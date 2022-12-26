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Haberler Galeri Kamuya 7 bin 550 işçi ve memur alımı başvuru EKRANI | Şartları neler? En az 50 KPSS puanıyla binlerce işçi alınacak! İşte alım yapacak kurumlar ve branşlar

Kamuya 7 bin 550 işçi ve memur alımı başvuru EKRANI | Şartları neler? En az 50 KPSS puanıyla binlerce işçi alınacak! İşte alım yapacak kurumlar ve branşlar

Kamuya 7 bin 550 işçi alımı başvuruları 26 Aralık itibarıyla başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Danıştay, TCDD, Kültür ve Turizm Bakanlığı gibi pek çok devlet dairesi işçi alımı duyurusu yaptı. Kamuda istidam edilmek isteyen binlerce kişi ilanların detaylarını araştırıyor. Peki kamuya 7 bin 550 işçi alımı başvuru şartları neler?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.12.2022 09:44 Güncelleme Tarihi: 26.12.2022 10:03
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Kamuya 7 bin 550 işçi ve memur alımı başvuru EKRANI | Şartları neler? En az 50 KPSS puanıyla binlerce işçi alınacak! İşte alım yapacak kurumlar ve branşlar

Kamu bünyesinde istihdam edilmek üzere toplam 7 bin 550 işçi alımı gerçekleştirilecek. 26 Aralık Pazartesi itibarıyla başvuruları başlayan ilanlara dair detaylar merak konusu oldu. Memur, denetçi yardımcısı, antrenör gibi branşlarda personel alımı yapılacak. Peki başvurular ne zaman? Şartlar neler? İşte alım yapacak kurumlar ve branşlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kamuya 7 bin 550 işçi ve memur alımı başvuru EKRANI | Şartları neler? En az 50 KPSS puanıyla binlerce işçi alınacak! İşte alım yapacak kurumlar ve branşlar

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Kamuya alınacak olan 7 bin 550 işçi ve memur alımı başvuruları 26 Aralık Pazartesi itibarıyla başladı.

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Kamuya 7 bin 550 işçi ve memur alımı başvuru EKRANI | Şartları neler? En az 50 KPSS puanıyla binlerce işçi alınacak! İşte alım yapacak kurumlar ve branşlar

ALIM YAPILACAK KURUMLAR

*Diyanet İşleri Başkanlığı: 6 bin 200 personel

*Gençlik ve Spor Bakanlığı: 924 personel

*Danıştay: 67 personel

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Kamuya 7 bin 550 işçi ve memur alımı başvuru EKRANI | Şartları neler? En az 50 KPSS puanıyla binlerce işçi alınacak! İşte alım yapacak kurumlar ve branşlar

*Türkiye Şeker Fabrikaları: 23 personel

*TCDD: 100 personel

*Kültür ve Turizm Bakanlığı: 25 personel

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Kamuya 7 bin 550 işçi ve memur alımı başvuru EKRANI | Şartları neler? En az 50 KPSS puanıyla binlerce işçi alınacak! İşte alım yapacak kurumlar ve branşlar

*İçişleri Bakanlığı: 50 personel

*Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü: 59 personel