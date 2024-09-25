25 Eylül 2024, Çarşamba
10.000 TL üstü ve 35.250 TL altı maaş alana yatacak! 24.000 TL ödeme için son 5 gün!
Temmuz ayında, Türkiye genelindeki milyonlarca emeklinin maaşlarında önemli bir güncelleme yapıldı. Yeni düzenlemelerle birlikte taban maaşlar 12.500 TL'ye yükselirken, bankalar arasındaki promosyon yarışı da hız kazandı. Eylül ayı itibarıyla emeklilere yönelik promosyon ödemeleri güncellenmiş durumda ve bazı bankalarda bu rakam 24.000 TL'ye kadar ulaşabiliyor. Eylül ayı başvuruları için son beş gün kaldığı bu dönemde, emekliler için en uygun promosyon tekliflerini sunan bankaların listesi haberimizin detayında yer alıyor.
Giriş Tarihi: 25.09.2024 08:02 Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 08:23