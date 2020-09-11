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Haberler Galeri 1000 TL pandemi sosyal yardımı sorgulama! Pandemi sosyal destek paraları yattı mı, ne zaman yatacak? e-Devlet kayıtsız başvuru sorgulama ekranı...

1000 TL pandemi sosyal yardımı sorgulama! Pandemi sosyal destek paraları yattı mı, ne zaman yatacak? e-Devlet kayıtsız başvuru sorgulama ekranı...

Pandemi yardım paraları yattı mı, ne zaman yatacak? Pandemi sosyal yardım başvurusunu tamamlayan vatandaşların destek ödemeleri başladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyacı olan hane başına ödenen 3. faz için başvuru süreci başladı. Bşavuru yapmak isteyenler e-Devlet üzerinden kayıtlarını oluşturabilecek. Peki, Pandemi yardım paraları yattı mı, ne zaman yatacak? e-Devlet kayıtsız başvuru sorgulama ekranı...

Giriş Tarihi: 11.09.2020 15:46 Güncelleme Tarihi: 11.09.2020 15:52
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1000 TL pandemi sosyal yardımı sorgulama! Pandemi sosyal destek paraları yattı mı, ne zaman yatacak? e-Devlet kayıtsız başvuru sorgulama ekranı...

Pandemi sosyal destek paraları yattı mı, ne zaman yatacak? Koronavirüs salgını nedeniyle işi olumsuz etkilenen vatandaşlar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 1000 TL sosyal destek ödemeleri sürüyor. Pandemi süreci boyunca ödemeler sürerke, 3. fazın ne zaman yapılacağı merak ediliyordu. Vatandaşlar e-devlet üzerinden son durumu görebiliyor. Sosyal yardım paraları PTT görevlileri tarafından zarfın içinde vatandaşlara teslim ediliyor. Peki, Pandemi sosyal destek paraları yattı mı, ne zaman yatacak? e-Devlet kayıtsız başvuru sorgulama ekranı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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1000 TL pandemi sosyal yardımı sorgulama! Pandemi sosyal destek paraları yattı mı, ne zaman yatacak? e-Devlet kayıtsız başvuru sorgulama ekranı...

E-DEVLET PANDEMİ BAŞVURU SONUCU SORGULA 2020

"Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı bir hizmettir. Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları İstihdam Başvuru Sorgulama, Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları Ücretsiz Seyahat Kartı Başvuru Sorgulama Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında İşe Yerleştirme Tercih İşlemleri, Gelir Testi Sonucu Sorgulama gibi Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama işlemi e Devlet üzerinden yapılabiliyor.

PANDEMİ BAŞVURU SONUCU SORGULAMA

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1000 TL pandemi sosyal yardımı sorgulama! Pandemi sosyal destek paraları yattı mı, ne zaman yatacak? e-Devlet kayıtsız başvuru sorgulama ekranı...

1000 TL SOSYAL YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

E-Devlet'te Pandemi Sosyal Destek Program modülü üzerinden 3. Faz başvuruları başladı.

TC Kimlik Numaranızın son hanesine göre;

0- Pazartesi
2-Salı
4-Çarşamba
6-Perşembe
8- Cuma

günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.

Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama olmasızın herkes başvuru yapabilir.

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1000 TL pandemi sosyal yardımı sorgulama! Pandemi sosyal destek paraları yattı mı, ne zaman yatacak? e-Devlet kayıtsız başvuru sorgulama ekranı...

SOSYAL YARDIMLAŞMA BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

AÇSHB Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden "T.C. Kimlik Numarasının" son hanesine göre alınmaya başlanmıştır.

Başvuru süreçleri e-devlet üzerinden takip edilebilecektir.

Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılacaktır.


Aynı haneden birden çok başvuru yapılması halinde, tek başvuru olarak değerlendirilecektir.

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1000 TL pandemi sosyal yardımı sorgulama! Pandemi sosyal destek paraları yattı mı, ne zaman yatacak? e-Devlet kayıtsız başvuru sorgulama ekranı...

Başvuran kişinin hanesinde aşağıda belirtilen kapsamlarda yer alan birinin bulunması halinde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır:

Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,

5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri,

5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar,