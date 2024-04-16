Emekliye 3’lü ek iyileştirme tablosu! SSK, Bağ-Kur, 4C’liye liste yayımlandı, zam hesabı yapıldı! %10 + 6 aylık enflasyon...

2024 yılında emekli maaşlarına yapılan zam oranları, hem SSK ve Bağ-Kur emeklileri için hem de memur emeklileri için farklı kriterlere göre hesaplanıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, ilk altı aylık enflasyon oranında bir artış alacakken, memur emeklilerine yüzde 10 sabit artışın yanı sıra ilk yarıdaki TÜFE'nin yüzde 15'i aşan kısmı kadar ek zam yapılacak. Konuya ilişkin tüm detayları Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener yazdı...