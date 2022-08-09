İstifa eden kıdem tazminatı alabilir mi? Kimler kıdem tazminatı alabilir? İşte tüm bilinmeyenler ve örnek hesaplama

İstisnaları var mı? Var. Nasıl alır? Bir emekli olursa istifa ederek kıdem tazminatı alır. Askere giderse kıdem tazminatını alır. Kadınlar için evlenirse ve evliliğinin üzerinden 1 yıl geçmemişse istifa ederek kıdem tazminatını alır.

En önemlisi çok da yaygın olarak kullanılan emeklilik için yaş dışındaki şartları taşımışsanız doldurmuşsanız kıdem tazminatınızı istifa ederek alabilirsiniz.