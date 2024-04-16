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İşte Türkiye'nin petrol kuyuları! A Haber Gabar'daki petrol tesisinde: İşte sondaj çalışmalarında son durum

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.04.2024 14:00
İşte Türkiyenin petrol kuyuları İŞTE TÜRKİYE'NİN PETROL KUYULARI

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İşte Türkiye’nin petrol kuyuları! A Haber Gabar’daki petrol tesisinde: İşte sondaj çalışmalarında son durum
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