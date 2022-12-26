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Milyonlarca çalışanın vergi yükü kalkıyor! Vergi dilimleri ücreti düşürmeyecek

İşçi, memur, kendi adına çalışan Bağ-Kur'lu olmak üzere bütün çalışanları doğrudan ilgilendiren gelir vergisi tarifesinde değişikliğe gidiliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın vergi dilimlerine yönelik çalışma yaptığını belirterek, "Ocak ayında aldığımız maaşı neden Temmuz'da alamıyoruz" eleştirilerinin ortadan kalkacağını duyurdu.

Sabah
Giriş Tarihi: 26.12.2022 06:57 Güncelleme Tarihi: 26.12.2022 06:57
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Milyonlarca çalışanın vergi yükü kalkıyor! Vergi dilimleri ücreti düşürmeyecek

İŞÇİ, memur, kendi adına çalışan Bağ-Kur'lu olmak üzere bütün çalışanları doğrudan ilgilendiren gelir vergisi tarifesinde değişikliğe gidiliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı vergi dilimlerine yönelik çalışma başlattı.

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Milyonlarca çalışanın vergi yükü kalkıyor! Vergi dilimleri ücreti düşürmeyecek

Ocak-Şubat'ta alınan maaşın sonraki aylarda vergi dilimine takılarak azalmasının önüne geçilecek, ücretin niteliğini, alım gücünü aşındırması önlenecek.

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Milyonlarca çalışanın vergi yükü kalkıyor! Vergi dilimleri ücreti düşürmeyecek

2550 LİRA CEPTE KALACAK
Sabah Gazetesi'nden Hazal Ateş'in haberine göre Mevcut uygulamada 20 bin lira brüt maaşı olan bir çalışandan yüzde 14 SGK işçi payı (2800 lira), yüzde 1 işsizlik sigorta payı 100 lira kesilirken kalan miktar gelir vergisi matrahını oluşturuyor.

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Milyonlarca çalışanın vergi yükü kalkıyor! Vergi dilimleri ücreti düşürmeyecek

Gelir vergisi matrahı bu yılın tarifesine göre 17 bin lira 32 bin liradan daha düşük bir meblağ olduğundan işçi ya da gelir sahibi mükellef birinci vergi dilimine giriyor ve gelir vergisi yüzde 15 hesaplanıyor.

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Milyonlarca çalışanın vergi yükü kalkıyor! Vergi dilimleri ücreti düşürmeyecek

Bugün itibariyle vergi dilimi kesintisi 2550 lirayı buluyor. Yapılacak düzenlemeyle birlikte bu örneğe göre 2550 lira çalışanın cebinde kalacak. Yeni yılda cepte kalan tutar daha da yükselecek.