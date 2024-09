Kirayı elden ödeyene en az yüzde 10 ceza! Yeni tebliğ yolda

AYLIK EN AZ 5 BİN TL CEZA

Tebliğ taslağına göre getirilen zorunluluğa uymayanlara özel usulsüzlük cezası kesilecek. Ceza, zorunluluğa uymayanların her birine ve her bir işlem için uygulanacak. Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 20 bin lira; ikinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 10 bin lira, bunlar dışında kalanlara da 5 bin liradan az olmamak üzere işleme konu tutarın yüzde 10'u tutarında özel usulsüzlük cezası kesilecek. Bu cezalar her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak. Bir takvim yılı içinde kesilecek ceza 20 milyon lirayı aşamayacak. Elden ödeme yapanlar eğer durumu takip eden 5 iş günü içinde kendiliğinden idareye bildirirse özel usulsüzlük cezası kesilmeyecek.