09 Ağustos 2022, Salı
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İstifa eden kıdem tazminatı alabilir mi? Kimler kıdem tazminatı alabilir? İşte tüm bilinmeyenler ve örnek hesaplama
Son dakika haberi... Kıdem tazminatı alabilmek için şartlar neler? İstifa eden nasıl tazminat alır? Tazminatta hangi ücret esas alınır? Kıdem tazminatından kesinti olur mu? Tazminat taksitle ya da başka yolla ödenir mi? Kıdem tazminatı tavanı nedir? Giydirilmiş brüt ücret nedir? Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında kıdem tazminatıyla ilgili bilinmeyenleri anlattı.