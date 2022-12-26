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Haberler Galeri EYT'de yaş şartı ve takvim netleşiyor... KRİTİK GÜN! EYT ne zaman çıkacak? EYT ile emeklilik nasıl olacak? Yeni düzenleme...

EYT'de yaş şartı ve takvim netleşiyor... KRİTİK GÜN! EYT ne zaman çıkacak? EYT ile emeklilik nasıl olacak? Yeni düzenleme...

Milyonların yakından takip ettiği EYT'de artık son viraja girildi. Yeni yılın gelmesiyle birlikte EYT düzenlemesinin de hangi tarihte çıkacağı merak ediliyor. Uzun süredir gündemi meşgul eden yeni düzenlemeye ilişkin en çok araştıırlanlar arasında yaş şartı bulunuyor. Kritik iki sorunun yanıt bulması beklenen Kabine toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Peki, EYT ne zaman çıkacak? EYT ile emeklilik nasıl olacak? Yeni düzenleme ne zaman Meclis'e gelecek? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.12.2022 10:04 Güncelleme Tarihi: 26.12.2022 10:04
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EYT’de yaş şartı ve takvim netleşiyor... KRİTİK GÜN! EYT ne zaman çıkacak? EYT ile emeklilik nasıl olacak? Yeni düzenleme...

EYT' de en çok merak edilen konular arasında yaş şartı ve takvim yer alıyor. Milyonlarca kişi yeni düzenlemenin detaylarını araştırıken, gözler Kabine toplantısına çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT ile ilgili Kabine toplantısını işaret etmişti. Peki, EYT ne zaman çıkacak? EYT ile emeklilik nasıl olacak? Yeni düzenleme ne zaman Meclis'e gelecek? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT’de yaş şartı ve takvim netleşiyor... KRİTİK GÜN! EYT ne zaman çıkacak? EYT ile emeklilik nasıl olacak? Yeni düzenleme...

EYT'DE YAŞ ŞARTI VE TAKVİM NETLEŞİYOR

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bugün saat 15.00'te başlayacak. Başkan Erdoğan'ın saat 19.00 civarında açıklama yapması bekleniyor. Kabine'nin en önemli gündem maddelerinden biri de EYT olacak. EYT'de yaş şartı detayının ve takvimin belirlenmesi bekleniyor.

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EYT’de yaş şartı ve takvim netleşiyor... KRİTİK GÜN! EYT ne zaman çıkacak? EYT ile emeklilik nasıl olacak? Yeni düzenleme...

EYT NE ZAMAN MECLİS'E GELECEK?

Meclis'teki yasama faaliyetleri 3 Ocak 2023 tarihinde yeniden başlayacak. Yıl bitmeden 'masadan kaldırılması' beklenen EYT düzenlemesinde detayların bugün belli olması ve ocak ayının ilk haftası Meclis'e gelmesi bekleniyor. Bakan Bilgin, "Takvim belli mi?" sorusunu, "Ocağa varmadan biz masamızdan kaldırırız. Yani önümüzdeki hafta Meclis'e gitmiş olur." şeklinde cevapladı.

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EYT’de yaş şartı ve takvim netleşiyor... KRİTİK GÜN! EYT ne zaman çıkacak? EYT ile emeklilik nasıl olacak? Yeni düzenleme...

EYT'DE YAŞ ŞARTI OLACAK MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı bir televizyon programında, "EYT'de yaş aralığı olabilir mi?" sorusunu, "İhtimal dahilindedir, değerlendirilecektir. Dikkat ederseniz olacak demiyorum, netleşmedi." diye yanıt verdi.

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EYT’de yaş şartı ve takvim netleşiyor... KRİTİK GÜN! EYT ne zaman çıkacak? EYT ile emeklilik nasıl olacak? Yeni düzenleme...

Bilgin, gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra son kararın verileceğini kaydederek, "İmkanlar nispetinde en kapsayıcısını yapacağımızı söyleyebilirim." ifadesini kullandı.

Bilgin, yaş sınırı olması halinde EYT'lilerin aşağı yukarı yarısının bu yıl, yarısının da gelecek yıl emekli olacağını söyledi.