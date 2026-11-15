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Kış lastiği uygulaması başladı! Kimlere zorunlu, cezası ne kadar? 2026 lastik değiştirme ücretleri

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Zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım itibarıyla başladı. Kurala uymayan sürücülere 6 bin lira ceza uygulanacak. A Haber'e konuşan uzmanlar, kış lastiğinin güvenli sürüş açısından önemine dikkat çekerek sürücülere uyarılarda bulundu. Peki, kış lastiği kimlere zorunlu, 2026 lastik değiştirme ücretleri ne kadar?

Kış lastiği uygulaması başladı! Kimlere zorunlu, cezası ne kadar? 2026 lastik değiştirme ücretleri 1

Türkiye genelinde zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım 2026 Pazar günü itibarıyla başladı. Şehirler arası kara yollarında yolcu ve eşya taşımacılığında kullanılan araçları kapsayan uygulama öncesinde lastik değişim merkezlerinde yoğunluk yaşandı. Sürücüler, hem kış lastiği zorunluluğunun kapsamını hem de yeni sezonun değişim ücretlerini araştırmaya başladı.

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Kış lastiği uygulaması başladı! Kimlere zorunlu, cezası ne kadar? 2026 lastik değiştirme ücretleri 2

Kış lastiği kullanımı, soğuk ve yağışlı havalarda yol tutuşu ile sürüş güvenliği açısından önem taşıyor. A Haber canlı yayınına katılan lastik uzmanı Dursun Emir, yaz ve kış lastikleri arasındaki farkları anlatarak lastik değişimi sonrasında yapılması gereken işlemlere dikkat çekti.

Kış lastiği uygulaması başladı! Kimlere zorunlu, cezası ne kadar? 2026 lastik değiştirme ücretleri 3

KIŞ LASTİĞİ KİMLERE ZORUNLU?

Uygulamanın kapsamını değerlendiren Emir, "Uygulama şu an resmiyette ticari araçlara uygulanmaktadır. Ama sivil araçlar da olursa, onlar şehirler arası çıkarsa mecburiyet onlara da var" ifadelerini kullandı.

Kış lastiği uygulaması başladı! Kimlere zorunlu, cezası ne kadar? 2026 lastik değiştirme ücretleri 4

"KAR YAĞMASINI BEKLEMEYİN"

Kış lastiği kullanmak için kar yağışının beklenmemesi gerektiğini vurgulayan Emir, "Kış lastikleri zorunluluğu vatandaşlarımız illa kar yağdığı zaman takmaları gerekmiyor. Havalar soğuduğu zaman da kış lastiğinin önemi çok vurgulanması gerekiyor" dedi.

Kış lastiği uygulaması başladı! Kimlere zorunlu, cezası ne kadar? 2026 lastik değiştirme ücretleri 5

Emir, kış lastiklerinin yalnızca karlı yollarda değil, düşük sıcaklıklarda da güvenli sürüşe katkı sağladığını belirtti.

Kış lastiği uygulaması başladı! Kimlere zorunlu, cezası ne kadar? 2026 lastik değiştirme ücretleri 6

YAZ VE KIŞ LASTİĞİ ARASINDAKİ FARKLAR NELER?

Yaz ve kış lastiklerinin yüzey yapılarındaki farklılıklara dikkat çeken Emir, "Kış lastikleri kılcal damarları biraz daha sıktır. Yaz lastikleri damarları geniştir. Bu kış lastikleri soğuk hava endeksli olarak tasarlanmıştır" diye konuştu.

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Kış lastiği uygulaması başladı! Kimlere zorunlu, cezası ne kadar? 2026 lastik değiştirme ücretleri 7

İki lastik türünün yüzey özelliklerini karşılaştıran Emir, "Ona baktığınız zaman yaz lastiği geniş ve düzdür. Kış lastiğinde ise dar ve sıktır. Kış lastiği önemi budur. Bu lastiği takmanız önemli rica olunur" ifadelerini kullandı.

Kış lastiği uygulaması başladı! Kimlere zorunlu, cezası ne kadar? 2026 lastik değiştirme ücretleri 8

KIŞ LASTİĞİ YOL TUTUŞUNU NASIL ETKİLİYOR?

Soğuk hava ve yağışlı yol koşullarında kış lastiklerinin öneminin arttığını belirten Emir, "Kış lastiği özellikle soğuk havada ve yağışlarda yol tutuşu çok önemli bir şekilde hissettirir kendini. Kılcal damarları vardır, bastığınız zaman açılır. O çok önemli bir vurgudur. Yaz lastiği kaydırır. Kesinlikle yazın yaz lastiği, kışın kış lastiği takılmalı" şeklinde konuştu.

Kış lastiği uygulaması başladı! Kimlere zorunlu, cezası ne kadar? 2026 lastik değiştirme ücretleri 9

Kış lastiğinin yalnızca kar yağdığında kullanılmaması gerektiğini ifade eden Emir, "Soğuk hava endekslidir, ona göre tasarlanmıştır. Vatandaşlarımıza kesinlikle kış lastiği tavsiye ediyorum" dedi.

Kış lastiği uygulaması başladı! Kimlere zorunlu, cezası ne kadar? 2026 lastik değiştirme ücretleri 10

LASTİK DEĞİŞİMİNDEN SONRA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Lastik değişiminin ardından yapılması gereken işlemleri anlatan Emir, "Önce kış lastiklerini taktıktan sonra balans ayarı ve sonra da rot ayarı yaptırmaları lazım" uyarısında bulundu.

