyla, 50.000 TL'ye kadar 60 aya varan vadeler ve 3 aya kadar geri ödemesiz dönemli "Anında Bayram Kredisi başvuruları başladı.

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Bankalardan bayram müjdesi! Peş peşe açıklandı! En uygun bayram kredisi veren bankalar hangileri?

İşCep'ten Anında Bayram Kredisi başvurusu;

"Krediler" > "Anında Kredi Başvuru" veya
"Başvurular" > "Kredi" > "Anında Kredi" adımlarını takip ederek

İnternet Şubesi'nden Anında Bayram Kredisi başvurusu;

"Kredilerim" > "Anında Kredi" veya
"Başvuru-Ürünler" > "Anında Kredi" adımlarını takip ederek hızlı ve kolayca yapabilirsiniz.

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Bankalardan bayram müjdesi! Peş peşe açıklandı! En uygun bayram kredisi veren bankalar hangileri?

Anında Bayram Kredisi ile bu döneme özel ihtiyaçlarınızı karşılayabilir, dilerseniz ilk taksitinizi krediyi kullandığınız tarihten 3 ay sonra olacak şekilde belirleyebilir, üstelik kredinizi eşit taksitlerle geri ödeyebilirsiniz.

İŞ BANKASI BAYRAM KREDİSİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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Bankalardan bayram müjdesi! Peş peşe açıklandı! En uygun bayram kredisi veren bankalar hangileri?

AKBANK 3 AY ERTELEMELİ KREDİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvurular Akbank şubesi, 7/24 Akbank Mobil uygulaması, 444 25 25 Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla yapılabiliyor.

Akbank, yüzde 0,99'dan başlayan faizlerle "Ramazan Bayramına Özel İhtiyaç Kredisi" kampanyası başlattı.

Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında Akbank'tan ihtiyaç kredisi kullanacak Akbank müşterileri, kredilerinin ilk taksitlerini de 3 aya kadar erteleyebilecek.