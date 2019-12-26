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Asgari ücret toplantısı başladı! Asgari ücret ne kadar olacak? 2020 AGİ ne kadar olacak?
Asgari ücret zammı için kritik toplantı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında toplandı. Kritik toplantı an itibarıyla başladı. Toplantıda işçileri Türk-İş, işverenleri TİSK temsil ediyor. İşçi kanadı 2 bin 578 TL'de ısrarcı, işveren ise bu rakama sıcak bakmıyor. İşverenin ayrıca devlet desteğinin artırılması talebi var. Masadan çıkacak karar 7 milyon işçiyi doğrudan, 20 milyon insanı dolaylı olarak etkileyecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret görüşmelerine ilişkin olarak gerekirse jest yapabileceklerini ifade etmişti. Peki 2020 asgari ücret ne kadar olacak? 2020 AGİ ne kadar olacak? İşte merak edilen soruların yanıtları...
Giriş Tarihi: 26.12.2019 14:03 Güncelleme Tarihi: 26.12.2019 15:04
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