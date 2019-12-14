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Kredi kartı para puanları için çok önemli açıklama! Kredi kartı para puanları 2020'de silinecek mi?
Kredi kartı günümüzün olmazsa olmazları arasında yer alıyor. Bir kişide birden fazla kredi kartı bulunuyor. Kredi kartı kullanmayanların sayısı, kullananlara oranla oldukça az. Kredi kartı kullanan vatandaşlar alışverişlerine karşılık para puanlar kazanıyor. Nakit olarak kullanılamayan ancak alışverişlerde değerlendirilebilen para puanların yıl sonunda silineceğine dair bir görüş hakim. Peki, durum gerçekten böyle mi? Kredi kartı para puanları 2020'de silinecek mi? Konuya dair bankacılık sektöründen açıklama geldi. İşte kredi kartı para puanları olanları yakından ilgilendiren detaylar...
Giriş Tarihi: 14.12.2019 11:54 Güncelleme Tarihi: 14.12.2019 11:58
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