KOSGEB faizsiz 3 yıl ertelemeli kredi başvurusu nasıl yapılır? Esnafa 30.000 TL, 75.000 TL kredi kimler alabilir?

3 YIL GERİ ÖDEMESİZ KREDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, mikro ve küçük işletmelere verilecek destek hakkında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Gelir kaybına uğramış, nakit akışı bozulmuş istihdamını koruyan mikro ve küçük ölçekli mikro işletmelere 30 bin liraya kadar, küçük işletmelere ise 75 bin liraya kadar olmak üzere 3 yıl geri ödemesiz ve faizsiz destek verilecek."