Kamuda 11 bin kişilik boş kadro! İlkokul mezunu adaylar için nisan ayı ilanları yayınladı! KPSS şartlı ve şartsız alımlar için…

Nisan ayında kamuda gerçekleştirilecek olan personel, memur ve işçi alımları netleşti. Türkiye'nin çeşitli illerindeki farklı kurumlar tarafından toplamda 11.138 kişinin istihdam edileceği açıklandı. Bu alımlarla ilgili başvuru şartları ve son başvuru tarihleri gibi önemli detaylar, ilanlar aracılığıyla kamuoyuna duyuruldu. Genel olarak adaylardan en az ilkokul mezunu olma şartı aranırken, bazı kurumlar kadrolara göre değişen KPSS şartını dikkate almıyor. Ancak, bazı kurumlar için en az 50 KPSS puanı gerekliliği bulunmaktadır. İşte nisan ayı kamuda yer alan boş kadrolara ilişkin ilanlar…