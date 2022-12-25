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Haberler Galeri İŞKUR TCDD İŞ BAŞVURU EKRANI | TCDD EN AZ 8.500 TL maaşla 100 personel alacak! Şartlar ve branşlar neler?

İŞKUR TCDD İŞ BAŞVURU EKRANI | TCDD EN AZ 8.500 TL maaşla 100 personel alacak! Şartlar ve branşlar neler?

TCDD bünyesinde istihdam etmek üzere İŞKUR üzerinden 100 personel alımı ilanı açtı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre 26 ila 30 Aralık arasında başvuruları yapılacak olan ilanın detayları araştırılıyor. Lokomotif tamircisi, kaynakçı, elektronik işçiliği, elektrikçi, tren teşkil işçisi gibi pek çok branştan alım yapılacak. Peki TCDD İŞKUR iş ilanı başvuru şartları neler?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.12.2022 10:16 Güncelleme Tarihi: 25.12.2022 10:19
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İŞKUR TCDD İŞ BAŞVURU EKRANI | TCDD 18-35 yaş aralığında 100 personel alacak! Vinç Operatörü, Kaynakçı, Elektrikçi... Şartlar ve branşlar neler?

Türkiye Cumhuriyet Devlet Demiryolları (TCDD) 100 kişilik personel alımı ilanını Resmi Gazete'de yayımladı. TCDD bünyesinde istihdam edilmek isteyen adaylar ilana dair detayları araştırmaya başladı. Başvurularının İŞKUR üzerinden alınacağı ilana kaynakçı, elektronik işçiliği, elektrikçi, tren teşkil işçisi gibi pek çok meslek grubundan başvurulabilecek. İşte TCDD 100 personel alımı şartları ve branşları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İŞKUR TCDD İŞ BAŞVURU EKRANI | TCDD 18-35 yaş aralığında 100 personel alacak! Vinç Operatörü, Kaynakçı, Elektrikçi... Şartlar ve branşlar neler?

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

TCDD 100 personel alımı ilanı başvuruları İŞKUR internet sitesi üzerinden 26.12.2022 - 30.12.2022 tarihleri arasında yapılacak.

İŞKUR TCDD 100 PERSONEL ALIMI İLANI BAŞVURU EKRANI!

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İŞKUR TCDD İŞ BAŞVURU EKRANI | TCDD 18-35 yaş aralığında 100 personel alacak! Vinç Operatörü, Kaynakçı, Elektrikçi... Şartlar ve branşlar neler?

KİMLER BAŞVURUDA BULUNABİLİR?

*Adaylar, İŞKUR'da ilan edilen işgücü taleplerimizden sadece birine müracaat edebilecektir.
İŞKUR'da ilan edilen işgücü talebimizde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.

*İŞKUR'ca bildirilen NİHAİ LİSTEDE YER ALACAK ADAYLAR, sözlü sınava katılmak için aşağıda belirtilen belgelerin fotokopileri ile TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü web sitesinde (www.tcddtasimacilik.gov.tr) yayınlanacak 1'er adet resimli İş Talep Bilgi Formunu ve Başvuru Formunu eksiksiz olarak doldurarak www.tcddtasimacilik.gov.tr adresinde ilan edilen tarihler arasında, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı İşçi ve İş Mevzuatı Şube Müdürlüğü (Oda No:2050) Hacıbayram Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresine şahsen veya postayla teslim edeceklerdir. Belgelerini teslim etmeyen adaylar sözlü sınava alınmayacaktır.

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İŞKUR TCDD İŞ BAŞVURU EKRANI | TCDD 18-35 yaş aralığında 100 personel alacak! Vinç Operatörü, Kaynakçı, Elektrikçi... Şartlar ve branşlar neler?

*İŞKUR'ca bildirilen nihai listede yer alacak adayların evrak teslimi neticesinde sınava girip giremeyecekleri evrak teslim süresinin bitiminden sonra açıklanacaktır. Eksik veya uygun olmayan evrakla başvuran adayların başvuruları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

*Sözlü sınav, TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü Hacıbayram Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresinde yapılacaktır. Sınava ilişkin detaylar evrak teslimi sonrası internet sitemizden duyurulacaktır. (www.tcddtasimacilik.gov.tr)

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İŞKUR TCDD İŞ BAŞVURU EKRANI | TCDD 18-35 yaş aralığında 100 personel alacak! Vinç Operatörü, Kaynakçı, Elektrikçi... Şartlar ve branşlar neler?

*TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü işyerlerine görev alacak işçiler 4857 sayılı İş Kanununa tabii olarak görev yapacaktır. İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 4 aydır. TCDD Taşımacılık A.Ş.'de işe başlayan adaylar 5 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.

*Sadece 18-35 yaş arası ve sadece erkek adaylar başvuru yapacaktır. (İşyerimiz ağır ve tehlikeli iş kapsamında olduğundan ve işçilerin kol gücüyle çalışmasından dolayı)