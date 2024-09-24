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Haberler Galeri TOKİ Ankara kura isim listesi | TOKİ Ankara Sincan kura sonuç sorgulama ekranı! 2+1, 3+1 daire...

TOKİ Ankara kura isim listesi | TOKİ Ankara Sincan kura sonuç sorgulama ekranı! 2+1, 3+1 daire...

Ankara Sincan'da bin 739 konuttan oluşan TOKİ toplu konut projesi kapsamında, hak sahipliği konut belirleme kura çekilişi 24 Eylül'de noter huzurunda gerçekleşti. Toplamda bin 674 hak sahibinin katıldığı kura çekimi ile evlerine kavuşacak vatandaşların isim listesi canlı yayında açıklandı. İşte, TOKİ Ankara Sincan Saraycık konut belirleme kura sonuçları ve isim listesi...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 24.09.2024 12:00 Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 12:00
TOKİ Ankara kura isim listesi | TOKİ Ankara Sincan kura sonuç sorgulama ekranı! 2+1, 3+1 daire...

Ankara'nın Sincan ilçesinde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 250.000 Sosyal Konut Kampanyası kapsamında inşa edilen 1739 konut için 24 Eylül 2024 tarihinde düzenlenen kura çekilişiyle hak sahipleri belirlendi. Sabah saat 10:00'da başlayan kura, noter huzurunda gerçekleştirildi.

TOKİ Ankara kura isim listesi | TOKİ Ankara Sincan kura sonuç sorgulama ekranı! 2+1, 3+1 daire...

Kura Sonuçları Nereden Öğrenilecek?

Kura çekiminin ardından kesinleşen sonuçlar, e-Devlet üzerinden ilan edilecek. Vatandaşlar, AFAD'ın resmi sayfası (https://www.turkiye.gov.tr/afet-ve-acil-durum-yonetimi-baskanligi) üzerinden sonuçlara ulaşabilecek. Ayrıca, kura çekimi, TOKİ'nin resmi YouTube kanalında canlı olarak yayınlandı

Kuranın gerçekleşen canlı yayınına "https://www.youtube.com/@TokiKurumsal" linki üzerinden ulaşabilirsiniz.

TOKİ Ankara kura isim listesi | TOKİ Ankara Sincan kura sonuç sorgulama ekranı! 2+1, 3+1 daire...

Satış Koşulları ve Ödeme Planı

Hak sahiplerine konutlar, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutarın %10'u peşin, kalanı ise 240 ay vade ile taksitlendirilecek şekilde satılacak. Peşinat, sözleşme imzalama aşamasında tahsil edilecek. Borç bakiyesi ve aylık taksitler, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş artış oranlarına göre güncellenecek. İlk taksit ödemesi, sözleşme imzalandıktan bir sonraki ay başlayacak ve ilk dönemsel artış Temmuz 2025'te gerçekleşecek.

TOKİ Ankara kura isim listesi | TOKİ Ankara Sincan kura sonuç sorgulama ekranı! 2+1, 3+1 daire...

Şehit Aileleri ve Gazilere Özel Koşullar

Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri için özel ödeme koşulları sunuluyor. Bu kapsamda, konutlar %10 peşinat ve 240 ay vade ile sabit taksit ödemeleri üzerinden satışa sunulacak. Taksit ödemeleri, konut tesliminden sonraki ay başlayacak.

TOKİ Ankara kura isim listesi | TOKİ Ankara Sincan kura sonuç sorgulama ekranı! 2+1, 3+1 daire...

Banka İşlemleri ve Satış Sözleşmeleri

Kura ile konutları belirlenen hak sahipleri, 07 Ekim - 29 Kasım 2024 tarihleri arasında Türkiye Halk Bankası'nın Ankara Eryaman ve Sincan Meydan şubelerinde satış sözleşmelerini imzalayacaklar. Proje kapsamındaki şubeler, 5. Bölge 1. ve 2. Etap için Eryaman Şubesi, 6. Bölge 1. ve 2. Etap için ise Sincan Meydan Şubesi olarak belirlendi.