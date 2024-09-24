24 Eylül 2024, Salı
TOKİ Ankara kura isim listesi | TOKİ Ankara Sincan kura sonuç sorgulama ekranı! 2+1, 3+1 daire...
Ankara Sincan'da bin 739 konuttan oluşan TOKİ toplu konut projesi kapsamında, hak sahipliği konut belirleme kura çekilişi 24 Eylül'de noter huzurunda gerçekleşti. Toplamda bin 674 hak sahibinin katıldığı kura çekimi ile evlerine kavuşacak vatandaşların isim listesi canlı yayında açıklandı. İşte, TOKİ Ankara Sincan Saraycık konut belirleme kura sonuçları ve isim listesi...
Giriş Tarihi: 24.09.2024 12:00 Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 12:00