Ayda 240 bin lira kazancı var! 10 yıllık usta sırrını açıkladı: Bir enginarda 40'a yakın hareket yapıyor
Türkiye'de enginar üretiminde ikinci sırada yer alan Bursa'da hasat sezonunun gelişiyle birlikte "enginar soyucu" olarak adlandırılan ustaların yoğun mesaisi de başladı. Sayıları az olan bu ustalar arasında yer alan İbrahim Nizamsever, günde bin adet enginar temizleyerek ayda 240 bin lira kazanç sağladığını söyledi.
Türkiye'de enginar üretiminin ikinci sırasında yer alan Bursa'da hasat sezonunun başlamasıyla birlikte "enginar soyucu" olarak adlandırılan ustalar da yoğun mesai sürecine girdi. Nilüfer ve Mustafakemalpaşa ilçelerinde hasat edilen enginarlar sayıları az olan bu ustaların elinden geçerek sofralara ulaşıyor.
AYLIK KAZANÇLARI DUDAK UÇUKLATIYOR
Sektörün önemli bir kolunu oluşturan enginar soyumunda uzman bir işçi günde bin adet enginar temizleyerek ayda 240 bin lira gelir elde edebiliyor. Nilüfer ilçesine bağlı Hasanağa Mahallesi'nde yaklaşık 10 yıldır bu işi yapan 30 yaşındaki İbrahim Nizamsever, enginar soyumunun inceliklerini ve kazancını paylaştı.
"GÜNLÜK 8 BİN LİRADAN AYDA 240 BİN LİRAYI BULUYOR"
Normalde pazarcılık yaptığını ancak sezonun açılmasıyla enginar soyumuna yöneldiğini belirten Nizamsever, "Sezonumuz başladı, biz soyucuyuz. Yaklaşık 10 yıldır bu işi yapıyorum ve sezonumuz 3 ay sürüyor. Enginar soymanın tanesi 8 liradan başlayıp 15 liraya kadar çıkıyor. Sadece 3 günlük işi olan müşteriye tane başı 12-13 liradan soyarken, sürekli işi olanlar için bu fiyatı 7-8 liraya kadar indiriyoruz. Günde bin adet enginar soyuyorum. Bu da günlük 8 bin liradan ayda 240 bin lirayı buluyor" dedi.
HER ENGİNARDA EL VE BİLEK 40'A YAKIN DÖNME HAREKETİ YAPIYOR
Enginar temizlemenin dışarıdan kolay görünmesine rağmen ciddi bir el emeği ve ustalık gerektirdiğini vurgulayan Nizamsever, işin zorluğunu şu sözlerle anlattı:
"İşini bilene ve yapabilene gayet iyi bir iş ancak çok zor. Sadece tek bir enginarın soyumu bitene kadar el ve bilek 40'a yakın dönme hareketi yapıyor. Hasanağa'daki mesaimiz bir ay sonra bitiyor, ardından diğer bölgelerde devam ediyor. Aralıksız 3 ay boyunca bu şekilde her gün enginar soyuyorum."
HASANAĞA'DA 400 BİN ENGİNAR SOYUMDAN GEÇİYOR
Üretim verilerine göre yaklaşık 200 dönüm civarında enginar üretimi yapılan Hasanağa Mahallesi'nde dönüm başına 400-450 kök bitki sığdırılabiliyor.
Dönüm başına en fazla 2 bin enginar kesildiği hesaba katıldığında sadece bu mahallede toplamda yaklaşık 400 bin enginar hasat edilerek soyum işleminden geçiriliyor.