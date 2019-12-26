Asgari ücret zammı ile 2020 işsizlik maaşı ne kadar oldu? İşsizlik maaşı alma şartları neler?

Asgari ücret zammını belirlemek için komisyon toplandı! Asgari ücret zammı ile 7 milyon kişinin maaşı artacak. Ancak AGİ ile birlikte bu rakam 10 milyon kişiyi bulacak. Asgari ücret zammı yalnızca AGİ ve maaşları yükseltmeyecek. İşsiz kalan vatandaşlara devlet tarafından 10 aya kadar verilen işsizl maaşı ödeneği de zam sonrası artacak. Bu nedenle asgari ücret zammı çok daha geniş kitlelerin radarında. İşsizlik maaşı alan vatandaşlar, alacakları ücretin ne kadar artacağını merak ediyor. Peki, asgari ücret zammı ile 2020 işsizlik maaşı ne kadar oldu? İşsizlik maaşı alma şartları neler? İşte zam senaryolarına göre işsizlik maaşı rakamları...

Giriş Tarihi: 26.12.2019 14:42 Güncelleme Tarihi: 26.12.2019 14:56 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





