HaberlerGaleriEmekliye 3'lü ek iyileştirme tablosu! SSK, Bağ-Kur, 4C'liye liste yayımlandı, zam hesabı yapıldı! %10 + 6 aylık enflasyon...
Emekliye 3'lü ek iyileştirme tablosu! SSK, Bağ-Kur, 4C'liye liste yayımlandı, zam hesabı yapıldı! %10 + 6 aylık enflasyon...
Türkiye'deki milyonlarca emekli, Temmuz ayında uygulanacak zam oranlarını ve ek iyileştirmeleri büyük bir merakla bekliyor. Bu yılın ilk yarısında alınan önemli ekonomik kararlar ve enflasyon verileri, emekli aylıklarının nasıl etkileneceğine dair ipuçları veriyor. İşte emekli maaşlarında beklenen artışlar ve masada olan üç önemli formül hakkında tüm detaylar.
ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.04.2024 12:38Güncelleme Tarihi: 16.04.2024 12:40