İŞSİZLİK MAAŞI İÇİN HANGİ ŞARTLAR VAR? İşsizlik maaşı alabilmek için yalnızca işsiz kalmak yeterli değil. İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında çalışanın belirli prim ve çalışma şartlarını yerine getirmesi gerekiyor. Çalışanın iş sözleşmesinin kendi istek ve kusuru dışında sona ermiş olması temel şartlar arasında bulunuyor.

İŞKUR'dan işsizlik ödeneği alabilmek için ayrıca işçinin işten ayrılmadan önceki son 120 gün boyunca sigortalı çalışması ve son üç yıl içerisinde en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödemiş olması gerekiyor. Şartları karşılayan çalışanların ne kadar süre maaş alacağı ise prim gününe göre değişiyor. Çalışanın işten ayrılmadan önceki son dört aylık prime esas kazancı dikkate alınıyor. Günlük işsizlik ödeneği, bu dönemdeki günlük ortalama brüt kazancın yüzde 40'ı üzerinden hesaplanıyor.

Ancak işsizlik maaşında bir üst sınır bulunuyor. Hesaplanan aylık ödeme, brüt asgari ücretin yüzde 80'ini geçemiyor. Bu nedenle çalışanın önceki maaşı yükseldikçe işsizlik ödeneği aynı oranda sınırsız biçimde artmıyor.

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR ALINIR? İşsizlik maaşı süresi, çalışanın iş sözleşmesinin sona ermesinden önceki son üç yılda ödediği işsizlik sigortası primi üzerinden belirleniyor. Bu nedenle her çalışanın işsizlik ödeneği alma süresi aynı olmuyor. Son üç yılda 600 gün primi bulunanlara 180 gün, yani 6 ay; 900 gün primi bulunanlara 240 gün, yani 8 ay; 1.080 gün primi bulunanlara ise 300 gün, yani 10 ay işsizlik ödeneği veriliyor.

Ancak çalışanın 10 aylık işsizlik maaşı hakkını kazanmış olması, bu ödemenin tamamını kesin olarak alacağı anlamına gelmiyor. Başvuruda yapılacak gecikme, toplam ödeme süresini doğrudan etkileyebiliyor. İşsizlik maaşı başvurusunda çalışanların özellikle 30 günlük süreye dikkat etmesi gerekiyor.