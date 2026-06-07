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Altında 100 günlük kayıp belli oldu: Savaşın faturası fiyatlara yansıdı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA

ABD ile İran arasında 100 gündür süren savaşın faturası değerli metallere yansıdı. Savaş öncesinde rekor seviyeleri test eden altın yükselen enflasyon baskısı, güçlü dolar ve Fed'in faiz indirimlerini öteleyeceği beklentisiyle yüzde 17,8 geriledi. Savaş sürecinde en büyük kaybı ise yüzde 31,1 ile paladyum yaşadı.

Altında 100 günlük kayıp belli oldu: Savaşın faturası fiyatlara yansıdı 1

ABD ile İran arasında 100 gündür süregelen savaş değerli metal piyasalarında kayıplara yol açtı. Piyasalardaki sert dalgalanmalar nedeniyle altın, gümüş, platin ve paladyum dahil olmak üzere değerli metaller yoğun satış baskısı altına girdi. Altın, gümüş ve platin ocak ayında rekor seviyelere ulaştı ancak şubat ayı sonunda savaşın başlamasıyla bu olumlu seyir tersine döndü.

Altında 100 günlük kayıp belli oldu: Savaşın faturası fiyatlara yansıdı 2

Çatışmanın enflasyonist baskıları artıracağına yönelik endişeler ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerinde daha temkinli davranabileceği beklentisini güçlendirdi. Bu süreçte yükselen tahvil getirileri ve güçlenen dolar değerli metaller üzerinde baskı oluşturdu.

Bölgedeki gerilimlerin tırmanması ve enerji fiyatlarındaki yükseliş enflasyon görünümüne dair endişeleri artırırken, yatırımcıların dolara yönelmesi de kaçınılmaz oldu. Jeopolitik riskler nedeniyle küresel ekonomik faaliyetlere yönelik kaygılar da özellikle sanayide yaygın kullanılan gümüş, platin ve paladyum fiyatlarında sert düşüşleri beraberinde getirdi.

Altında 100 günlük kayıp belli oldu: Savaşın faturası fiyatlara yansıdı 3

ALTINDA 2008'DEN BU YANA EN SERT DÜŞÜŞLERDEN BİRİ

Altın yıla ons başına 4.313 dolardan başladı ve ocak ayında 5.600 dolarlık rekor seviyeye ulaşarak ayı yüzde 12,4 artışla 4.849 dolardan kapattı. Yükseliş şubat ayında da sürdü. Altın şubat ayını ons başına 5.263 dolardan yüzde 8,5 artışla tamamladı.

Ancak savaşın başlamasının ardından yön değişti. Mart ayında 4.099 dolara kadar gerileyen altın ayı yüzde 11,32 düşüşle 4.667 dolardan kapattı. Bu kayıp 2008 küresel mali krizinden bu yana görülen en sert aylık düşüşlerden biri olarak kayıtlara geçti.

Altında 100 günlük kayıp belli oldu: Savaşın faturası fiyatlara yansıdı 4

Altın nisan ayında yüzde 1, mayıs ayında ise yüzde 1,77 değer kaybetti ve ay sonunu 4.540 dolardan tamamladı.

Savaşın 100'üncü gününden önceki son işlem günü olan 5 Haziran'da ons altın 4.328,6 dolardan kapanırken, savaş öncesine göre kayıp yüzde 17,8'e ulaştı.

Altında 100 günlük kayıp belli oldu: Savaşın faturası fiyatlara yansıdı 5

GÜMÜŞTE KAYIP YÜZDE 27,6'YA ULAŞTI

Özellikle güneş panelleri başta olmak üzere sanayide yoğun kullanılan gümüş de savaş sürecinden sert etkilendi. Yıla ons başına 71 dolardan başlayan gümüş ocak ayında 121,7 dolarlık zirveyi gördü ve ayı yüzde 17,2 yükselişle 83,3 dolardan kapattı.

Şubat ayında da yükselişini sürdüren gümüş ay sonunu yüzde 12,6 artışla 93,8 dolardan tamamladı. Ancak mart ayında sert düşüş yaşayarak 61 dolara kadar geriledi ve ayı yüzde 19,9 kayıpla 75,1 dolardan kapattı. Nisan ayında yüzde 1,8 düşüşle 73,7 dolara gerileyen gümüş mayıs ayında yüzde 2,1 yükselerek 75,3 dolara çıktı. Buna rağmen 5 Haziran'da 67,9 dolardan kapanarak savaş öncesine göre yüzde 27,6 değer kaybetti.

Altında 100 günlük kayıp belli oldu: Savaşın faturası fiyatlara yansıdı 6

PLATİN VE PALADYUMDA KAYIP DAHA DA DERİNLEŞTİ

Platin 2026 yılına ons başına 2.054 dolardan başladı ve arz kısıtlamalarının etkisiyle ocak ayında tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 2.923,3 dolara ulaştı.

Ocak ayını yüzde 6,2, şubat ayını ise yüzde 8,5 yükselişle tamamlayan platin savaş sürecinde yönünü aşağı çevirdi. Nisan ayında yüzde 1,6 yükselişle 1.991,4 dolara çıksa da mayıs ayında 1.922,6 dolara geriledi. Platinin ons fiyatı 5 Haziran'da 1.779 dolara düşerken, savaş öncesine göre kayıp yüzde 24,8 oldu.

Altında 100 günlük kayıp belli oldu: Savaşın faturası fiyatlara yansıdı 7

Paladyum ise yıla ons başına 1.603 dolardan başladı. Ocak ayında yüzde 7 yükselerek 1.713,3 dolara, şubat ayında ise yüzde 4,4 artışla 1.788,7 dolara çıktı.

Mart ayında yüzde 17 değer kaybederek 1.484,8 dolara gerileyen paladyum nisan ayında yüzde 3,3 toparlanarak 1.533,9 dolara yükseldi. Ancak mayıs ayında yüzde 11,4 düşüşle 1.359,6 dolara geriledi.

Paladyum 5 Haziran itibarıyla 1.232,3 dolardan işlem görürken, savaş öncesi seviyelere göre yüzde 31,1 değer kaybetti. Böylece savaş sürecinde en fazla değer kaybeden değerli metal oldu.

Altında 100 günlük kayıp belli oldu: Savaşın faturası fiyatlara yansıdı 8

100 GÜNLÜK SAVAŞTA DEĞERLİ METALLERİN PERFORMANSI

Metal Savaş Öncesine Göre Değişim
Altın -%17,8
Gümüş -%27,6
Platin -%24,8
Paladyum -%31,1
Altında 100 günlük kayıp belli oldu: Savaşın faturası fiyatlara yansıdı 9

EN FAZLA DEĞER KAYBEDEN METALLER

Sıra Metal Kayıp
1 Paladyum -%31,1
2 Gümüş -%27,6
3 Platin -%24,8
4 Altın -%17,8
Altında 100 günlük kayıp belli oldu: Savaşın faturası fiyatlara yansıdı 10

FİYATLARDAKİ DEĞİŞİM TABLOSU

Metal 27 Şubat 5 Haziran Değişim
Altın 5.263 $ 4.328,6 $ -%17,8
Gümüş 93,8 $ 67,9 $ -%27,6
Platin 2.366,5 $ 1.779 $ -%24,8
Paladyum 1.788,7 $ 1.232,3 $ -%31,1
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