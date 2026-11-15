Kış lastiği uygulaması başladı! Kimlere zorunlu, cezası ne kadar? 2026 lastik değiştirme ücretleri

YAZ VE KIŞ LASTİĞİ ARASINDAKİ FARKLAR NELER? Yaz ve kış lastiklerinin yüzey yapılarındaki farklılıklara dikkat çeken Emir, "Kış lastikleri kılcal damarları biraz daha sıktır. Yaz lastikleri damarları geniştir. Bu kış lastikleri soğuk hava endeksli olarak tasarlanmıştır" diye konuştu. KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI BAŞLADI! HANGİ ÖZELLİKLERE DİKKAT EDİLMELİ?

İki lastik türünün yüzey özelliklerini karşılaştıran Emir, "Ona baktığınız zaman yaz lastiği geniş ve düzdür. Kış lastiğinde ise dar ve sıktır. Kış lastiği önemi budur. Bu lastiği takmanız önemli rica olunur" ifadelerini kullandı.

KIŞ LASTİĞİ YOL TUTUŞUNU NASIL ETKİLİYOR? Soğuk hava ve yağışlı yol koşullarında kış lastiklerinin öneminin arttığını belirten Emir, "Kış lastiği özellikle soğuk havada ve yağışlarda yol tutuşu çok önemli bir şekilde hissettirir kendini. Kılcal damarları vardır, bastığınız zaman açılır. O çok önemli bir vurgudur. Yaz lastiği kaydırır. Kesinlikle yazın yaz lastiği, kışın kış lastiği takılmalı" şeklinde konuştu.

Kış lastiğinin yalnızca kar yağdığında kullanılmaması gerektiğini ifade eden Emir, "Soğuk hava endekslidir, ona göre tasarlanmıştır. Vatandaşlarımıza kesinlikle kış lastiği tavsiye ediyorum" dedi.