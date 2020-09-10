Asgari ücret 2021 zam oranı ne kadar? Temmuz ayında ilk 6 aylık enflasyon oranı ile birlikte devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin maaşlarına zam yapılmıştı. Bu gelişmelerin ardından asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı konusunda araştırmalar başladı. Eylül ayının ortalarına doğru geldiğimiz şu günlerde 2021 yılında asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı merak konusu oldu. Peki, Asgari ücret 2021'de ne kadar olacak? Asgari ücret görüşmeleri ne zaman başlayacak? Toplantı tarihi belli oldu mu? İşte konu hakkında detaylar...