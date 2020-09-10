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Haberler Galeri Asgari ücret 2021'de ne kadar olacak? Asgari ücret görüşmeleri ne zaman başlayacak? Toplantı tarihi...

Asgari ücret 2021'de ne kadar olacak? Asgari ücret görüşmeleri ne zaman başlayacak? Toplantı tarihi...

Asgari ücret görüşmeleri ne zaman başlayacak? Yeni yıla kısa bir süre kala asgari ücretli çalışan vatandaşlar, yeni yılda asgari ücrete ne kadar zam yapılacağını araştırıyor. Milyonlarca vatandaş asgari ücrete yapılacak zam tarihini bekleyeme başladılar. Asgari ücret tutarı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. Peki, asgari ücret 2021'de ne kadar olacak? Asgari ücret görüşmeleri ne zaman başlayacak? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 10.09.2020 17:13 Güncelleme Tarihi: 10.09.2020 17:31
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Asgari ücret 2021'de ne kadar olacak? Asgari ücret görüşmeleri ne zaman başlayacak? Toplantı tarihi...

Asgari ücret 2021 zam oranı ne kadar? Temmuz ayında ilk 6 aylık enflasyon oranı ile birlikte devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin maaşlarına zam yapılmıştı. Bu gelişmelerin ardından asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı konusunda araştırmalar başladı. Eylül ayının ortalarına doğru geldiğimiz şu günlerde 2021 yılında asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı merak konusu oldu. Peki, Asgari ücret 2021'de ne kadar olacak? Asgari ücret görüşmeleri ne zaman başlayacak? Toplantı tarihi belli oldu mu? İşte konu hakkında detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Asgari ücret 2021'de ne kadar olacak? Asgari ücret görüşmeleri ne zaman başlayacak? Toplantı tarihi...

ASGARİ ÜCRET 2021'DE NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret, her yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. 2021 yılında asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Zam miktarı aralık ayında netleşecek.

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Asgari ücret 2021'de ne kadar olacak? Asgari ücret görüşmeleri ne zaman başlayacak? Toplantı tarihi...

ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ NE ZAMAN?

İşçilerin heyecanla beklediği asgari ücret zam oranı görüşmeleri aralık ayında gerçekleştirilecek.

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Asgari ücret 2021'de ne kadar olacak? Asgari ücret görüşmeleri ne zaman başlayacak? Toplantı tarihi...

2020 ASGARİ ÜCRET NE KADAR? (BRÜT/NET)

Asgari ücret 2020 zammı, geçen yıla göre net yüzde 15,03 oranında artırıldı. Yapılan bu zamla birlikte 2020 yılında brüt asgari ücret 2.943,00 TL olarak belirlendi. Asgari ücretin net tutarı ise 2.324,70 TL oldu.

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Asgari ücret 2021'de ne kadar olacak? Asgari ücret görüşmeleri ne zaman başlayacak? Toplantı tarihi...

2020 AGİ NE KADAR OLDU?

Bekar 220,62 TL
Evli, eşi çalışmayan 264,75 TL
Evli, eşi çalışmayan, 1 çocuklu 297,85 TL
Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu 330,94 TL
Evli, eşi çalışmayan, 3 çocuklu 375,07 TL