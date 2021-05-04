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KOSGEB faizsiz 3 yıl ertelemeli kredi başvurusu nasıl yapılır? Esnafa 30.000 TL, 75.000 TL kredi kimler alabilir?
Esnafa yönelik destek paketleri açıklandı. Bu kapsamda tam kapanma süreci ile birlikte KOSGEB aracılığıyla faizsiz ve 3 yıl ödemesiz kredi desteği sağlanacağı bildirildi. 5 milyar lira genel bütçeli destek paketi kapsamında mikro işletmelere 30.000 TL, küçük işletmelere ise 75.000 TL'ye kadar kredi verilecek. Bu destekten faydalanmak isteyen vatandaşlar, başvuru detaylarını araştırıyor. Peki, KOSGEB faizsiz 3 yıl ödemesiz kredi desteği başvuru nasıl yapılır? Esnafa destek kredi paketi kimler alabilir? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 04.05.2021 11:59Güncelleme Tarihi: 04.05.2021 11:59