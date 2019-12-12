Faiz indirimi kararı geldi! 12 Aralık güncel kredi faiz oranları ne kadar? En uygun kredi hangi bankada?

Merkez Bankası faiz indirim kararının ardından en uygun kredi hangi bankada sorusuna yanıt aranıyor. Güncel kredi faiz oranları ne kadar? Merkez Bankası'nın yıl içerisinde yaptığı faiz indirimleri kararı sonrası kredi faiz oranları düşüş gösteriyor. Konut, taşıt ve ihtiyaç kredilerini almak isteyen vatandaşlar bankalara akın ederek kredi çekmek istiyor. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yılın son toplantısında politika faizini 2 puan düşürerek yüzde 12'ye çekti. Bu gelişmenin ardından bankaların kredi faiz oranları ne kadar sorusunun yanıtı merak ediliyor. En uygun kredi hangi bankada? Haberimizden tüm bankaların güncel konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranlarını öğrenebilirsiniz…