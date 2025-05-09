T.C.KANDIRA İCRA DAİRESİ

2023/132 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI



Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/132 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, KERPE Mahalle/Köy, 139 Ada, 9 Parsel, Zemin Kat No 1 Nolu Bağımsız Bölüm K ...

Adresi : Kerpe Mah. Paşaağzı Mevki Kandıra / KOCAELİ

Yüzölçümü : 401,59 m2

Arsa Payı : 15/100

Kıymeti : 898.333,33 TL

KDV Oranı : %1



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/06/2025 - 10:53

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/06/2025 - 10:53 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/07/2025 - 10:53

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/07/2025 - 10:53



2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, KERPE Mahalle/Köy, 139 Ada, 9 Parsel, Zemin Kat No 2 Nolu Bağımsız Bölüm K ...

Adresi : Kerpe Mah. Paşaağzı Mevki Kandıra / KOCAELİ

Yüzölçümü : 401,59 m2

Arsa Payı : 15/100

Kıymeti : 898.333,33 TL

KDV Oranı : %1



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/06/2025 - 11:53

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/06/2025 - 11:53 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/07/2025 - 11:53

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/07/2025 - 11:53



3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, ÇARŞI Mahalle/Köy, 136 Ada, 16 Parsel, Konu taşınmaz; batı yönünden çarşı ...

Adresi : Çarşı Mah. Çarşı Mevki Kandıra / KOCAELİ

Yüzölçümü : 97,37 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 1.058.076,25 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/06/2025 - 13:54

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/06/2025 - 13:54 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/07/2025 - 13:54

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/07/2025 - 13:54

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, KERPE Mahalle/Köy, 139 Ada, 9 Parsel, İkinci Kat No 5 Nolu Bağımsız Bölüm ...

Adresi : Kerpe Mah. Paşaağzı Mevki Kandıra / KOCAELİ

Yüzölçümü : 401,59 m2

Arsa Payı : 15/100

Kıymeti : 2.805.000,00 TL

KDV Oranı : %10



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/06/2025 - 14:54

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/06/2025 - 14:54 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/07/2025 - 14:54

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/07/2025 - 14:54

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, KERPE Mahalle/Köy, 147 Ada, 44 Parsel, Konu taşınmaz; kuzey ve doğu yönünd ...

Adresi : Kerpe Mah. Düzler Mevki Kandıra / KOCAELİ

Yüzölçümü : 3.688,37 m2

Kıymeti : 8.852.088,00 TL

KDV Oranı : %10



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/06/2025 - 10:37

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/06/2025 - 10:37 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 10/07/2025 - 10:37

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Bitiş Tarih ve Saati : 17/07/2025 - 10:37

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, KERPE Mahalle/Köy, 176 Ada, 1 Parsel, Tarla vasfında olantaşınmaz; kuzey ...

Adresi : Kerpe Mah. Köy Yanı Mevki Kandıra / KOCAELİ

Yüzölçümü : 3.657,67 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 8.229.757,50 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/06/2025 - 11:52

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/06/2025 - 11:52 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/07/2025 - 11:52

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/07/2025 - 11:52

7 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Kandıra İlçe, DÖNGELLİ Mahalle/Köy, 138 Ada, 47 Parsel, Tarla vasfında olan taşınmaz; ka ...

Adresi : Döngelli Mahallesi Yarış Beleni Mevki Kandıra / KOCAELİ

Yüzölçümü : 839,03 m2

Kıymeti : 352.392,60 TL

KDV Oranı : %10



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/06/2025 - 13:58

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/06/2025 - 13:58 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 11/07/2025 - 13:58

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/07/2025 - 13:58

Basın No: ILN02219565

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