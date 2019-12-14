Altın gram fiyatı 275 TL'yi aştı! Gram altın, tam altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar? 14 Aralık altın fiyatları

Altın fiyatları haftanın son işlem gününde 0,12 oranında değer kaybetse de haftayı pozitif kapattı. Uzun süredir 275 TL'yi göremeyen altın fiyatları, 270 TL bandında seyrediyordu. Pozitif yönlü harekete geçen altın fiyatları vatandaşın da yakın takibinde. Yılın son günlerinde altın üzerinde ABD-Çin ticaret savaşı baskısı görülüyor. Risk endeksi arttıkça altın fiyatları da artıyor. Risk endeksi azaldıkça altına yönelim de azalıyor ve fiyatlar düşüyor. Peki, gram altın, tam altın, çeyrek altın, yarım altın ne kadar? İşte14 Aralık altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 14.12.2019 10:51 Güncelleme Tarihi: 14.12.2019 11:01 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





