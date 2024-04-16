1999 2000 2005 2008 tarihinde işe girene altın tepsi sunuldu! 47-48-49-50 ve 51 yaşa erken emeklilik hesabı

Birçoğu için emeklilik, çalışma hayatından emeklilik hayallerine geçişin önemli bir dönüm noktasıdır. Türkiye'de çalışan milyonlarca vatandaş, emekli olup düzenli bir gelire kavuşmanın hayalini kurar. Ancak emeklilik yaşı gelene kadar, daha erken emekli olma planları da yapılmaktadır. Yasalarımıza göre emekli olmak için belirli bir yaş, prim ve hizmet süresini doldurmak gerekmektedir. Bu nedenle, çalışanlar ne zaman emekli olacaklarını hesaplamakla kalmayıp, emekliliklerini öne çekecek yöntemleri de araştırmaktadırlar.