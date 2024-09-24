İşte kıdem tazminatını artırmanın yolları! Uzman isim A Haber’de anlattı

BU ÜCRETLER DE EKLENİYOR

Başka bir püf nokta da şudur örneğin bir asgari ücretlinin brütü 20 bin TL'dir eline geçen 17 bin TL üzerinden değil brüt üzerinden hesaplanacağını göz önünde bulundurması gerekiyor.



Bir de çalışanlarımıza sadece ödenen ücret üzerinden değil başka boyutları da var. Örneğin sürekli devam eden yemek parası, yol parası, yakacak parası hatta Ramazan'da düzenli bir şekilde Ramazan kolisi bile bütün bu ödemelerin de ödenen ücret üzerine eklenerek alınması lazım. Bütün bunlar olduğu zaman daha yüksek kıdem tazminatı alınabilmektedir.