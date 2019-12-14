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İşte TOKİ 100 bin sosyal konut projesinin yapılacağı il ve ilçeler! 100 bin sosyal konut nereye, ne zaman yapılacak?

TOKİ 100 bin sosyal konut yapacak! Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi bizzat verdi. Erdoğan, her yıl 100 bin sosyal konut projesi için harekete geçildiğini söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ise 100 bin konut projesi ile dar gelirlilerin ev sahibi olacağını söyledi. Albayrak, başvuruların tarihini de açıkladı. 100 bin sosyal konut projesinin yapılacağı il ve ilçeler de belli oldu. Projeden ev almak isteyenler yoğun şekilde başvurulara dair detayları ve konutların yapılacağı yerleri araştırıyor. Peki, 100 bin sosyal konut nereye, ne zaman yapılacak? Başvurular ne zaman başlıyor? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 14.12.2019 11:22 Güncelleme Tarihi: 14.12.2019 11:38
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İşte TOKİ 100 bin sosyal konut projesinin yapılacağı il ve ilçeler! 100 bin sosyal konut nereye, ne zaman yapılacak?

TOKİ 100 bin konut projesi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği 100 bin konutun yapımına yılbaşından itibaren başlanacak. Başvurular ise bu ay içinde alınacak. TOKİ evlerinin yapılacağı alanlar da belli oldu. Peki, 100 bin sosyal konut nereye, ne zaman yapılacak? İşte 100 bin sosyal konut projesi ile ilgili tüm bilgiler...

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İşte TOKİ 100 bin sosyal konut projesinin yapılacağı il ve ilçeler! 100 bin sosyal konut nereye, ne zaman yapılacak?

PAZARTESİ BAŞLIYOR

TOKİ 100 bin sosyal konut projesinin başvuru tarihleri belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, başvuru işlemlerinin 16 Aralık'tan itibaren başlayacağını duyurdu. İşlemler 15 Ocak'ta sona erecek.

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İşte TOKİ 100 bin sosyal konut projesinin yapılacağı il ve ilçeler! 100 bin sosyal konut nereye, ne zaman yapılacak?

İLK KAZMA YILBAŞINDAN SONRA VURULACAK

Türkiye genelinde başlanacak 100 bin sosyal konut projesi için ilk kazma ocak ayında vurulacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 1.5-2 yıl içinde projenin tamamlanmasının öngörüldüğünü açıkladı.

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İşte TOKİ 100 bin sosyal konut projesinin yapılacağı il ve ilçeler! 100 bin sosyal konut nereye, ne zaman yapılacak?

TOKİ BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

TOKİ'nin dar gelirliye 100 bin konut başvurusu için süreç 16 Aralık-15 Ocak tarihleri arasında tamamlanacak. Başvurudaki en önemli kriterle şu şekilde olacak;

T.C. Vatandaşı olmak,

Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde son 1 yıl boyunca ikamet ediyor olmak (3+1 konutlar hariç),

Daha önce TOKİ'den konut satın alınmamış olması,

Kendisi, eşi ve çocuklarının üzerine kayıtlı bağımsız konutların bulunmaması,

Hane halkı gelirinin İstanbul için 6 bin lira, diğer şehirler için 5 bin 500 liranın üzerinde olmaması,

25 yaşın üzerinde olunması

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İşte TOKİ 100 bin sosyal konut projesinin yapılacağı il ve ilçeler! 100 bin sosyal konut nereye, ne zaman yapılacak?

İstanbul'da oturan ve hanelerine 6 bin liradan fazla kazanç giren vatandaşların başvuruda bulunamayacağı TOKİ'de, diğer illerde ise bu limit 5 bin 500 TL olacak.

Her il için ayrılan evlerin belirli bir kısmı şehit aileleri, engelliler ve emekliler için ayrılacak. İşte, o konuda bazı bilgiler;