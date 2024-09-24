24 Eylül 2024, Salı
İşte kıdem tazminatını artırmanın yolları! Uzman isim A Haber'de anlattı
Kıdem tazminatı nasıl yükseltilir? A Haber muhabiri Hatice Kübra Bal, Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş'a sordu. Karakaş püf noktalarını anlattı. Kıdem tazminatı yükseltme ile ilgili bazı bilgiler veren Karakaş, yemek, giyecek gibi yardımların kıdem tazminatlarını yükselttiğine dikkat çekti. İşte kıdem tazminatı ile ilgili tüm merak edilenler...
Giriş Tarihi: 24.09.2024 15:59 Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 16:45