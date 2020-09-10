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Asgari ücret 2021'de ne kadar olacak? Asgari ücret görüşmeleri ne zaman başlayacak? Toplantı tarihi...
Asgari ücret görüşmeleri ne zaman başlayacak? Yeni yıla kısa bir süre kala asgari ücretli çalışan vatandaşlar, yeni yılda asgari ücrete ne kadar zam yapılacağını araştırıyor. Milyonlarca vatandaş asgari ücrete yapılacak zam tarihini bekleyeme başladılar. Asgari ücret tutarı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. Peki, asgari ücret 2021'de ne kadar olacak? Asgari ücret görüşmeleri ne zaman başlayacak? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 10.09.2020 17:13 Güncelleme Tarihi: 10.09.2020 17:31
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