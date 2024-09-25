10.000 TL üstü ve 35.250 TL altı maaş alana yatacak! 24.000 TL ödeme için son 5 gün!

Milyonlarca emekli için büyük önem taşıyan banka promosyonları, Eylül ayında 24.000 TL'ye kadar yükselerek dikkat çekiyor. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin en çok merak ettiği konular arasında yer alan güncel promosyon miktarları, emeklilerin ekonomik rahatlığı açısından önemli bir fırsat sunuyor. Ocak ayında yapılacak yeni maaş artışları öncesinde, hangi bankanın en yüksek promosyonu sunduğu sorusu da gündeme geliyor.