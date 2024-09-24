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Haberler Galeri İşte kıdem tazminatını artırmanın yolları! Uzman isim A Haber'de anlattı

İşte kıdem tazminatını artırmanın yolları! Uzman isim A Haber'de anlattı

Kıdem tazminatı nasıl yükseltilir? A Haber muhabiri Hatice Kübra Bal, Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş'a sordu. Karakaş püf noktalarını anlattı. Kıdem tazminatı yükseltme ile ilgili bazı bilgiler veren Karakaş, yemek, giyecek gibi yardımların kıdem tazminatlarını yükselttiğine dikkat çekti. İşte kıdem tazminatı ile ilgili tüm merak edilenler...

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 24.09.2024 15:59 Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 16:45
İşte kıdem tazminatını artırmanın yolları! Uzman isim A Haber’de anlattı

Çalışanların işten ayrılma durumunda en büyük güvencesi olan kıdem tazminatında pek çok detay hala bilinmiyor. Peki, kıdem tazminatı nasıl yükseltilir? Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, A Haber'de konu ile ilgili detayları anlattı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

İşte kıdem tazminatını artırmanın yolları! Uzman isim A Haber’de anlattı

"PÜF NOKTALAR VAR"

"Çalışanlarımız maalesef kıdem tazminatını çoğu zaman eksik almaktadırlar. Çünkü burada püf noktalar var. Bunlara dikkat ettiğimiz takdirde daha yüksek kıdem tazminatı almamız mümkün.

İşte kıdem tazminatını artırmanın yolları! Uzman isim A Haber’de anlattı

BUNLARA DİKKAT!

Çalışanlarımız ücretlerinin SGK'ya aynen yansıtılmasına dikkat etmeleri gerekiyor. Örneğin maaşı 40 bin TL olan bir kişi asgari ücret üzerinden bildirildiği takdirde maalesef işveren artık 40 bin TL değil de asgari ücret üzerinden bildiriyor bu da büyük bir eksiklik oluyor. Yargıda da kaybediyor teftişte de kaybediyor.

İşte kıdem tazminatını artırmanın yolları! Uzman isim A Haber’de anlattı

BU ÜCRETLER DE EKLENİYOR

Başka bir püf nokta da şudur örneğin bir asgari ücretlinin brütü 20 bin TL'dir eline geçen 17 bin TL üzerinden değil brüt üzerinden hesaplanacağını göz önünde bulundurması gerekiyor.


Bir de çalışanlarımıza sadece ödenen ücret üzerinden değil başka boyutları da var. Örneğin sürekli devam eden yemek parası, yol parası, yakacak parası hatta Ramazan'da düzenli bir şekilde Ramazan kolisi bile bütün bu ödemelerin de ödenen ücret üzerine eklenerek alınması lazım. Bütün bunlar olduğu zaman daha yüksek kıdem tazminatı alınabilmektedir.

İşte kıdem tazminatını artırmanın yolları! Uzman isim A Haber’de anlattı

TARİHE DİKKAT!

Eğer çalışan asgari ücretliyse asgari ücretin artış dönemine denk geliyorsa örneğin ocak ayında güncelleniyor. Ocak ayında asgari ücret ne kadar artarsa kıdem tazminatı da aynı şekilde artacaktır.

Kıdem tazminatında tavan 41.828 TL şu anda. Bu tavan yılbaşında memur maaşlarına kat sayılarına zam geldiği zaman bu tavan da yükseliyor.

Örneğin maaşı 60 bin TL olan kişi bugün emekli olursa alacağı kıdem tazminatı en yüksek 41.828 TL. Ama ocak ayında emekli olduğu zaman memur maaşları ne kadar artarsa o rakam üzerinden hesaplanacaktır. Tarihe de dikkat edilmesi gerekmektedir.