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Haberler Galeri EYT son dakika gelişmesi: Kadınlarda 50 erkeklerde 52 yaş sınırı! EYT ile emeklilik nasıl olacak? EYT düzenlemesi kimleri kapsıyor?

EYT son dakika gelişmesi: Kadınlarda 50 erkeklerde 52 yaş sınırı! EYT ile emeklilik nasıl olacak? EYT düzenlemesi kimleri kapsıyor?

EYT'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yıl sonuna yaklaşmamız ile birlikte gözler EYT müjdesine çevrildi. Çalışma v e Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in EYT ile ilgili bu yılın sonuna kadar çözülecek dosyalardan biri olduğunu açıklamasının ardından gözler yeni düzenlemenin detaylarına çevrildi. Bu kapsamda birçok formül gündeme geldi. Son olarak kadınlarda 50 erkeklerde ise 52 yaş sınırının gelmesi değerlendirilen alternatifler arasında bulunuyor. Peki, EYT ile emeklilik nasıl olacak? EYT düzenlemesi kimleri kapsıyor? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 09.08.2022 09:57 Güncelleme Tarihi: 09.08.2022 10:04
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EYT son dakika gelişmesi: Kadınlarda 50 erkeklerde 52 yaş sınırı! EYT ile emeklilik nasıl olacak? EYT düzenlemesi kimleri kapsıyor?

EYT ile emeklilik nasıl olacak? Emeklilikte yaşa takılanlar olarak adlandırılan EYT konusunda son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın öncelikli gündemi haline gelen EYT düzenlemesine bazı formüller konuşulmaya başlandı. EYT çalışmaları sürerken, son olarak taslak çalışmasında 50-52 yaş formülü masaya geldi. Peki, YT ile emeklilik nasıl olacak? EYT düzenlemesi kimleri kapsıyor? Ayrıntılar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT son dakika gelişmesi: Kadınlarda 50 erkeklerde 52 yaş sınırı! EYT ile emeklilik nasıl olacak? EYT düzenlemesi kimleri kapsıyor?

Milyonların gözü kulağı emeklilikte yaşa takılanlar için yapılacak EYT düzenlemesinde. EYT'liler için 6 adımlı bir çalışma yürütülüyor. Yapılan çalışmayla kimlerin EYT'li olduğu ve emeklilik şartları da ortaya çıkacak. Üzerinde durulan önemli konulardan birisi belli bir primin olması ve belli bir yaş barajının aşılması.

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EYT son dakika gelişmesi: Kadınlarda 50 erkeklerde 52 yaş sınırı! EYT ile emeklilik nasıl olacak? EYT düzenlemesi kimleri kapsıyor?

EYT DÜZENLEMESİ KİMLERİ KAPSIYOR?

EYT düzenlemesi için 6 adımlı bir çalışma devam ederken öncelik olarak kapsamın belirlenmesine çalışılıyor. Böylece kimlerin EYT'li sayılacağı da ortaya çıkmış olacak. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış yılını ve primini doldurmasına rağmen yaş şartı nedeniyle emekli olamamış sigortalılar şu anda EYT kapsamında sayılıyor.

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EYT son dakika gelişmesi: Kadınlarda 50 erkeklerde 52 yaş sınırı! EYT ile emeklilik nasıl olacak? EYT düzenlemesi kimleri kapsıyor?

Ancak 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamasına rağmen yılını veya primini tamamlamamış olanlar da bulunuyor. Bunların dışında farklı kurumlarda çalıştığı için prim ve yıl şartı değişen sigortalılar da var. bu yüzden kapsamın belirlenmesi için önemli bir çalışma yürütülüyor.

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EYT son dakika gelişmesi: Kadınlarda 50 erkeklerde 52 yaş sınırı! EYT ile emeklilik nasıl olacak? EYT düzenlemesi kimleri kapsıyor?

EYT TASLAK ÇALIŞMASINDA 50-52 YAŞ FORMÜLÜ MASAYA GELDİ

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in haberine göre, 8 Eylül 1999 yasası ile birlikte erkekler için işe giriş tarihine göre 44 ile 58 yaş arasında sınır getirildi. Kadınlar da ise bu sınırlar işe giriş tarihine göre 40'dan başlayıp 55'e kadar gidiyor. Dolayısıyla şu anda EYT'li olarak 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar için işe giriş tarihine göre bu yaşlarda emekli olma imkanı bulunuyor.