TOKİ Ankara kura isim listesi | TOKİ Ankara Sincan kura sonuç sorgulama ekranı! 2+1, 3+1 daire...

Satış Koşulları ve Ödeme Planı

Hak sahiplerine konutlar, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutarın %10'u peşin, kalanı ise 240 ay vade ile taksitlendirilecek şekilde satılacak. Peşinat, sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecek. Borç bakiyesi ve aylık taksitler, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş artış oranlarına göre güncellenecek. İlk taksit ödemesi, sözleşme imzalandıktan bir sonraki ay başlayacak ve ilk dönemsel artış Temmuz 2025'te gerçekleşecek.