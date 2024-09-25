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Haberler Galeri 10.000 TL üstü ve 35.250 TL altı maaş alana yatacak! 24.000 TL ödeme için son 5 gün!

10.000 TL üstü ve 35.250 TL altı maaş alana yatacak! 24.000 TL ödeme için son 5 gün!

Temmuz ayında, Türkiye genelindeki milyonlarca emeklinin maaşlarında önemli bir güncelleme yapıldı. Yeni düzenlemelerle birlikte taban maaşlar 12.500 TL'ye yükselirken, bankalar arasındaki promosyon yarışı da hız kazandı. Eylül ayı itibarıyla emeklilere yönelik promosyon ödemeleri güncellenmiş durumda ve bazı bankalarda bu rakam 24.000 TL'ye kadar ulaşabiliyor. Eylül ayı başvuruları için son beş gün kaldığı bu dönemde, emekliler için en uygun promosyon tekliflerini sunan bankaların listesi haberimizin detayında yer alıyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 25.09.2024 08:02 Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 08:23
10.000 TL üstü ve 35.250 TL altı maaş alana yatacak! 24.000 TL ödeme için son 5 gün!

Milyonlarca emekli için büyük önem taşıyan banka promosyonları, Eylül ayında 24.000 TL'ye kadar yükselerek dikkat çekiyor. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin en çok merak ettiği konular arasında yer alan güncel promosyon miktarları, emeklilerin ekonomik rahatlığı açısından önemli bir fırsat sunuyor. Ocak ayında yapılacak yeni maaş artışları öncesinde, hangi bankanın en yüksek promosyonu sunduğu sorusu da gündeme geliyor.

10.000 TL üstü ve 35.250 TL altı maaş alana yatacak! 24.000 TL ödeme için son 5 gün!

13 Bankanın Emekli Promosyon Kampanyaları

Emeklilerin dikkatle takip ettiği bankalar, her biri farklı avantajlarla dolu kampanyalarını duyurdu. İşte, 2024 yılı için emeklilere özel promosyon ödemeleri sunan 13 bankanın detaylı listesi:

Garanti Bankası

Garanti BBVA, emekli maaşı 10.000 TL'ye kadar olanlar için 6.250 TL, 10.000 – 15.000 TL arasında 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında 12.500 TL ve 20.000 TL ve üzeri için 15.000 TL promosyon sunmaktadır.

10.000 TL üstü ve 35.250 TL altı maaş alana yatacak! 24.000 TL ödeme için son 5 gün!

Ziraat Bankası

SGK emekli maaşlarını Ziraat Bankası aracılığıyla alan emeklilere 12.000 TL'ye varan promosyon imkanı sağlanmaktadır.

Halkbank

Halkbank, maaşını 3 yıl boyunca bankadan almayı taahhüt eden SGK emeklilerine 12.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapıyor. Maaş aralıklarına göre 8.000 TL ile 12.000 TL arasında değişen tutarlar sunulmakta.

10.000 TL üstü ve 35.250 TL altı maaş alana yatacak! 24.000 TL ödeme için son 5 gün!

ING Bank

ING, emekli maaşını taşıyanlara ek koşulsuz olarak 15.000 TL'ye kadar promosyon sunuyor. Otomatik Fatura Talimatı ile toplamda 18.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatı da mevcut.

Fibabanka

Fibabanka, emekli maaşını 3 yıl süreyle bankadan almak isteyenlere maaş aralıklarına göre 5.000 TL'den 12.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapıyor.

10.000 TL üstü ve 35.250 TL altı maaş alana yatacak! 24.000 TL ödeme için son 5 gün!

İş Bankası

İş Bankası, 3 yıl süreyle emekli maaşlarını bankadan almayı taahhüt eden emeklilere, maaş miktarına göre 5.000 TL ile 12.000 TL arasında promosyon ödemesi sağlıyor.

QNB Finansbank

QNB Finansbank, 15.000 TL'ye varan nakit promosyon ve emekli kredi kartı indirimleriyle toplamda 16.200 TL'ye varan kampanya sunmaktadır.