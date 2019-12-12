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12.12.2019

Son dakika: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı |Video

Son dakika haberi... Merkez Bankası faiz oranlarını düşürdü. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizi yüzde 14'den 12'ye indirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), haftalık repo faizinde 200 baz puan indirime gitti. Beklenti 150 baz puan indirim olacağı yönündeydi. TCMB Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi %14,00'ten %12,00'ye çekildi.

TCMB bu yıl Temmuz'da 425 baz puan, Eylül'de 325 baz puan ve Ekim'de 250 baz puan olmak üzere toplam 1000 baz puan indirimine gitti.

Merkez Bankası, 2020 yılında 12 toplantı düzenlenmesine karar verdi. TCMB'nin yılın ilk toplantısı 16 Ocak'ta gerçekleştirilecek.

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