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Haberler Galeri İşte Türkiye'nin petrol kuyuları! A Haber Gabar'daki petrol tesisinde: İşte sondaj çalışmalarında son durum

İşte Türkiye'nin petrol kuyuları! A Haber Gabar'daki petrol tesisinde: İşte sondaj çalışmalarında son durum

Gabar'daki tesiste günlük petrol üretimi 40 bin varile ulaştı. Yıl sonuna kadar kaç varil petrol üretilmesi planlanıyor? A Haber ekibinden Sinan Yılmaz Gabar'daki petrol üretim tesisinden son durumu aktardı.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 16.04.2024 13:59 Güncelleme Tarihi: 16.04.2024 14:01
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İşte Türkiye’nin petrol kuyuları! A Haber Gabar’daki petrol tesisinde: İşte sondaj çalışmalarında son durum

Gabar'daki tesiste günlük 40 bin varil petrol üretiliyor.

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İşte Türkiye’nin petrol kuyuları! A Haber Gabar’daki petrol tesisinde: İşte sondaj çalışmalarında son durum

A HABER ÇALIŞMALARI GÖRÜNTÜLEDİ

Peki yıl sonuna kadar kaç varil petrol üretilmesi planlanıyor? A Haber muhabiri Sinan Yılmaz Gabar'daki petrol üretim tesisinden son durumu aktardı.

İşte o açıklamalardan satır başları ve sondaj çalışmalarından görüntüler;

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İşte Türkiye’nin petrol kuyuları! A Haber Gabar’daki petrol tesisinde: İşte sondaj çalışmalarında son durum

7/24 DEVAM EDİYOR

Şu anda Şırnak Gabar Dağı bölgesindeyiz. Burada petrol üretimi 7/24 saat devam ediyor. Bölgede günlük üretim 40 bin varilin üzerine çıktı.

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İşte Türkiye’nin petrol kuyuları! A Haber Gabar’daki petrol tesisinde: İşte sondaj çalışmalarında son durum

Burası Şehit Aybüke Yalçın Petrol Sahası. 26'ncı kuyuda petrol üretimi geçtiğimiz günlerde faaliyete alındı ve şu anda 29 sondaj çalışması gerçekleşiyor.

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İşte Türkiye’nin petrol kuyuları! A Haber Gabar’daki petrol tesisinde: İşte sondaj çalışmalarında son durum

Günlük 40 bin varilin üzerine çıktı buradaki üretim. Bölgede 3 tane petrol sahası bulunuyor.


Şehit Esma Çevik, Şehit Aybüke Yalçın ve Şehit Teğmen Akdeniz Petrol Sahasında çalışmalar devam ediyor.