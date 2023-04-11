Kadınlara erken emeklilik müjdesi! Açıklama geldi, 45, 46, 47, 48 yaşında emeklilik! SGK'ya başvurmak yeterli! Çocuk sayısına göre 25 yıl evli...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 24 ay geri ödemesiz kredi, gençlere cep telefonu ve kadınlara çocuk sayısına göre emeklilik yaşında esneme sağlanabileceği müjdesini verdi. Açıklama sonrasında kadınlara erken emeklilik için şartlar merak edilmeye başlandı. Hal böyle olunca, "Kadınlara erken emeklilik başvuru şartları neler? Kaç yaşında emekli olunacak?" sorularının cevapları araştırılıyor. İşte, kadınlara erken emeklilik için şartlar!