1000 TL pandemi sosyal yardımı sorgulama! Pandemi sosyal destek paraları yattı mı, ne zaman yatacak? e-Devlet kayıtsız başvuru sorgulama ekranı...

Pandemi yardım paraları yattı mı, ne zaman yatacak? Pandemi sosyal yardım başvurusunu tamamlayan vatandaşların destek ödemeleri başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyacı olan hane başına ödenen 3. faz için başvuru süreci başladı. Bşavuru yapmak isteyenler e-Devlet üzerinden kayıtlarını oluşturabilecek. Peki, Pandemi yardım paraları yattı mı, ne zaman yatacak? e-Devlet kayıtsız başvuru sorgulama ekranı...