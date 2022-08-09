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Haberler Galeri Emekli için promosyon düellosu! İmzayı atana 7.500 TL ödeme! Hangi banka, ne kadar promosyon ödüyor? TEB, Akbank, Yapı Kredi, Halkbank...

Emekli için promosyon düellosu! İmzayı atana 7.500 TL ödeme! Hangi banka, ne kadar promosyon ödüyor? TEB, Akbank, Yapı Kredi, Halkbank...

Emekli maaşlarında Temmuz ayında yapılan artış sonrasında promosyon ödemeleri de güncellendi. Bankaların promosyon açıklamaları ile 7.500 TL'ye kadar çıkan ödeme miktarı ile emekliler hesaplamalarını artırdı. Emekliler diledikleri bankalara taahhüt vererek maaşlarını taşımaları halinde ödeme imkanından yararlanacak. Hal böyle olunca,"emekli promosyon ödemeleri ne kadar, kaç TL? Hangi banka ne kadar ödeme yapıyor?" sorularına yanıt aranıyor. İşte bankaların güncel promosyon miktarları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.08.2022 19:33
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Emekli için promosyon düellosu! İmzayı atana 7.500 TL ödeme! Hangi banka, ne kadar promosyon ödüyor? TEB, Akbank, Yapı Kredi, Halkbank...

Yaklaşık 14 milyon emekli için promosyon yarışı kesinleşti. Müşterilerini başka bankalara kaptırmak istemeyenler emekli promosyon miktarlarını güncelledi. Zamlı maaşların hesaplara yatmasının ardından promosyon ödemeleri ile Temmuz ayı emekliler için kazançlı geçecek. 7.500 liraya kadar yükselen promosyon ödemeleri için detaylar belli oldu. İşte, bankaların güncel promosyon miktarları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emekli için promosyon düellosu! İmzayı atana 7.500 TL ödeme! Hangi banka, ne kadar promosyon ödüyor? TEB, Akbank, Yapı Kredi, Halkbank...

HANGİ BANKA NE KADAR EMEKLİ PROMOSYONU VERİYOR?

İşte 2022 banka banka emekli promosyon miktarları;

HALKBANK

Halkbank, 1.500 TL'den az emekli maaşı alanlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2.500 TL'den fazla maaş alanlara ise 750 TL ödeme yapıyor.

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Emekli için promosyon düellosu! İmzayı atana 7.500 TL ödeme! Hangi banka, ne kadar promosyon ödüyor? TEB, Akbank, Yapı Kredi, Halkbank...

İŞ BANKASI

Maaşını İş Bankası'ndan alan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını 27 Haziran - 30 Eylül 2022 tarihleri arasında İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 5.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden yararlanıyor.

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Emekli için promosyon düellosu! İmzayı atana 7.500 TL ödeme! Hangi banka, ne kadar promosyon ödüyor? TEB, Akbank, Yapı Kredi, Halkbank...

1.500 TL'den düşük (1.500 TL hariç) maaşlar için 3.500 TL,

1.500 - 2.500 TL arası (2.500 TL hariç) maaşlar için 4.250 TL,

2.500 TL ve üzerinde maaşlar için 5.000 TL ödeme yapılıyor.

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Emekli için promosyon düellosu! İmzayı atana 7.500 TL ödeme! Hangi banka, ne kadar promosyon ödüyor? TEB, Akbank, Yapı Kredi, Halkbank...

AKBANK

SGK emekli maaşını Akbank'tan alanlara 7.000 TL'ye varan promosyona ek 500 TL chip-para ile birlikte toplamda 7.500 TL promosyon ödemesi yapılıyor.