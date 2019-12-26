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Asgari ücret toplantısı başladı! Asgari ücret ne kadar olacak? 2020 AGİ ne kadar olacak?

Asgari ücret zammı için kritik toplantı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında toplandı. Kritik toplantı an itibarıyla başladı. Toplantıda işçileri Türk-İş, işverenleri TİSK temsil ediyor. İşçi kanadı 2 bin 578 TL'de ısrarcı, işveren ise bu rakama sıcak bakmıyor. İşverenin ayrıca devlet desteğinin artırılması talebi var. Masadan çıkacak karar 7 milyon işçiyi doğrudan, 20 milyon insanı dolaylı olarak etkileyecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret görüşmelerine ilişkin olarak gerekirse jest yapabileceklerini ifade etmişti. Peki 2020 asgari ücret ne kadar olacak? 2020 AGİ ne kadar olacak? İşte merak edilen soruların yanıtları...

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK CANLI YAYINDA AÇIKLADI!

Giriş Tarihi: 26.12.2019 14:03 Güncelleme Tarihi: 26.12.2019 15:04
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Asgari ücret toplantısı başladı! Asgari ücret ne kadar olacak? 2020 AGİ ne kadar olacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 7 milyon kişinin maaşını belirlemek üzere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda son kez toplandı. Toplantıda işçilerin 2020 yılında alacakları zam belli olacak. İşçi kanadının temsilcisi TÜRK İş, 2 bin 578 TL isterken, TİSK enflasyonun üstünde zam oranına yanaşmıyor. Başkan Erdoğan ise, devletin bir jest yapabileceğinin msajını verdi. Peki, asgari ücret ne kadar olacak? AGİ ne kadar olacak? İşte son gelişmeler...

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK CANLI YAYINDA AÇIKLADI!

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Asgari ücret toplantısı başladı! Asgari ücret ne kadar olacak? 2020 AGİ ne kadar olacak?

KOMİSYON 15 KİŞİDEN OLUŞUYOR

Komisyon, TC Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın belirleyeceği üyelerden birinin başkanlığında;

-TC Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 2 temsilci, TÜİK temsilcisi, Kalkınma Bakanlığı temsilcisi ve Hazine Müsteşarlığı temsilcisi,

-Bünyesinde en çok işçiyi bulunduran en üst işçi kuruluşunun değişik işkolları için seçeceği beş temsilci,

-Bünyesinde en çok işvereni bulunduran işveren kuruluşunun değişik işkolları için seçeceği beş temsilci olmak üzere 15 üyeden oluşur.

Komisyonun sekreterya ve raportörlük hizmetleri TC Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilir. Raportörler, altı kişiyi geçmemek üzere Çalışma Genel Müdürlüğü personelinden görevlendirilir.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI İLE İLGİLİ TÜM GELİŞMELERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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Asgari ücret toplantısı başladı! Asgari ücret ne kadar olacak? 2020 AGİ ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için işçi tarafını Türk-İş temsil ederken, TİSK işveren tarafı adına masa bulunuyor.

ASGARİ ÜCRET ZAM ORANINDA ANLAŞMA OLMAZSA NE OLACAK? VİDEO

ASGARİ ÜCRET ZAMMI İLE İLGİLİ TÜM GELİŞMELERİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

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Asgari ücret toplantısı başladı! Asgari ücret ne kadar olacak? 2020 AGİ ne kadar olacak?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığındaki ilk toplantının ardından komisyon, sırasıyla işveren ve işçi ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanacak. Komisyon, son toplantısını yine Bakanlıkta yapacak.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar verecek. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul edilecek.

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Asgari ücret toplantısı başladı! Asgari ücret ne kadar olacak? 2020 AGİ ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRET İÇİN SENDİKALARIN TALEBİ 2 BİN 578 TL

Türk-İş, Hak-İş ve DİSK yaptığı ortak açıklamada asgari ücret pazarlıklarında 2.578 TL'den geri adım atmayacaklarını ifade ettiler. Sendikaların zam talebi yüzde 27,2'ye tekabül ediyor. İşveren ise bu rakama sıcak bakmıyor.