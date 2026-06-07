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Ayda 240 bin lira kazancı var! 10 yıllık usta sırrını açıkladı: Bir enginarda 40'a yakın hareket yapıyor

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA

Türkiye'de enginar üretiminde ikinci sırada yer alan Bursa'da hasat sezonunun gelişiyle birlikte "enginar soyucu" olarak adlandırılan ustaların yoğun mesaisi de başladı. Sayıları az olan bu ustalar arasında yer alan İbrahim Nizamsever, günde bin adet enginar temizleyerek ayda 240 bin lira kazanç sağladığını söyledi.

Ayda 240 bin lira kazancı var! 10 yıllık usta sırrını açıkladı: Bir enginarda 40'a yakın hareket yapıyor 1

Türkiye'de enginar üretiminin ikinci sırasında yer alan Bursa'da hasat sezonunun başlamasıyla birlikte "enginar soyucu" olarak adlandırılan ustalar da yoğun mesai sürecine girdi. Nilüfer ve Mustafakemalpaşa ilçelerinde hasat edilen enginarlar sayıları az olan bu ustaların elinden geçerek sofralara ulaşıyor.

Ayda 240 bin lira kazancı var! 10 yıllık usta sırrını açıkladı: Bir enginarda 40'a yakın hareket yapıyor 2

AYLIK KAZANÇLARI DUDAK UÇUKLATIYOR

Sektörün önemli bir kolunu oluşturan enginar soyumunda uzman bir işçi günde bin adet enginar temizleyerek ayda 240 bin lira gelir elde edebiliyor. Nilüfer ilçesine bağlı Hasanağa Mahallesi'nde yaklaşık 10 yıldır bu işi yapan 30 yaşındaki İbrahim Nizamsever, enginar soyumunun inceliklerini ve kazancını paylaştı.

Ayda 240 bin lira kazancı var! 10 yıllık usta sırrını açıkladı: Bir enginarda 40'a yakın hareket yapıyor 3

"GÜNLÜK 8 BİN LİRADAN AYDA 240 BİN LİRAYI BULUYOR"

Normalde pazarcılık yaptığını ancak sezonun açılmasıyla enginar soyumuna yöneldiğini belirten Nizamsever, "Sezonumuz başladı, biz soyucuyuz. Yaklaşık 10 yıldır bu işi yapıyorum ve sezonumuz 3 ay sürüyor. Enginar soymanın tanesi 8 liradan başlayıp 15 liraya kadar çıkıyor. Sadece 3 günlük işi olan müşteriye tane başı 12-13 liradan soyarken, sürekli işi olanlar için bu fiyatı 7-8 liraya kadar indiriyoruz. Günde bin adet enginar soyuyorum. Bu da günlük 8 bin liradan ayda 240 bin lirayı buluyor" dedi.

Ayda 240 bin lira kazancı var! 10 yıllık usta sırrını açıkladı: Bir enginarda 40'a yakın hareket yapıyor 4

HER ENGİNARDA EL VE BİLEK 40'A YAKIN DÖNME HAREKETİ YAPIYOR

Enginar temizlemenin dışarıdan kolay görünmesine rağmen ciddi bir el emeği ve ustalık gerektirdiğini vurgulayan Nizamsever, işin zorluğunu şu sözlerle anlattı:

"İşini bilene ve yapabilene gayet iyi bir iş ancak çok zor. Sadece tek bir enginarın soyumu bitene kadar el ve bilek 40'a yakın dönme hareketi yapıyor. Hasanağa'daki mesaimiz bir ay sonra bitiyor, ardından diğer bölgelerde devam ediyor. Aralıksız 3 ay boyunca bu şekilde her gün enginar soyuyorum."

Ayda 240 bin lira kazancı var! 10 yıllık usta sırrını açıkladı: Bir enginarda 40'a yakın hareket yapıyor 5

HASANAĞA'DA 400 BİN ENGİNAR SOYUMDAN GEÇİYOR

Üretim verilerine göre yaklaşık 200 dönüm civarında enginar üretimi yapılan Hasanağa Mahallesi'nde dönüm başına 400-450 kök bitki sığdırılabiliyor.

Dönüm başına en fazla 2 bin enginar kesildiği hesaba katıldığında sadece bu mahallede toplamda yaklaşık 400 bin enginar hasat edilerek soyum işleminden geçiriliyor.

Ayda 240 bin lira kazancı var! 10 yıllık usta sırrını açıkladı: Bir enginarda 40'a yakın hareket yapıyor 6

BURSA TÜRKİYE'DE İKİNCİ SIRADA

Öte yandan Bursa genelindeki üretim kapasitesi kenti Türkiye'de zirveye ortak ediyor. 2025 yılı TÜİK verilerine göre Bursa'da yaklaşık 7 bin 531 dekar alanda 9 bin 778 ton enginar yetiştirildi. Bu üretim hacmiyle Bursa, İzmir'in ardından Türkiye genelinde ikinci sırada yer alıyor.

Ayda 240 bin lira kazancı var! 10 yıllık usta sırrını açıkladı: Bir enginarda 40'a yakın hareket yapıyor 7

Kentteki enginar üretimi yoğun olarak Mustafakemalpaşa ilçesinde 3 bin dekar alanda 3 bin 750 ton, Nilüfer ilçesinde ise 2 bin 451 dekar alanda 3 bin 64 ton olarak gerçekleştiriliyor.

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