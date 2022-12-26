26 Aralık 2022, Pazartesi
Milyonlarca çalışanın vergi yükü kalkıyor! Vergi dilimleri ücreti düşürmeyecek
İşçi, memur, kendi adına çalışan Bağ-Kur'lu olmak üzere bütün çalışanları doğrudan ilgilendiren gelir vergisi tarifesinde değişikliğe gidiliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın vergi dilimlerine yönelik çalışma yaptığını belirterek, "Ocak ayında aldığımız maaşı neden Temmuz'da alamıyoruz" eleştirilerinin ortadan kalkacağını duyurdu.
Giriş Tarihi: 26.12.2022 06:57 Güncelleme Tarihi: 26.12.2022 06:57
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