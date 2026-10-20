İşsizlik maaşında hesap değişiyor! İşte çalışan herkesi ilgilendiren karar: İŞKUR harekete geçti
İşsizlik maaşı konusunda milyonlarca çalışanı ilgilendiren önemli bir tavsiye kararına imza atıldı. Kamu Denetçiliği Kurumu'nun (KDK) kararı üzerine harekete geçen Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ise işsizlik ödeneği genelgesinde değişiklik yapmak için çalışma başlattı. İşte düzenlemenin tüm detayları...
Kamu Denetçiliği Kurumu, iki ayrı işyerinde eş zamanlı çalışan işçinin işsizlik ödeneğinin hesaplanmasında kazanç ortalaması alınması uygulamasına karşı İŞKUR'a tavsiye kararı verdi. Karar doğrultusunda, son dört aylık dönemde iki işyerinden bildirilen prime esas kazançların aylık toplamı esas alınarak işsizlik ödeneğinin yeniden hesaplanması ve varsa eksik ödenen tutarın işçiye verilmesi istendi.
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), iki işyerinde eş zamanlı çalışan bir işçinin işsizlik ödeneği hesabını değiştiriyor. İki ayrı işyerinde eş zamanlı çalışan bir işçi, her iki işyerinden elde edilen prime esas kazançlar üzerinden SGK'ya prim bildirimi yapılmasına rağmen, işsizlik ödeneğinin toplam kazanç dikkate alınmaksızın aritmetik ortalama esas alınarak hesaplanmasından şikâyetçi oldu.
YENİDEN HESAPLANMASI İÇİN BAŞVURDU
Sabah Gazetesi'nden Önder Yılmaz'ın haberine göre, KDK'nın "düzeltin" kararı sonrasında İŞKUR işçiye hakkını verirken işsizlik ödeneği genelgesinde değişiklik yapılması için çalışma başlattı. Vatandaş, işsizlik ödeneğinin toplam kazancı üzerinden, tavanı aşmamak kaydıyla yeniden hesaplanması için Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurdu.
Başvuru üzerine KDK, sigortalının elde ettiği ve her biri üzerinden işsizlik sigortası primi ödenen kazançlar toplamının, Kanun'da açıkça öngörülmeyen bir yöntemle hesaplama bakımından ortalamasının alınması suretiyle azaltılması sonucu işsizlik nedeniyle ortaya çıkan gelir kaybının telafi düzeyinin daha da düşmesine neden olduğunu belirledi. Kamu Denetçiliği Kurumu, bu durumun işsizlik sigortasının amacı, sosyal güvenlik hakkı ve hakkaniyet ilkeleriyle bağdaşmadığını kaydetti.
Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca'nın imzasıyla, başvuranın işsizlik ödeneğinin son dört aylık dönemde aynı aylarda iki ayrı işyerinden bildirilen prime esas kazançların aylık toplamı esas alınarak ve aynı aylara ilişkin prim ödeme gün sayıları mükerrer şekilde toplanmaksızın, 4447 sayılı Kanun'un 50'nci maddesinde öngörülen sınırlar çerçevesinde yeniden hesaplanması ve varsa fark tutarın başvurana ödenmesi yönünde Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğüne tavsiye kararı verildi.