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Haberler Galeri İSTANBUL TOKİ KURASI CANLI İZLE 5 NİSAN | TOKİ Arnavutköy, Esenler, Başakşehir kura sonuçları isim listesi! Genç, engelli, emekli...

İSTANBUL TOKİ KURASI CANLI İZLE 5 NİSAN | TOKİ Arnavutköy, Esenler, Başakşehir kura sonuçları isim listesi! Genç, engelli, emekli...

TOKİ Arnavutköy kura çekimi canlı izle! Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekiliş heyecanı İstanbul Avrupa Yakası'nda devam ediyor. TOKİ Arnavutköy, Başakşehir, Esenler kura çekilişi 1 Nisan'da başlamıştı ve 19 Nisan 'a kadar sürecek. Kura sonuçları e-Devlet ekranından sorgulanabiliyor. Başvuruda bulunanlar isim listesini öğrenmek istiyor. Peki, 2+1 3+1 TOKİ İstanbul kura sonuçları açıklandı mı? İşte, TOKİ e-devlet İstanbul kura sonucu öğrenme ekranı!

Giriş Tarihi: 05.04.2023 11:10 Güncelleme Tarihi: 05.04.2023 11:20
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İSTANBUL TOKİ KURASI CANLI İZLE 5 NİSAN | TOKİ Arnavutköy, Esenler, Başakşehir kura sonuçları isim listesi! Genç, engelli, emekli...

TOKİ İstanbul kura çekilişi sonuçları öğrenme ekranı! TOKİ kuraları İstanbul Avrupa Yakası'nda başladı.TOKİ Tuzla kura çekilişinin ardından başlayan Çatalca ve Silivri kuraları sona ermişti. TOKİ Arnavutköy, Başakşehir, Esenler kura çekilişi 1 Nisan'da başlamıştı ve 19 Nisan 'a kadar sürecek. İlk Evim İlk İş Yerim kapsamında Avrupa Yakası'nda inşa edilecek 28 bin 340 konutun kura sonuçları da en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte TOKİ İstanbul kura sonuçları isim listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İSTANBUL TOKİ KURASI CANLI İZLE 5 NİSAN | TOKİ Arnavutköy, Esenler, Başakşehir kura sonuçları isim listesi! Genç, engelli, emekli...

HANGİ İLÇEDE KAÇ TOKİ YAPILACAK?

Evler 81 ilde, arsa 7 bölgede olacak. En fazla konut İstanbul'a yapılacak. 50 bin sosyal konut olacak. Ankara 18 bin, İzmir 12 bin 400, Gaziantep 10 bin, Bursa 8.650 TOKİ konutuna ev sahipliği yapacak. İstanbul'da yapılacak 50 bin sosyal konut kura çekim tarihleri ve konut sayılar şu şekilde:

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İSTANBUL TOKİ KURASI CANLI İZLE 5 NİSAN | TOKİ Arnavutköy, Esenler, Başakşehir kura sonuçları isim listesi! Genç, engelli, emekli...

-İstanbul Tuzla: 20 BİN 920 KONUT (16-29 MART)
-Silivri Selimpaşa: 200 KONUT (30 MART)
-Çatalca:540 KONUT (30 MART)
*Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler: 28 BİN 340 KONUT (1-19 NİSAN)

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İSTANBUL TOKİ KURASI CANLI İZLE 5 NİSAN | TOKİ Arnavutköy, Esenler, Başakşehir kura sonuçları isim listesi! Genç, engelli, emekli...

TOKİ PEŞİNAT NE KADAR?

TOKİ başvuru işlemleri 13 Eylül Çarşamba günü başlayacak. Bbaşvuru süreci şöyle ilerleyecek:

*Başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden yapılacak.

*Bankaya başvuru ücreti ödenecek.

*Kura çekimi beklenecek.

*Kurada isminizin çıkmaması halinde başvuru ücreti iade edilecek.

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İSTANBUL TOKİ KURASI CANLI İZLE 5 NİSAN | TOKİ Arnavutköy, Esenler, Başakşehir kura sonuçları isim listesi! Genç, engelli, emekli...

TOKİ ARNAVUTKÖY, BAŞAKŞEHİR, ESENLER KURALARI ÇEKİLİYOR!

TOKİ Avrupa Yakası kura çekilişi 28.340 konut için 1-19 Nisan 2023 tarihlerinde gerçekleşiyor. Kura çekimi saat 10:00'da başladı ve Bağcılar Olimpik Spor Merkezi Salonu'nda yapıldı. Tüm kuralar, toki.tv ve YouTube sayfasından canlı olarak takip edildi. TOKİ kura sonuçları ardından 28 bin 340 konut Arnavutköy, Başakşehir, Esenler'de hak sahibini buluyor.

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