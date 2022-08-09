Emekli için promosyon düellosu! İmzayı atana 7.500 TL ödeme! Hangi banka, ne kadar promosyon ödüyor? TEB, Akbank, Yapı Kredi, Halkbank...

Emekli maaşlarında Temmuz ayında yapılan artış sonrasında promosyon ödemeleri de güncellendi. Bankaların promosyon açıklamaları ile 7.500 TL'ye kadar çıkan ödeme miktarı ile emekliler hesaplamalarını artırdı. Emekliler diledikleri bankalara taahhüt vererek maaşlarını taşımaları halinde ödeme imkanından yararlanacak. Hal böyle olunca,"emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL? Hangi banka ne kadar ödeme yapıyor?" sorularına yanıt aranıyor. İşte bankaların güncel promosyon miktarları...