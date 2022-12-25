25 Aralık 2022, Pazar
İŞKUR TCDD İŞ BAŞVURU EKRANI | TCDD EN AZ 8.500 TL maaşla 100 personel alacak! Şartlar ve branşlar neler?
TCDD bünyesinde istihdam etmek üzere İŞKUR üzerinden 100 personel alımı ilanı açtı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre 26 ila 30 Aralık arasında başvuruları yapılacak olan ilanın detayları araştırılıyor. Lokomotif tamircisi, kaynakçı, elektronik işçiliği, elektrikçi, tren teşkil işçisi gibi pek çok branştan alım yapılacak. Peki TCDD İŞKUR iş ilanı başvuru şartları neler?
Giriş Tarihi: 25.12.2022 10:16 Güncelleme Tarihi: 25.12.2022 10:19
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