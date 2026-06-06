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64 ilde kurasız 20 bin konut satışında şartlar belli oldu: Kimler ev sahibi olabilecek? İşte koşullar

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ahaber.com.tr - Özel Haber

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hayata geçirdiği 64 ilde 20 bin konut satışı için geri sayım başladı. TOKİ tarafından satışa sunulacak konutlarda kura şartı aranmayacak. 2,1 milyon liradan başlayan fiyatlar ve 72 aya varan vade seçenekleriyle vatandaşlara ev sahibi olma fırsatı sunulacak.

64 ilde kurasız 20 bin konut satışında şartlar belli oldu: Kimler ev sahibi olabilecek? İşte koşullar 1

Sosyal devlet anlayışıyla hareket eden Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, barınma sorununa neşter vuracak dev bir projeyi daha hayata geçiriyor. Bakan Murat Kurum'un müjdesini verdiği 64 ilde 20 bin konut projesi için geri sayım başladı.

64 İLDE KURASIZ 20 BİN KONUT SATIŞINDA ŞARTLAR NE?

Bu kez kura şartının aranmadığı projede, vatandaşlar 2,1 milyon liradan başlayan fiyatlar ve 72 aya varan vade seçenekleriyle ev sahibi olabilecek. A Haber muhabiri Meral Dağlılar'ın konuğu olan Gayrimenkul Uzmanı Olcay Selvi, projenin tüm detaylarını ve ödeme kolaylıklarını canlı yayında aktardı.

64 ilde kurasız 20 bin konut satışında şartlar belli oldu: Kimler ev sahibi olabilecek? İşte koşullar 2

64 İLDE KURASIZ 20 BİN KONUT SATIŞI

TOKİ'nin elindeki stok konutların sisteme dahil edilmesiyle başlayan süreçte, 500 bin konut projesinde kurada adı çıkmayan vatandaşlara yeni bir kapı aralanıyor. Projenin kapsamını değerlendiren Gayrimenkul Uzmanı Olcay Selvi, "Bu konutlar yeniden yapılmayacak; bunlar zaten TOKİ'nin elinde olup daha önceki kampanyalara dahil edilmemiş stok konutlardır" ifadelerini kullandı. Projenin özellikle 6 Şubat depremi sonrası konut arzını artırmak ve enflasyona karşı vatandaşı korumak adına kritik bir hamle olduğunu belirten Selvi, kira fiyatlarındaki artışın da bu sayede dengelenmesinin beklendiğini dile getirdi.

64 ilde kurasız 20 bin konut satışında şartlar belli oldu: Kimler ev sahibi olabilecek? İşte koşullar 3

64 İLDE 20 BİN KONUT SATIŞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Vatandaşların merakla beklediği başvuru takvimi de netleşti. Kampanya sürecinin bankalar üzerinden yürütüleceğini belirten Olcay Selvi, "15 Haziran ile 17 Temmuz tarihleri arasında Halkbank ve Ziraat Bankası'na başvurular yapılabilecek" sözleriyle tarihlere dikkat çekti. Başta deprem bölgesi illeri olmak üzere Bursa ve Ankara gibi büyükşehirlerin de projede yer alması, yoğun bir başvuru talebinin oluşacağını gösteriyor.

64 ilde kurasız 20 bin konut satışında şartlar belli oldu: Kimler ev sahibi olabilecek? İşte koşullar 4

KURASIZ 20 BİN KONUT SATIŞINDA ŞARTLAR NE?

Bu projeyi diğerlerinden ayıran en büyük özellik, herhangi bir kategori veya kura şartının bulunmaması. Şartların oldukça esnek tutulduğunu vurgulayan Selvi, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak ve kendisinin ya da eşinin üzerine bir konut bulunmaması yeterli" şeklinde konuştu. Ayrıca ikametgah şartının aranmadığını da ekleyen Selvi, "Örneğin Erzurumlu bir vatandaş, İstanbul'da yaşarken Erzurum'dan ev alıp oradaki kira geliriyle İstanbul'daki kirasına destek sağlayabilir" ifadelerini kullandı.

