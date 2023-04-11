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Haberler Galeri Kadınlara erken emeklilik müjdesi! Açıklama geldi, 45, 46, 47, 48 yaşında emeklilik! SGK'ya başvurmak yeterli! Çocuk sayısına göre 25 yıl evli...

Kadınlara erken emeklilik müjdesi! Açıklama geldi, 45, 46, 47, 48 yaşında emeklilik! SGK'ya başvurmak yeterli! Çocuk sayısına göre 25 yıl evli...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 24 ay geri ödemesiz kredi, gençlere cep telefonu ve kadınlara çocuk sayısına göre emeklilik yaşında esneme sağlanabileceği müjdesini verdi. Açıklama sonrasında kadınlara erken emeklilik için şartlar merak edilmeye başlandı. Hal böyle olunca, "Kadınlara erken emeklilik başvuru şartları neler? Kaç yaşında emekli olunacak?" sorularının cevapları araştırılıyor. İşte, kadınlara erken emeklilik için şartlar!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.04.2023 17:23 Güncelleme Tarihi: 11.04.2023 17:23
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Kadınlara erken emeklilik müjdesi! Açıklama geldi, 45, 46, 47, 48 yaşında emeklilik! SGK’ya başvurmak yeterli! Çocuk sayısına göre 25 yıl evli...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Seçim Beyannamesi ile önemli açıklamalarda bulundu. Kadınlara erken emeklilik için açıklamalar sonrasında detaylar merak ediliyor. Üniversite öğrencilerine ücretsiz 10 GB internet ve yurt dışından getirilen otomobillere yönelik sınırların büyük oranda düşürülmesine yönelik müjdeleri verdi. İşte, kadınlara erken emeklilik için şartlar!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kadınlara erken emeklilik müjdesi! Açıklama geldi, 45, 46, 47, 48 yaşında emeklilik! SGK’ya başvurmak yeterli! Çocuk sayısına göre 25 yıl evli...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Başkan Erdoğan 24 ay geri ödemesi 48 ay vadeli evlilik kredisinden, yükseköğrenim öğrencilerine yönelik cep telefonu ve bilgisayar alımında vergi muafiyeti, çocuğu olan kadınlara erken emeklilik, üniversite öğrencilerine ücretsiz 10 GB internet ve yurt dışından getirilen otomobillere yönelik sınırların büyük oranda düşürülmesine yönelik müjdeleri verdi.

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Kadınlara erken emeklilik müjdesi! Açıklama geldi, 45, 46, 47, 48 yaşında emeklilik! SGK’ya başvurmak yeterli! Çocuk sayısına göre 25 yıl evli...

EVLENECEKLERE FAİZSİZ UZUN VADELİ KREDİ, KADINLARA ERKEN EMEKLİLİK

Erdoğan, emeklilik yaşını özellikle kadınlarda çocuk sayısına göre esnetileceğini, yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi verileceğini ifade etti.

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Kadınlara erken emeklilik müjdesi! Açıklama geldi, 45, 46, 47, 48 yaşında emeklilik! SGK’ya başvurmak yeterli! Çocuk sayısına göre 25 yıl evli...

YURT DIŞI TELEFONLARDA KULLANIM SÜRESİ UZUYOR

Yurt dışından getirilen mobil cihazların Türkiye'de kayıtsız kullanım süreleri yurt dışında yerleşik vatandaşlar için 120 günden 180 güne çıkacak.

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Kadınlara erken emeklilik müjdesi! Açıklama geldi, 45, 46, 47, 48 yaşında emeklilik! SGK’ya başvurmak yeterli! Çocuk sayısına göre 25 yıl evli...

YURT DIŞINDAN GELEN OTOMOBİLLERDE 185 GÜN ŞARTI 30 GÜNE DÜŞÜYOR

Geçici ithalat kapsamında Türkiye'ye getirilen araçların 730 günlük kalma süresini tamamladıktan sonra tekrar Türkiye'ye getirebilmesi için, yurt dışında en az 185 gün kalma şartını 30 güne düşüreceğiz.