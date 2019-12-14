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Kredi kartı para puanları için çok önemli açıklama! Kredi kartı para puanları 2020'de silinecek mi?

Kredi kartı günümüzün olmazsa olmazları arasında yer alıyor. Bir kişide birden fazla kredi kartı bulunuyor. Kredi kartı kullanmayanların sayısı, kullananlara oranla oldukça az. Kredi kartı kullanan vatandaşlar alışverişlerine karşılık para puanlar kazanıyor. Nakit olarak kullanılamayan ancak alışverişlerde değerlendirilebilen para puanların yıl sonunda silineceğine dair bir görüş hakim. Peki, durum gerçekten böyle mi? Kredi kartı para puanları 2020'de silinecek mi? Konuya dair bankacılık sektöründen açıklama geldi. İşte kredi kartı para puanları olanları yakından ilgilendiren detaylar...

Giriş Tarihi: 14.12.2019 11:54 Güncelleme Tarihi: 14.12.2019 11:58
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Kredi kartı para puanları için çok önemli açıklama! Kredi kartı para puanları 2020'de silinecek mi?

Yılın son günlerine yaklaşılırken, vatandaşın yaptığı harcamalar sonucu banka ve kredi kartlarında biriken puanların 2020'ye devredilip devredilemeyeceği merak konusu oldu. Kredi kartı kullanan milyonlarca vatandaş kartlarındaki para puanları yılsonu gelmeden bitirme uğraşına girdi. Kamuoyunda para puanların yıl sonunda silineceği göüşü hakim. Ancak durum böyle değil.

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Kredi kartı para puanları için çok önemli açıklama! Kredi kartı para puanları 2020'de silinecek mi?

Bankacılık sektörü yetkilileri, konuya ilişkin basında yer alan haberlere işaret ederek, vatandaşın mevcutta sahip olduğu puanların yıl sonunda silinmeyeceğini, gelecek yıl da kullanılabileceğini belirtiyor. Bankaların resen puanları silemeyeceğini, böyle bir durumda vatandaşların hukuki yollara başvurması gerektiğini söyleyen yetkililer, zaten bankaların para puanları gider olarak kaydettiğini, puanları silseler dahi gelir kaydedemeyeceklerini ve dolayısıyla bunun bir mantığının olmadığını dile getirdi.

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Kredi kartı para puanları için çok önemli açıklama! Kredi kartı para puanları 2020'de silinecek mi?

Yetkililer, bankalar tarafından düzenlenmiş özel kampanyalar kapsamında kazanılan puanların kullanımında ise tarih sınırlaması olabileceğine dikkati çekerek, bunlara ilişkin ekstre ve mesaj yoluyla iletilen bilgilendirmelere dikkat edilmesi gerektiği uyarısında bulunuyor.

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Kredi kartı para puanları için çok önemli açıklama! Kredi kartı para puanları 2020'de silinecek mi?

Uygulamaların bankadan bankaya değişiklik gösterebileceğine işaret eden yetkililer, kart sahiplerine, puanları konusunda bankalarını arayarak bilgi almalarını tavsiye ediyor.

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Kredi kartı para puanları için çok önemli açıklama! Kredi kartı para puanları 2020'de silinecek mi?

"KAZANILAN PUANLARI SİLME GİBİ BİR UYGULAMAMIZ YOK"

Yapı Kredi yetkilisi, AA muhabirine konuya ilişkin verdiği bilgide, "Yapı Kredi bireysel kredi kartı ve bireysel TLcard müşterileri, World üye iş yerlerinde yaptıkları harcamalardan Worldpuan kazanabilir, bu puanları alışverişlerinde kullanabilirler. Müşterilerimizin kazandıkları Worldpuanlar, kampanya koşullarında belirtilen puan yükleme tarihinden sonra puanların son kullanım tarihine kadar kullanılabilir. Yapı Kredi olarak, biriken Worldpuanları yıl sonunda sıfırlama uygulamamız bulunmuyor." ifadelerini kullandı.