64 ilde kurasız 20 bin konut satışında şartlar belli oldu: Kimler ev sahibi olabilecek? İşte koşullar 5

KONUT SATIŞI 2,1 MİLYON TL'DEN BAŞLAYACAK

Projede yer alan konut tipleri ve fiyat baremleri de belli oldu. Konutların 2+1 ve 3+1 seçeneklerinden oluştuğunu belirten Gayrimenkul Uzmanı, konut fiyatlarının yaklaşık 2 milyon 100 bin lira civarından başladığını kaydetti. Satın alma sürecinde vatandaşlara üç farklı ödeme planı sunuluyor. Peşin alımlarda büyük bir avantaj olduğunu söyleyen Olcay Selvi, "Peşin ödemede yüzde 25 indirim uygulanacak ve vatandaş hemen evine girip oturabilecek" dedi.

64 ilde kurasız 20 bin konut satışında şartlar belli oldu: Kimler ev sahibi olabilecek? İşte koşullar 6

18 BİN TL TAKSİTLE EV SAHİBİ OLMA FIRSATI

Ödeme seçenekleri, her bütçeye hitap edecek şekilde çeşitlendirildi. İkinci seçenek olarak yüzde 50 peşinat verenlere geri kalan tutar için yüzde 8 indirim ve 72 ay vade imkanı sunuluyor. Üçüncü seçenek ise düşük peşinatla başlamak isteyenler için; yüzde 25 peşin, bir yıl sonra yüzde 25 ara ödeme ve kalan tutar için 60 ay vade planlanıyor. Bu sistemle birlikte taksitlerin yaklaşık 18 bin liradan başlaması, dar gelirli aileler için büyük bir umut kaynağı oluyor.

64 ilde kurasız 20 bin konut satışında şartlar belli oldu: Kimler ev sahibi olabilecek? İşte koşullar 7

İSTANBUL'DA 15 BİN KİRALIK KONUT PROJESİ

Satış projelerinin yanı sıra kira fiyatlarını baskılamak amacıyla geliştirilen kiralık konut hamleleri de gündemdeki yerini koruyor. İstanbul özelinde geliştirilen projelerle piyasadaki arz-talep dengesinin yeniden kurulması amaçlanıyor. Uzmanlar, TOKİ ve Emlak Konut aracılığıyla geliştirilen bu projelerin, piyasadaki fahiş kira artışlarına karşı en güçlü savunma mekanizması olacağını belirtiyor.

64 ilde kurasız 20 bin konut satışında şartlar belli oldu: Kimler ev sahibi olabilecek? İşte koşullar 8

İSTANBUL'DA KİRALIK KONUTTA İLK TESLİM EYLÜLDE

Projelerin teslim tarihleri de vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Olcay Selvi, TOKİ stoklarındaki konutların hazır olduğunu vurgulayarak, "Konutların yüzde 90'ı zaten bitmiş durumda, bir kısmı ise teslimat aşamasına çok yakın" sözleriyle, vatandaşların başvurular sonrası uzun bir inşaat süreci beklemeyeceğini müjdeledi. İstanbul'daki kiralık konut projelerinde de ilk teslimatların Eylül ayı itibarıyla yapılması planlanıyor.

64 ilde kurasız 20 bin konut satışında şartlar belli oldu: Kimler ev sahibi olabilecek? İşte koşullar 9

500 BİN KONUTTA İLK TESLİMAT MART 2027'DE

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan 500 bin konut projesinde de takvim işliyor. Bu dev projenin ilk etap teslimatları için Mart 2027 tarihi hedeflenirken, eş zamanlı yürütülen bu 20 bin konutluk satış hamlesiyle konut piyasasına hızlı bir nefes aldırılması bekleniyor. Başvuruların tamamlanmasının ardından hak sahipleri, hemen evlerine yerleşerek kira öder gibi ev sahibi olmanın mutluluğunu yaşayacak.

64 ilde kurasız 20 bin konut satışında şartlar belli oldu: Kimler ev sahibi olabilecek? İşte koşullar 10
64 ilde kurasız 20 bin konut satışında şartlar belli oldu: Kimler ev sahibi olabilecek? İşte koşullar 11
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