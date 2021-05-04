04 Mayıs 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kalem kalem hesaplandı! Emekli ve memur 2021 Temmuz zammı ne kadar olacak? Zam oranları...

Kalem kalem hesaplandı! Emekli ve memur 2021 Temmuz zammı ne kadar olacak? Zam oranları...

Son dakika haberine göre; Milyonlarca memur ve emeklinin alacağı temmuz zammıyla ilgili kritik enflasyon verisi açıklandı. Buna göre; SSK ve Bağkur emeklisi şimdiden yüzde 5.46'lık zammı garantiledi. Memur ve memur emeklisi için ise enflasyon ocaktaki yüzde 3'lük zammı geçtiği için yüzde 2.46'lık fark göründü. Kalem kalem hesaplandı emekli ve memur Temmuz'da ne kadar zam alacak?

Giriş Tarihi: 04.05.2021 08:55 Güncelleme Tarihi: 04.05.2021 09:46
  • 1
  • 31
Kalem kalem hesaplandı! Emekli ve memur 2021 Temmuz zammı ne kadar olacak? Zam oranları...

Emekli ve memur maaşları, yasa gereği ocak ve temmuz olmak üzere yılda iki kez artıyor. Bu artışta enflasyon belirleyici oluyor. Ancak memur ve memur emeklisi, bunun dışında 2 yılda bir toplu sözleşme masasında kararlaştırılan zammı alıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 31
Kalem kalem hesaplandı! Emekli ve memur 2021 Temmuz zammı ne kadar olacak? Zam oranları...

Toplu sözleşmede her dönemde yapılacak zam belirleniyor. Eğer zammın yapıldığı dönemde son 6 aylık enflasyon belirlenen rakamları aşıyorsa, aşan oranda bir de fark yansıtılıyor.

  • 3
  • 31
Kalem kalem hesaplandı! Emekli ve memur 2021 Temmuz zammı ne kadar olacak? Zam oranları...

2 YILDA BİR SÖZLEŞME

Toplu sözleşme yapılmayan SSK ve Bağkur emeklileri ise ocak ve temmuzda açıklanan son 6 aylık enflasyon oranında zam alıyor.

  • 4
  • 31
Kalem kalem hesaplandı! Emekli ve memur 2021 Temmuz zammı ne kadar olacak? Zam oranları...

SSK ve Bağkur emeklisi ocak itibarıyla 6 aylık (temmuz-aralık) enflasyona göre yüzde 8.36 zam aldı. Memur ve memur emeklilerine toplu sözleşme gereği 2020'nin ikinci 6 ayı için yüzde 4 zam yapılmıştı.

  • 5
  • 31
Kalem kalem hesaplandı! Emekli ve memur 2021 Temmuz zammı ne kadar olacak? Zam oranları...

Ancak enflasyon yüzde 8.36 çıkınca yüzde 4.36'lık bir fark oluştu. Ocakta ise maaşta yüzde 3 toplu sözleşme artışı yapıldı ve yüzde 4.36'lık enflasyon farkıyla toplam zam yüzde 7.36 oldu.