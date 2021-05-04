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Haberler Galeri KOSGEB faizsiz 3 yıl ertelemeli kredi başvurusu nasıl yapılır? Esnafa 30.000 TL, 75.000 TL kredi kimler alabilir?

KOSGEB faizsiz 3 yıl ertelemeli kredi başvurusu nasıl yapılır? Esnafa 30.000 TL, 75.000 TL kredi kimler alabilir?

Esnafa yönelik destek paketleri açıklandı. Bu kapsamda tam kapanma süreci ile birlikte KOSGEB aracılığıyla faizsiz ve 3 yıl ödemesiz kredi desteği sağlanacağı bildirildi. 5 milyar lira genel bütçeli destek paketi kapsamında mikro işletmelere 30.000 TL, küçük işletmelere ise 75.000 TL'ye kadar kredi verilecek. Bu destekten faydalanmak isteyen vatandaşlar, başvuru detaylarını araştırıyor. Peki, KOSGEB faizsiz 3 yıl ödemesiz kredi desteği başvuru nasıl yapılır? Esnafa destek kredi paketi kimler alabilir? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 04.05.2021 11:59 Güncelleme Tarihi: 04.05.2021 11:59
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KOSGEB faizsiz 3 yıl ertelemeli kredi başvurusu nasıl yapılır? Esnafa 30.000 TL, 75.000 TL kredi kimler alabilir?

KOSGEB faizsiz kredi desteği başvuru nasıl yapılır? Tam kapanma süreci kapsamında esnafa yönelik kredi desteği için başvurular başladı. Bu destekten gelir kaybına uğrayan mikro ve küçük ölçekli işletmeler faydalanacak. Mikro işletmeler 30.000 TL, küçük işletmeler ise 75.000 liraya kadar kredi alabilecek. Ayrılan kaynak 3 yıl geri ödemesiz faizsiz tahsil edilecek. Peki, KOSGEB faizsiz 3 yıl ertelemeli kredi başvurusu nasıl yapılır? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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KOSGEB faizsiz 3 yıl ertelemeli kredi başvurusu nasıl yapılır? Esnafa 30.000 TL, 75.000 TL kredi kimler alabilir?

ESNAFA DESTEK PAKETİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Esnafa gelir kaybı desteği, kira yardımı ve kredi desteği için başvurular e-Devlet üzerinden alınıyor. Sonuçlar ise destek başvuruları tamamlandıktan sonra e-Devlet üzerinden öğrenilebilecek. Kredi desteği başvuruları 3-21 Mayıs 2021 tarihleri arasında alınacak.

Başvuru süreci sonrası yapılacak değerlendirme sonrasında hak sahiplerine yapılacak ödemeler Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanacak tarihte başvuru esnasında verilen banka hesap numaralarına otomatik aktarılacak.

Başvuruya ilişkin tüm süreçler turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet Kapısı aracılığı ile yürütülecek.

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KOSGEB faizsiz 3 yıl ertelemeli kredi başvurusu nasıl yapılır? Esnafa 30.000 TL, 75.000 TL kredi kimler alabilir?

3 YIL GERİ ÖDEMESİZ KREDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, mikro ve küçük işletmelere verilecek destek hakkında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Gelir kaybına uğramış, nakit akışı bozulmuş istihdamını koruyan mikro ve küçük ölçekli mikro işletmelere 30 bin liraya kadar, küçük işletmelere ise 75 bin liraya kadar olmak üzere 3 yıl geri ödemesiz ve faizsiz destek verilecek."

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KOSGEB faizsiz 3 yıl ertelemeli kredi başvurusu nasıl yapılır? Esnafa 30.000 TL, 75.000 TL kredi kimler alabilir?

GELİR KAYBI DESTEĞİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Salgının faaliyetlerini olumsuz etkilediği esnaflara yapılan aylık 1000 TL gelir desteği 750 ve 500 lira arasındaki kira desteği süresi uzatıldı. Destek başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.

GELİR KAYBI DESTEĞİ BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN...

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KOSGEB faizsiz 3 yıl ertelemeli kredi başvurusu nasıl yapılır? Esnafa 30.000 TL, 75.000 TL kredi kimler alabilir?

BAKAN VARANK'TAN "DESTEK PAKETİ" AÇIKLAMASI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı KOSGEB'in 5 milyar TL bütçeli yeni destek programının detaylarını açıkladı. Bakan Varank, "Toplamda yaklaşık 130 bin işletmemizin bu programdan yararlanabileceğini öngörüyoruz. Şu anki hedefimiz, haziran ayında ilk destek ödemelerini yapmak" dedi.