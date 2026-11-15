Kış lastiği uygulaması başladı! Kimlere zorunlu, cezası ne kadar? 2026 lastik değiştirme ücretleri
Zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım itibarıyla başladı. Kurala uymayan sürücülere 6 bin lira ceza uygulanacak. A Haber'e konuşan uzmanlar, kış lastiğinin güvenli sürüş açısından önemine dikkat çekerek sürücülere uyarılarda bulundu. Peki, kış lastiği kimlere zorunlu, 2026 lastik değiştirme ücretleri ne kadar?
Türkiye genelinde zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım 2026 Pazar günü itibarıyla başladı. Şehirler arası kara yollarında yolcu ve eşya taşımacılığında kullanılan araçları kapsayan uygulama öncesinde lastik değişim merkezlerinde yoğunluk yaşandı. Sürücüler, hem kış lastiği zorunluluğunun kapsamını hem de yeni sezonun değişim ücretlerini araştırmaya başladı.
Kış lastiği kullanımı, soğuk ve yağışlı havalarda yol tutuşu ile sürüş güvenliği açısından önem taşıyor. A Haber canlı yayınına katılan lastik uzmanı Dursun Emir, yaz ve kış lastikleri arasındaki farkları anlatarak lastik değişimi sonrasında yapılması gereken işlemlere dikkat çekti.
KIŞ LASTİĞİ KİMLERE ZORUNLU?
Uygulamanın kapsamını değerlendiren Emir, "Uygulama şu an resmiyette ticari araçlara uygulanmaktadır. Ama sivil araçlar da olursa, onlar şehirler arası çıkarsa mecburiyet onlara da var" ifadelerini kullandı.
"KAR YAĞMASINI BEKLEMEYİN"
Kış lastiği kullanmak için kar yağışının beklenmemesi gerektiğini vurgulayan Emir, "Kış lastikleri zorunluluğu vatandaşlarımız illa kar yağdığı zaman takmaları gerekmiyor. Havalar soğuduğu zaman da kış lastiğinin önemi çok vurgulanması gerekiyor" dedi.
Emir, kış lastiklerinin yalnızca karlı yollarda değil, düşük sıcaklıklarda da güvenli sürüşe katkı sağladığını belirtti.