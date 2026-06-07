Altında 100 günlük kayıp belli oldu: Savaşın faturası fiyatlara yansıdı

ABD ile İran arasında 100 gündür süren savaşın faturası değerli metallere yansıdı. Savaş öncesinde rekor seviyeleri test eden altın yükselen enflasyon baskısı, güçlü dolar ve Fed'in faiz indirimlerini öteleyeceği beklentisiyle yüzde 17,8 geriledi. Savaş sürecinde en büyük kaybı ise yüzde 31,1 ile paladyum yaşadı.

ABD ile İran arasında 100 gündür süregelen savaş değerli metal piyasalarında kayıplara yol açtı. Piyasalardaki sert dalgalanmalar nedeniyle altın, gümüş, platin ve paladyum dahil olmak üzere değerli metaller yoğun satış baskısı altına girdi. Altın, gümüş ve platin ocak ayında rekor seviyelere ulaştı ancak şubat ayı sonunda savaşın başlamasıyla bu olumlu seyir tersine döndü.

Çatışmanın enflasyonist baskıları artıracağına yönelik endişeler ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerinde daha temkinli davranabileceği beklentisini güçlendirdi. Bu süreçte yükselen tahvil getirileri ve güçlenen dolar değerli metaller üzerinde baskı oluşturdu. Bölgedeki gerilimlerin tırmanması ve enerji fiyatlarındaki yükseliş enflasyon görünümüne dair endişeleri artırırken, yatırımcıların dolara yönelmesi de kaçınılmaz oldu. Jeopolitik riskler nedeniyle küresel ekonomik faaliyetlere yönelik kaygılar da özellikle sanayide yaygın kullanılan gümüş, platin ve paladyum fiyatlarında sert düşüşleri beraberinde getirdi.

ALTINDA 2008'DEN BU YANA EN SERT DÜŞÜŞLERDEN BİRİ Altın yıla ons başına 4.313 dolardan başladı ve ocak ayında 5.600 dolarlık rekor seviyeye ulaşarak ayı yüzde 12,4 artışla 4.849 dolardan kapattı. Yükseliş şubat ayında da sürdü. Altın şubat ayını ons başına 5.263 dolardan yüzde 8,5 artışla tamamladı. Ancak savaşın başlamasının ardından yön değişti. Mart ayında 4.099 dolara kadar gerileyen altın ayı yüzde 11,32 düşüşle 4.667 dolardan kapattı. Bu kayıp 2008 küresel mali krizinden bu yana görülen en sert aylık düşüşlerden biri olarak kayıtlara geçti.

Altın nisan ayında yüzde 1, mayıs ayında ise yüzde 1,77 değer kaybetti ve ay sonunu 4.540 dolardan tamamladı. Savaşın 100'üncü gününden önceki son işlem günü olan 5 Haziran'da ons altın 4.328,6 dolardan kapanırken, savaş öncesine göre kayıp yüzde 17,8'e ulaştı.