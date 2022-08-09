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EYT son dakika gelişmesi: Kadınlarda 50 erkeklerde 52 yaş sınırı! EYT ile emeklilik nasıl olacak? EYT düzenlemesi kimleri kapsıyor?
EYT'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yıl sonuna yaklaşmamız ile birlikte gözler EYT müjdesine çevrildi. Çalışma v e Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in EYT ile ilgili bu yılın sonuna kadar çözülecek dosyalardan biri olduğunu açıklamasının ardından gözler yeni düzenlemenin detaylarına çevrildi. Bu kapsamda birçok formül gündeme geldi. Son olarak kadınlarda 50 erkeklerde ise 52 yaş sınırının gelmesi değerlendirilen alternatifler arasında bulunuyor. Peki, EYT ile emeklilik nasıl olacak? EYT düzenlemesi kimleri kapsıyor? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 09.08.2022 09:57Güncelleme Tarihi: 09.08.2022 10:04