Organik gübreye talep arttı, işçi bulunamıyor: Bir römork gübre için 5 bin lira teklif ediliyor

Kimyasal gübre ve yakıt maliyetlerindeki artış tarımda hayvansal organik gübreyi yeniden gündeme taşıdı. Bursa'da hayvancılık yapan İsmail Oktay, 6 tonu 3 bin liradan satılan organik gübrenin fiyat istikrarını koruduğunu belirtirken, sektördeki en büyük sorunun iş gücü olduğunu söyledi. Oktay, "Bir işçiye bir römork gübre sar deseniz, 5 bin lira verseniz dahi sarmak istemiyor" dedi.

Küresel pazardaki hareketlilik nedeniyle kimyasal gübre ve yakıt maliyetlerinin yükselmesi tarımda yerli ve doğal alternatifleri yeniden gündeme getirdi. Fiyat istikrarını koruyan hayvansal organik gübreler hem ekonomik yönüyle hem de toprağa sağladığı katkılar nedeniyle çiftçiler tarafından tercih ediliyor.

6 TONU 3 BİN LİRADAN SATILIYOR Bursa'da hayvancılık yapan İsmail Oktay piyasadaki fiyat artışlarının hayvansal gübreye aynı ölçüde yansımadığını belirterek, "Kimyasal gübre fiyatları yüzde 100 artış gösterirken, hayvansal organik gübre fiyatlarında büyük bir değişim yaşanmadı. Geçen yıl 6 tonluk gübreyi 2 bin 500 lira civarında satarken, bu yıl yine makul bir artışla 6 tonunu 3 bin liraya çiftçimize sunabiliyoruz. Üreticilerimiz nakliye için araçlarını temin edip geldiklerinde araçları doldurma işini tamamen biz üstleniyoruz" dedi.

İŞ GÜCÜ BULMAKTA ZORLANIYORLAR Sektördeki en büyük zorluğun iş gücü olduğunu belirten Oktay, "Gübre üretildiği yerde bol ancak bulunmayan bölgelerde pahalı kalıyor. Bugün bir işçiye bir römork gübre sar deseniz, 5 bin lira verseniz dahi sarmak istemiyor. Maddi olarak bize çok büyük bir katkısı olmasa ve depolama şansımız bulunmasa da bu doğal zenginliğin toprağa dönmesi şart" ifadelerini kullandı.

"ETKİSİ UZUN SÜRE DEVAM EDEBİLİYOR" Kimyasal gübrelerin dönemsel etkilerine dikkat çeken Oktay, hayvansal gübrenin ise toprağa daha uzun vadeli katkı sağlayabildiğini savundu. Oktay, "Kimyasal gübreler yazlık ve kışlık gibi dönemlik etki gösteriyor. Buna karşılık hayvansal gübre uygun şartlarda toprağın yapısına daha uzun süre katkı sağlayabiliyor. Çiftçilerimizin bu gübreyi kullanmaları halinde hem toprağın yapısını korumaya hem de verim almaya katkı sunabileceğini düşünüyoruz. Dikkat edilmesi gereken nokta ise yanmış gübrenin hemen serilebilmesi, yaş gübrenin ise bir süre bekletilmesi gerektiğidir" dedi.