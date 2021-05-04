Kalem kalem hesaplandı! Emekli ve memur 2021 Temmuz zammı ne kadar olacak? Zam oranları...

Son dakika haberine göre; Milyonlarca memur ve emeklinin alacağı temmuz zammıyla ilgili kritik enflasyon verisi açıklandı. Buna göre; SSK ve Bağkur emeklisi şimdiden yüzde 5.46'lık zammı garantiledi. Memur ve memur emeklisi için ise enflasyon ocaktaki yüzde 3'lük zammı geçtiği için yüzde 2.46'lık fark göründü. Kalem kalem hesaplandı emekli ve memur Temmuz'da ne kadar zam alacak?

Giriş Tarihi: 04.05.2021 08:55 Güncelleme Tarihi: 04.05.2021 09:46 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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