64 ilde kurasız 20 bin konut satışında şartlar belli oldu: Kimler ev sahibi olabilecek? İşte koşullar
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hayata geçirdiği 64 ilde 20 bin konut satışı için geri sayım başladı. TOKİ tarafından satışa sunulacak konutlarda kura şartı aranmayacak. 2,1 milyon liradan başlayan fiyatlar ve 72 aya varan vade seçenekleriyle vatandaşlara ev sahibi olma fırsatı sunulacak.
Sosyal devlet anlayışıyla hareket eden Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, barınma sorununa neşter vuracak dev bir projeyi daha hayata geçiriyor. Bakan Murat Kurum'un müjdesini verdiği 64 ilde 20 bin konut projesi için geri sayım başladı.
Bu kez kura şartının aranmadığı projede, vatandaşlar 2,1 milyon liradan başlayan fiyatlar ve 72 aya varan vade seçenekleriyle ev sahibi olabilecek. A Haber muhabiri Meral Dağlılar'ın konuğu olan Gayrimenkul Uzmanı Olcay Selvi, projenin tüm detaylarını ve ödeme kolaylıklarını canlı yayında aktardı.
64 İLDE KURASIZ 20 BİN KONUT SATIŞI
TOKİ'nin elindeki stok konutların sisteme dahil edilmesiyle başlayan süreçte, 500 bin konut projesinde kurada adı çıkmayan vatandaşlara yeni bir kapı aralanıyor. Projenin kapsamını değerlendiren Gayrimenkul Uzmanı Olcay Selvi, "Bu konutlar yeniden yapılmayacak; bunlar zaten TOKİ'nin elinde olup daha önceki kampanyalara dahil edilmemiş stok konutlardır" ifadelerini kullandı. Projenin özellikle 6 Şubat depremi sonrası konut arzını artırmak ve enflasyona karşı vatandaşı korumak adına kritik bir hamle olduğunu belirten Selvi, kira fiyatlarındaki artışın da bu sayede dengelenmesinin beklendiğini dile getirdi.
64 İLDE 20 BİN KONUT SATIŞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Vatandaşların merakla beklediği başvuru takvimi de netleşti. Kampanya sürecinin bankalar üzerinden yürütüleceğini belirten Olcay Selvi, "15 Haziran ile 17 Temmuz tarihleri arasında Halkbank ve Ziraat Bankası'na başvurular yapılabilecek" sözleriyle tarihlere dikkat çekti. Başta deprem bölgesi illeri olmak üzere Bursa ve Ankara gibi büyükşehirlerin de projede yer alması, yoğun bir başvuru talebinin oluşacağını gösteriyor.
KURASIZ 20 BİN KONUT SATIŞINDA ŞARTLAR NE?
Bu projeyi diğerlerinden ayıran en büyük özellik, herhangi bir kategori veya kura şartının bulunmaması. Şartların oldukça esnek tutulduğunu vurgulayan Selvi, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak ve kendisinin ya da eşinin üzerine bir konut bulunmaması yeterli" şeklinde konuştu. Ayrıca ikametgah şartının aranmadığını da ekleyen Selvi, "Örneğin Erzurumlu bir vatandaş, İstanbul'da yaşarken Erzurum'dan ev alıp oradaki kira geliriyle İstanbul'daki kirasına destek sağlayabilir" ifadelerini kullandı.
KONUT SATIŞI 2,1 MİLYON TL'DEN BAŞLAYACAK
Projede yer alan konut tipleri ve fiyat baremleri de belli oldu. Konutların 2+1 ve 3+1 seçeneklerinden oluştuğunu belirten Gayrimenkul Uzmanı, konut fiyatlarının yaklaşık 2 milyon 100 bin lira civarından başladığını kaydetti. Satın alma sürecinde vatandaşlara üç farklı ödeme planı sunuluyor. Peşin alımlarda büyük bir avantaj olduğunu söyleyen Olcay Selvi, "Peşin ödemede yüzde 25 indirim uygulanacak ve vatandaş hemen evine girip oturabilecek" dedi.