Kış lastiği uygulaması başladı! Kimlere zorunlu, cezası ne kadar? 2026 lastik değiştirme ücretleri 11

Sürücülerin son günü beklememesi gerektiğini de vurgulayan Emir, "Özellikle tarihi beklememeleri lazım. Mesela 15'ine alındı, normalde Aralık 1'deydi. Ülkemizde biliyorsunuz İklim Değişikliği Konferansı yapılıyor. O nedenden dolayı mevsimler biraz daha geri alındı. 15'ine alındı, normalde ayın 1'iydi. Onun için vatandaşlarımız illa aynı gün gelmesine gerek yok. Bir 15 gün önceden arabalarını hazırlamaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kış lastiği uygulaması başladı! Kimlere zorunlu, cezası ne kadar? 2026 lastik değiştirme ücretleri 12

KIŞ LASTİĞİ DEĞİŞTİRME ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Öte yandan kış lastiği uygulamasının başlamasıyla birlikte sürücüler, 2026 yılı lastik sökme-takma ücretlerini araştırmaya başladı.

Bu sezon için belirtilen değişim ücretleri, araçların jant ölçülerine göre 1.500 lira ile 3 bin lira arasında değişiyor.

KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU YARIN BAŞLIYOR
Kış lastiği uygulaması başladı! Kimlere zorunlu, cezası ne kadar? 2026 lastik değiştirme ücretleri 13

İşte jant ölçüsüne göre 2026 kış lastiği değiştirme ücretleri:

Jant ölçüsü

Sökme-takma ücreti

13, 14 ve 15 inç

1.500 TL

16 ve 17 inç

1.750 TL

18 inç

2.000 TL

19 inç

2.250 TL

20 inç

2.500 TL

21 inç

3.000 TL

Sökülen yaz lastiklerinin bir sonraki sezona kadar saklanmasını sağlayan lastik oteli hizmetinde de dört lastiğin değişimi için alınan ücretle aynı tarifenin uygulandığı belirtiliyor.

Kış lastiği uygulaması başladı! Kimlere zorunlu, cezası ne kadar? 2026 lastik değiştirme ücretleri 14

KIŞ LASTİĞİ TAKMAMANIN CEZASI NE KADAR?

Zorunlu kış lastiği uygulaması kapsamında belirlenen kurallara uymayan araçlara 2026 yılı için 6 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Sürücülerin yalnızca cezai yaptırımları değil, kış koşullarında güvenli sürüş için lastiklerin uygunluğunu da dikkate almaları gerekiyor.

Kış lastiği uygulaması başladı! Kimlere zorunlu, cezası ne kadar? 2026 lastik değiştirme ücretleri 15

KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU NE ZAMAN BİTECEK?

15 Kasım 2026'da başlayan zorunlu kış lastiği uygulaması, 15 Nisan 2027'ye kadar devam edecek.

Daha önce 1 Aralık-1 Nisan tarihleri arasında uygulanan zorunluluk, yeni düzenlemeyle 15 Kasım-15 Nisan dönemini kapsayacak şekilde değiştirildi.

Valilikler, yerel iklim koşullarına göre uygulama süresinde başlangıç ve bitiş yönünden birer aylık değişiklik yapabiliyor.

Kış lastiği uygulaması başladı! Kimlere zorunlu, cezası ne kadar? 2026 lastik değiştirme ücretleri 16

KIŞ LASTİĞİNDE M+S VE KAR TANESİ İŞARETİ NE ANLAMA GELİYOR?

Kış lastiği seçerken yalnızca lastiğin ölçüsüne değil, üzerinde bulunan işaretlere de dikkat edilmesi gerekiyor.

M+S işareti, İngilizcede çamur ve kar anlamına gelen "Mud and Snow" ifadesini temsil ediyor. Ancak bu işaret tek başına standartlaştırılmış bir kar performansı testinden geçildiğini göstermiyor.

Kış lastiği uygulaması başladı! Kimlere zorunlu, cezası ne kadar? 2026 lastik değiştirme ücretleri 17

Üç tepeli dağ ve kar tanesi sembolü (3PMSF) ise lastiğin belirli kar performansı şartlarını karşıladığını gösteriyor.

Kış lastiği seçiminde araç üreticisinin önerdiği ebatların, yük ve hız endekslerinin dikkate alınması da önem taşıyor.

Kış lastiği uygulaması başladı! Kimlere zorunlu, cezası ne kadar? 2026 lastik değiştirme ücretleri 18

KIŞ LASTİĞİNDE DİŞ DERİNLİĞİ NEDEN ÖNEMLİ?

Kış lastiklerinde diş derinliğinin azalması, kar ve ıslak zemindeki tutunma performansını etkileyebiliyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün açıkladığı şartlara göre kamyon, çekici, tanker ve otobüslerde en az 4 milimetre, diğer araçlarda ise en az 1,6 milimetre diş derinliği bulunması gerekiyor.

Kış lastiği uygulaması başladı! Kimlere zorunlu, cezası ne kadar? 2026 lastik değiştirme ücretleri 19

Sürücülerin lastiklerin aşınma durumunu, hava basıncını ve fiziksel özelliklerini kontrol ettirmesi, kış koşullarında güvenli sürüş açısından önem taşıyor.

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