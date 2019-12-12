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Faiz indirimi kararı geldi! 12 Aralık güncel kredi faiz oranları ne kadar? En uygun kredi hangi bankada?
Merkez Bankası'nın faiz indirim kararı sonrası gözler bankaların kredi faiz oranları için çevrildi. Konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi faiz oranları vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. Peki, en uygun kredi hangi bankada? Faiz oranlarının Merkez Bankası tarafından indirilmesiyle birlikte bankaların kredi faiz oranlarında düşüş sürüyor. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yılın son toplantısında politika faizini 2 puan düşürerek yüzde 12'ye çekti. Böylelikle Merkez Bankası faizde bu yıl toplam 9 puanlık indirime gitmiş oldu. İşte, tüm bankaların güncel kredi faiz oranları ve en uygun kredi hangi bankada sorusunun yanıtı!
Giriş Tarihi: 12.12.2019 19:03 Güncelleme Tarihi: 12.12.2019 19:06
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