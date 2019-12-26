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Asgari ücret zammı ile 2020 işsizlik maaşı ne kadar oldu? İşsizlik maaşı alma şartları neler?

Asgari ücret zammını belirlemek için komisyon toplandı! Asgari ücret zammı ile 7 milyon kişinin maaşı artacak. Ancak AGİ ile birlikte bu rakam 10 milyon kişiyi bulacak. Asgari ücret zammı yalnızca AGİ ve maaşları yükseltmeyecek. İşsiz kalan vatandaşlara devlet tarafından 10 aya kadar verilen işsizl maaşı ödeneği de zam sonrası artacak. Bu nedenle asgari ücret zammı çok daha geniş kitlelerin radarında. İşsizlik maaşı alan vatandaşlar, alacakları ücretin ne kadar artacağını merak ediyor. Peki, asgari ücret zammı ile 2020 işsizlik maaşı ne kadar oldu? İşsizlik maaşı alma şartları neler? İşte zam senaryolarına göre işsizlik maaşı rakamları...

Giriş Tarihi: 26.12.2019 14:42 Güncelleme Tarihi: 26.12.2019 14:56
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Asgari ücret zammı ile 2020 işsizlik maaşı ne kadar oldu? İşsizlik maaşı alma şartları neler?

Asgari ücret zam görüşmelerinde son güne girildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu zam kararını vermek için bir araya geldi. Toplantının ardından 2020 yılında verilecek asgari ücret açıklanacak. 7 milyon vatandaşın maaşı artarken, AGİ'ler ile bu rakam daha da yukarı çıkacak. Asgari ücret zammı işsizlik maaşını da artıracak. İşsizlik maaşı alan vatandaşlar 2020 işsizlik ödeneğindeki artışı merak ediyor. Peki, 2020 işsizlik maaşı ne kadar olacak? İşsizlik maaşı alma şartları neler? İşte detaylar...

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Asgari ücret zammı ile 2020 işsizlik maaşı ne kadar oldu? İşsizlik maaşı alma şartları neler?

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR?

Bu maaşın sınırları geçerli asgari ücrete göre belirleniyor ve en düşüğü brüt asgari ücretin yüzde 40'ı, en yükseği ise yüzde 80'i kadar oluyor. Bundan sadece damga vergisi kesiliyor. Bu yıl rakamlar bin 15 ile 2 bin 31 lira arasında uygulanıyor. Parayı almak için İŞKUR'a başvurmak gerekiyor.

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Asgari ücret zammı ile 2020 işsizlik maaşı ne kadar oldu? İşsizlik maaşı alma şartları neler?

İŞSİZLİK MAAŞI KAÇ AY ÖDENİYOR?

İşsizlik maaşı için son 3 yıl içinde en az 600 gün sigortalı olarak primin ödenmiş olması ile işten ayrıldıktan önceki 120 gün içinde primin ödenmiş olması isteniyor. Alınacak işsizlik maaşının süresini de ödenen primler belirliyor. Buna göre; son 3 yıl içerisinde 600 gün prim ödeyene 6 ay, 900 gün prim ödeyene 8 ay ve 1080 gün prim ödeyene 10 ay süreyle işsizlik maaşı ödeniyor.

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Asgari ücret zammı ile 2020 işsizlik maaşı ne kadar oldu? İşsizlik maaşı alma şartları neler?

İŞSİZLİK MAAŞI İÇİN KAÇ GÜN PRİM İSTENİYOR?

Son 3 yılda en az 600 gün prim istenirken, son 120 günde de aynı işyerinde hizmet akdinizin sürmesi şartı var.

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Asgari ücret zammı ile 2020 işsizlik maaşı ne kadar oldu? İşsizlik maaşı alma şartları neler?

İŞSİZLİK MAAŞI NEDİR?

Türkiye'de çalışanların güvencelerinden birisi de işsizlik maaşı. İşsizlik maaşı işten çıkarılan vatandaşlara devlet eliyle belli süre ile ödenen geri ödemesiz ödenektir.