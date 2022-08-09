09 Ağustos 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İstifa eden kıdem tazminatı alabilir mi? Kimler kıdem tazminatı alabilir? İşte tüm bilinmeyenler ve örnek hesaplama

İstifa eden kıdem tazminatı alabilir mi? Kimler kıdem tazminatı alabilir? İşte tüm bilinmeyenler ve örnek hesaplama

Son dakika haberi... Kıdem tazminatı alabilmek için şartlar neler? İstifa eden nasıl tazminat alır? Tazminatta hangi ücret esas alınır? Kıdem tazminatından kesinti olur mu? Tazminat taksitle ya da başka yolla ödenir mi? Kıdem tazminatı tavanı nedir? Giydirilmiş brüt ücret nedir? Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında kıdem tazminatıyla ilgili bilinmeyenleri anlattı.

A Haber
Giriş Tarihi: 09.08.2022 10:32 Güncelleme Tarihi: 09.08.2022 10:34
  • 1
  • 18
İstifa eden kıdem tazminatı alabilir mi? Kimler kıdem tazminatı alabilir? İşte tüm bilinmeyenler ve örnek hesaplama

Kimler kıdem tazminatı alabilir? Şartları neler? İstifa eden çalışan kıdem tazminatı alabilir mi?

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 18
İstifa eden kıdem tazminatı alabilir mi? Kimler kıdem tazminatı alabilir? İşte tüm bilinmeyenler ve örnek hesaplama

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında kıdem tazminatıyla ilgili bilinmeyenleri anlattı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

  • 3
  • 18
İstifa eden kıdem tazminatı alabilir mi? Kimler kıdem tazminatı alabilir? İşte tüm bilinmeyenler ve örnek hesaplama

KİMLER KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR?

- Çalışanlar alabilir ama yasamız diyor ki en az 1 yıl aynı işyerinde tamamlamanız lazım. 6-7-8 ay çalışmışsanız kıdem tazminatını hak etmiyorsunuz. En az 1 yılı tamamlamışsanız kıdem tazminatını hak ediyorsunuz.

  • 4
  • 18
İstifa eden kıdem tazminatı alabilir mi? Kimler kıdem tazminatı alabilir? İşte tüm bilinmeyenler ve örnek hesaplama

İSTİFA EDEN KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR Mİ?

- Alamaz. Zaten "Kimler alabilir?"in cevabı istifa etmemek. Sizi kendi istek ve kusurunuz dışında işten çıkartmış olmaları gerekiyor.

  • 5
  • 18
İstifa eden kıdem tazminatı alabilir mi? Kimler kıdem tazminatı alabilir? İşte tüm bilinmeyenler ve örnek hesaplama

İstisnaları var mı? Var. Nasıl alır? Bir emekli olursa istifa ederek kıdem tazminatı alır. Askere giderse kıdem tazminatını alır. Kadınlar için evlenirse ve evliliğinin üzerinden 1 yıl geçmemişse istifa ederek kıdem tazminatını alır.

En önemlisi çok da yaygın olarak kullanılan emeklilik için yaş dışındaki şartları taşımışsanız doldurmuşsanız kıdem tazminatınızı istifa ederek alabilirsiniz.