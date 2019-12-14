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Altın gram fiyatı 275 TL'yi aştı! Gram altın, tam altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar? 14 Aralık altın fiyatları

Altın fiyatları haftanın son işlem gününde 0,12 oranında değer kaybetse de haftayı pozitif kapattı. Uzun süredir 275 TL'yi göremeyen altın fiyatları, 270 TL bandında seyrediyordu. Pozitif yönlü harekete geçen altın fiyatları vatandaşın da yakın takibinde. Yılın son günlerinde altın üzerinde ABD-Çin ticaret savaşı baskısı görülüyor. Risk endeksi arttıkça altın fiyatları da artıyor. Risk endeksi azaldıkça altına yönelim de azalıyor ve fiyatlar düşüyor. Peki, gram altın, tam altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar? İşte14 Aralık altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 14.12.2019 10:51 Güncelleme Tarihi: 14.12.2019 11:01
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Altın gram fiyatı 275 TL'yi aştı! Gram altın, tam altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar? 14 Aralık altın fiyatları

Altın fiyatları yükselişe geçtiği haftayı ufak bir düşüşle tamamladı. Altının gram fiyatı düşüşe rağmen 275 TL'nin üstünde kaldı. Yılın son günlerinden altın fiyatları vatandaşlarca yakından takip ediliyor. Uzmanlar altın fiyatlarının düşüşte olduğu dönemde bile uzun vadeli yatırımların kazandıracağını belirtmişti. Peki, gram altın, tam altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar? İşte 14 Aralık altın fiyatları...

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Altın gram fiyatı 275 TL'yi aştı! Gram altın, tam altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar? 14 Aralık altın fiyatları

14 ARALIK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

GRAM ALTIN FİYATI
275,00
275,22
%-0,12

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  • 36
Altın gram fiyatı 275 TL'yi aştı! Gram altın, tam altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar? 14 Aralık altın fiyatları

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
275,92
275,98
%0,87

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  • 36
Altın gram fiyatı 275 TL'yi aştı! Gram altın, tam altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar? 14 Aralık altın fiyatları

ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.475,53
1.477,14
%0,44

  • 5
  • 36
Altın gram fiyatı 275 TL'yi aştı! Gram altın, tam altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar? 14 Aralık altın fiyatları

ÇEYREK ALTIN FİYATI
440,01
449,98
%-0,12