EYT son dakika gelişmesi: Kadınlarda 50 erkeklerde 52 yaş sınırı! EYT ile emeklilik nasıl olacak? EYT düzenlemesi kimleri kapsıyor?

EYT TASLAK ÇALIŞMASINDA 50-52 YAŞ FORMÜLÜ MASAYA GELDİ

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in haberine göre, 8 Eylül 1999 yasası ile birlikte erkekler için işe giriş tarihine göre 44 ile 58 yaş arasında sınır getirildi. Kadınlar da ise bu sınırlar işe giriş tarihine göre 40'dan başlayıp 55'e kadar gidiyor. Dolayısıyla şu anda EYT'li olarak 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar için işe giriş tarihine göre bu yaşlarda emekli olma imkanı bulunuyor.