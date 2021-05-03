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Haberler Galeri Bunu yapan erken emeklilik hakkı kazanıyor! Erken emekli olmak için şartlar neler? Tüm detaylar açıklandı

Bunu yapan erken emeklilik hakkı kazanıyor! Erken emekli olmak için şartlar neler? Tüm detaylar açıklandı

SSK'lı, Bağkur'lu ve Emekli Sandığı'na tabi olarak çalışanlar ne zaman emekli olacaklarını merak ediyorlar. Emekli maaşlarının miktarı ise bazı değişkenlere göre belirleniyor. Emekli olabilmek için belirli şartların yerine getirilmesi gerekirken, bazı durumlarda erken emeklilik hakkı doğuyor. Erken emekli olmanın yollarını arayan vatandaşlar için son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, erken emeklilik için ne yapmak gerekiyor? Erken emekli olmak için şartlar neler? İşte erken emeklilik ile ilgili merak edilen tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 03.05.2021 16:39
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Bunu yapan erken emeklilik hakkı kazanıyor! Erken emekli olmak için şartlar neler? Tüm detaylar açıklandı

Emekli olabilmek için gerekli olan sigortalılık süresi, prim gün sayısı ve yaş şartının sağlanması gerekiyor. Bu şartların sağlanması durumunda SGK'ya başvuru yapılarak emekli aylığı almaya hak kazanılıyor. Emeklilik için gün sayanlar ya da çalışma hayatının ne zaman biteceğini merak edenler erken emeklilik ile ilgili detayları araştırıyor. Konu ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Bunları yaparsanız erken emeklilik için hak kazanabilirsiniz. Peki, erken emeklilik için şartlar neler? İşte cevaplar...

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Bunu yapan erken emeklilik hakkı kazanıyor! Erken emekli olmak için şartlar neler? Tüm detaylar açıklandı

Takvim Gazetesi'nin haberine göre, emeklilik için öncelikle sigortadan sonra belli bir süre geçmesi, işe giriş tarihine göre de prim ve yaş şartlarını tamamlamak gerekiyor. Ancak emeklilik yaşını geri çekmek mümkün.

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Bunu yapan erken emeklilik hakkı kazanıyor! Erken emekli olmak için şartlar neler? Tüm detaylar açıklandı

ÇOCUK KAZANDIRIR
Kadın çalışanlar için çocukları üzerinden prim kazanma imkanı bulunuyor.

Bu imkan 3 çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün, yani 6 yıl kazandırıyor. Böylece yaşı ve yılı dolmuş bir anne 3 çocuğu varsa 6 yıl erken emekli olabiliyor.

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Bunu yapan erken emeklilik hakkı kazanıyor! Erken emekli olmak için şartlar neler? Tüm detaylar açıklandı

10 YIL PRİM YETER
15 yıl ve 3600 günü dolduranlar daha fazla çalışmadan emekli olabiliyor. Burada ise yaş şartı kadınlarda 58, erkeklerde ise 60'tan başlıyor.

Bu imkan 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar için geçerli. Sonrası için ise prim 4500'e, yıl şartı 25'e çıkıyor.

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Bunu yapan erken emeklilik hakkı kazanıyor! Erken emekli olmak için şartlar neler? Tüm detaylar açıklandı

YAŞ ŞARTI YOK
Çalışırken iş yapabilme gücünü en az yüzde 60 kaybedenler sağlık raporu alarak malulen emekli olabiliyor.

Burada 10 yıl, 1800 gün prim gerekiyor.