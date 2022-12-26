EYT'de yaş şartı ve takvim netleşiyor... KRİTİK GÜN! EYT ne zaman çıkacak? EYT ile emeklilik nasıl olacak? Yeni düzenleme...

Milyonların yakından takip ettiği EYT'de artık son viraja girildi. Yeni yılın gelmesiyle birlikte EYT düzenlemesinin de hangi tarihte çıkacağı merak ediliyor. Uzun süredir gündemi meşgul eden yeni düzenlemeye ilişkin en çok araştıırlanlar arasında yaş şartı bulunuyor. Kritik iki sorunun yanıt bulması beklenen Kabine toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Peki, EYT ne zaman çıkacak? EYT ile emeklilik nasıl olacak? Yeni düzenleme ne zaman Meclis'e gelecek? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 26.12.2022 10:04 Güncelleme Tarihi: 26.12.2022 10:04 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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