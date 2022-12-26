Kamuya 7 bin 550 işçi ve memur alımı başvuru EKRANI | Şartları neler? En az 50 KPSS puanıyla binlerce işçi alınacak! İşte alım yapacak kurumlar ve branşlar

Kamuya 7 bin 550 işçi alımı başvuruları 26 Aralık itibarıyla başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Danıştay, TCDD, Kültür ve Turizm Bakanlığı gibi pek çok devlet dairesi işçi alımı duyurusu yaptı. Kamuda istidam edilmek isteyen binlerce kişi ilanların detaylarını araştırıyor. Peki kamuya 7 bin 550 işçi alımı başvuru şartları neler?

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 26.12.2022 09:44 Güncelleme Tarihi: 26.12.2022 10:03 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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