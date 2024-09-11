11 Eylül 2024, Çarşamba
Kirayı elden ödeyene en az yüzde 10 ceza! Yeni tebliğ yolda
Gelir İdaresi Başkanlığı yeni bir tebliğ hazırlayarak, kiraların elden ödenmesinin önüne geçmeye hazırlanıyor. Taslağa göre kirayı elden ödeyene, aylık kirasının yüzde 10'u oranında ceza belirlenecek. Eğer ceza tutarı, 5 bin TL'nin altında kalırsa hem ev sahibi hem de kiracıya "özel usulsüzlük cezası" adı altında 5'er bin lira ödeme zorunluluğu getirilecek.
Giriş Tarihi: 11.09.2024 10:09 Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 10:09