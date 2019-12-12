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Faiz indirimi kararı geldi! 12 Aralık güncel kredi faiz oranları ne kadar? En uygun kredi hangi bankada?

Merkez Bankası'nın faiz indirim kararı sonrası gözler bankaların kredi faiz oranları için çevrildi. Konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranları vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. Peki, en uygun kredi hangi bankada? Faiz oranlarının Merkez Bankası tarafından indirilmesiyle birlikte bankaların kredi faiz oranlarında düşüş sürüyor. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yılın son toplantısında politika faizini 2 puan düşürerek yüzde 12'ye çekti. Böylelikle Merkez Bankası faizde bu yıl toplam 9 puanlık indirime gitmiş oldu. İşte, tüm bankaların güncel kredi faiz oranları ve en uygun kredi hangi bankada sorusunun yanıtı!

Giriş Tarihi: 12.12.2019 19:03 Güncelleme Tarihi: 12.12.2019 19:06
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Faiz indirimi kararı geldi! 12 Aralık güncel kredi faiz oranları ne kadar? En uygun kredi hangi bankada?

Merkez Bankası faiz indirim kararının ardından en uygun kredi hangi bankada sorusuna yanıt aranıyor. Güncel kredi faiz oranları ne kadar? Merkez Bankası'nın yıl içerisinde yaptığı faiz indirimleri kararı sonrası kredi faiz oranları düşüş gösteriyor. Konut, taşıt ve ihtiyaç kredilerini almak isteyen vatandaşlar bankalara akın ederek kredi çekmek istiyor. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yılın son toplantısında politika faizini 2 puan düşürerek yüzde 12'ye çekti. Bu gelişmenin ardından bankaların kredi faiz oranları ne kadar sorusunun yanıtı merak ediliyor. En uygun kredi hangi bankada? Haberimizden tüm bankaların güncel konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranlarını öğrenebilirsiniz…

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Faiz indirimi kararı geldi! 12 Aralık güncel kredi faiz oranları ne kadar? En uygun kredi hangi bankada?

MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRİMİNE GİTTİ

Merkez Bankası, faizde yine indirime gitti. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yılın son toplantısında politika faizini 2 puan düşürerek yüzde 12'ye çekti. Merkez Bankası faizde bu yıl toplam 9 puanlık indirime gitmiş oldu.

Son döneme ilişkin veriler iktisadi faaliyetteki toparlanma eğiliminin devam ettiğini göstermektedir. İktisadi faaliyetin sektörel yayılımındaki iyileşme devam etmekle birlikte yatırımlar zayıf seyrini sürdürmektedir. Rekabet gücündeki gelişmelerin olumlu etkisi sürerken küresel büyüme görünümündeki zayıflama dış talebi kısmen yavaşlatmaktadır.

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Faiz indirimi kararı geldi! 12 Aralık güncel kredi faiz oranları ne kadar? En uygun kredi hangi bankada?

Net ihracatın büyümeye katkısı gerilerken, dezenflasyon süreci ve finansal koşullardaki iyileşmeyle birlikte ekonomideki toparlanmanın devam edeceği öngörülmektedir. Son dönemde belirgin bir iyileşme kaydeden cari işlemler dengesinin alınan tedbirlerin de katkısıyla önümüzdeki dönemde ılımlı bir seyir izlemesi beklenmektedir.

Küresel iktisadi faaliyetteki zayıf seyir ve küresel enflasyonun düşük düzeyi gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikalarını genişleyici yönde sürdüreceklerine dair beklentileri güçlendirmektedir. Mevcut küresel finansal koşullar gelişen ülke finansal varlıklarına yönelik talebi ve risk iştahını desteklemekle birlikte, korumacılık önlemlerinin ve küresel ekonomi politikalarına dair diğer belirsizliklerin gerek sermaye akımları gerekse dış ticaret kanalıyla oluşturabileceği etkiler yakından takip edilmektedir.

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Faiz indirimi kararı geldi! 12 Aralık güncel kredi faiz oranları ne kadar? En uygun kredi hangi bankada?

KREDİ FAİZLERİ NE ZAMAN DÜŞECEK?

Konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi faizlerinde düşüşler sürerken vatandaşlar daha fazla adım bekliyor. Özellikle kamu bankalarından konut kredisi konusunda büyük bir adım bekleniyor.

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Faiz indirimi kararı geldi! 12 Aralık güncel kredi faiz oranları ne kadar? En uygun kredi hangi bankada?

Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 12'ye düşürmesi senaryosu gerçekleşirse, yıl bitmeden kamu bankaları ve özel bankalarda konut kredisi başta olmak üzere birçok kredi çeşidinde indirime gidileceği belirtiliyor.